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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
2:0
Второй тайм: 81'

Стадион: Зрители: 3280
Хетафе
0'
7' Желтая карточка
Бебе Тьягу
8' Желтая карточка
Дьене Даконам
1:0
9' Пенальти
Трехо Оскар
18' Желтая карточка
Чема Родригес
38' Желтая карточка
Дамиан Суарес
41' Желтая карточка
Оливера Матиас
42' Желтая карточка
Савельич Эстебан
45' Желтая карточка
Комесанья Санти
46' Желтая карточка
Гарсия Франсиско
66' Желтая карточка
Аленья Карлес
2:0
78' Гол
Сисс Пате
81'
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
10
Бебе
Тьягу
9
Нтекья
Ранди
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
22
Дамиан
Суарес
6
Чема
Родригес
20
Максимович
Неманья
16
Янкто
Якуб
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
Райо Вальекано
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

Ход матча

7'
Бебе Тьягу
 
8'
 
Дьене Даконам
9'
Трехо Оскар
1:0
14'
 
Витоло Виктор
Янкто Якуб
18'
 
Чема Родригес
38'
 
Дамиан Суарес
41'
 
Оливера Матиас
42'
Савельич Эстебан
 
45'
Комесанья Санти
 
46'
 
Флорентину
Иглесиас Хуан
46'
 
Масиас Хосе
Чема Родригес
46'
Гарсия Франсиско
 
54'
Гарсия Альваро
Бебе Тьягу
 
66'
 
Аленья Карлес
71'
Лопес Унаи
Трехо Оскар
 
71'
Фалькао Радамель
Нтекья Ранди
 
72'
 
Мата Хайме
Оливера Матиас
72'
 
Сильва Хонатан
Аленья Карлес
78'
Сисс Пате
(Катена Алехандро)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трехо Оскар 2 (2) 0.4
2. Гвардиола Серхи 1 0.2
3. Гарсия Альваро III 1 0.2
4. Комесанья Санти 1 0.2
5. Нтекья Ранди 1 0.2
6. Бебе Тьягу 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Сандро 1 0.2
2. Аленья Карлес 0 0

Карточки

Райо Вальекано
# Игрок      
1. Комесанья Санти 3 0
2. Балью Иван 2 0
3. Сисс Пате 2 0
4. Гарсия Франсиско III 2 0
5. Зидан Люка 0 1
6. Ираола Андони 1 0
7. Трехо Оскар 1 0
8. Бебе Тьягу 1 0
9. Савельич Эстебан 1 0
10. Гарсия Альваро III 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Кабако Эрик 2 1
2. Дамиан Суарес 3 0
3. Аленья Карлес 2 0
4. Оливера Матиас 2 0
5. Дьене Даконам 1 0
6. Рамирес Сандро 1 0
7. Арамбарри Мауро 1 0
8. Чема Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Райо Вальекано 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1)
 Хетафе 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Райо Вальекано Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано
Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе
Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис

Последние игры между собой

Райо Вальекано: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Хетафе 0:0 Райо Вальекано Товарищеские матчи Хетафе 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Райо Вальекано Сегунда
Райо Вальекано 2:0 Хетафе Сегунда Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:1 Хетафе Товарищеские матчи Хетафе 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:1 Хетафе Примера Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Райо Вальекано Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Райо Вальекано 2:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Эльче Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
20. Хетафе 0:2 Заявка 5 0 0 5 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Райо Вальекано 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано 2:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 4 0
2. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
3. Хетафе Кабако Эрик 2 1
4. Эспаньол Морено Висенте 3 0
5. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Райо Вальекано 53.6% (75)
X 35% (49)
Хетафе 11.4% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Хетафе
2.72
5.66
32.87
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Райо Вальекано 2:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:0 Хетафе

Исход игры
Райо Вальекано
53.6% (75)
Ничья
35% (49)
Хетафе
11.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
31.65% (44)
Меньше
68.35% (95)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (45)
1:0 Райо Вальекано
25% (35)
2:1 Райо Вальекано
21.4% (30)
1:2 Хетафе
7.1% (10)
2:0 Райо Вальекано
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Хетафе
2.9% (4)
4:0 Райо Вальекано
1.4% (2)
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