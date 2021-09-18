Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Райо Вальекано имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Хетафе

45' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

45' Плохо сыграл Гарсия Франсиско III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Матч возобновлен

43' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Савельич Эстебан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Паласон Иси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Оливера Матиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Бебе Тьягу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Дамиан Суарес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Куэнка Хорхе нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

34' Плохо сыграл Комесанья Санти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Сисс Пате предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

33' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Комесанья Санти из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Унал Энес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хетафе выполняет удар от ворот.

23' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

22' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Чема Родригес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

16' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Дамиан Суарес не смог попасть в створ ударом издали

15' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Ох, нехорошо это выглядит. Янкто Якуб получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Янкто Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Игрок Янкто Якуб из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Плохо сыграл Димитриевски Столе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Г О О О О О Л - Трехо Оскар из команды Райо Вальекано забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Давид Сория прыгнул не в ту сторону.

8' Дьене Даконам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' После проверки VAR судья изменил решение - Райо Вальекано пробьет пенальти!

7' Бебе Тьягу получает желтую карточку за неспортивное поведение

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Савельич Эстебан нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

4' Куэнка Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

2' Хорошую попытку сделал Куэнка Хорхе . Удар в створ, но вратарь начеку

2' ШТАНГА! Унал Энес обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля