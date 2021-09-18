Испания: Ла Лига 2021-2022
Райо Вальекано
2:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 3280
Хетафе
7' Желтая карточкаБебе Тьягу
8' Желтая карточкаДьене Даконам
1:0
9' ПенальтиТрехо Оскар
18' Желтая карточкаЧема Родригес
38' Желтая карточкаДамиан Суарес
41' Желтая карточкаОливера Матиас
42' Желтая карточкаСавельич Эстебан
45' Желтая карточкаКомесанья Санти
46' Желтая карточкаГарсия Франсиско
66' Желтая карточкаАленья Карлес
2:0
78' ГолСисс Пате
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
10
Бебе
Тьягу
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
9'
1:0
18'
38'
41'
42'
45'
46'
66'
78'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.4
|2.
|Гвардиола Серхи
|1
|0.2
|3.
|Гарсия Альваро III
|1
|0.2
|4.
|Комесанья Санти
|1
|0.2
|5.
|Нтекья Ранди
|1
|0.2
|6.
|Бебе Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Сандро
|1
|0.2
|2.
|Аленья Карлес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Комесанья Санти
|3
|0
|2.
|Балью Иван
|2
|0
|3.
|Сисс Пате
|2
|0
|4.
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|5.
|Зидан Люка
|0
|1
|6.
|Ираола Андони
|1
|0
|7.
|Трехо Оскар
|1
|0
|8.
|Бебе Тьягу
|1
|0
|9.
|Савельич Эстебан
|1
|0
|10.
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Дамиан Суарес
|3
|0
|3.
|Аленья Карлес
|2
|0
|4.
|Оливера Матиас
|2
|0
|5.
|Дьене Даконам
|1
|0
|6.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|7.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|8.
|Чема Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Райо Вальекано
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Хетафе
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +8 =7 -5Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано
Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе
Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис
Последние игры между собой
Райо Вальекано: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Райо Вальекано 2:0 Хетафе Сегунда Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:1 Хетафе Товарищеские матчи Хетафе 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:1 Хетафе Примера Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Райо Вальекано Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|20.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|4
|0
|2.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|3.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|4.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|5.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:0 Хетафе
Исход игры
Райо Вальекано
53.6% (75)
Ничья
35% (49)
Хетафе
11.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
31.65% (44)
Меньше
68.35% (95)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (45)
1:0 Райо Вальекано
25% (35)
2:1 Райо Вальекано
21.4% (30)
1:2 Хетафе
7.1% (10)
2:0 Райо Вальекано
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Хетафе
2.9% (4)
4:0 Райо Вальекано
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!