Испания: Ла Лига 2021-2022
Райо Вальекано
3:0
Конец матча
Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 3280
Хетафе
7' Желтая карточкаБебе Тьягу
8' Желтая карточкаДьене Даконам
1:0
9' ПенальтиТрехо Оскар
18' Желтая карточкаЧема Родригес
38' Желтая карточкаДамиан Суарес
41' Желтая карточкаОливера Матиас
42' Желтая карточкаСавельич Эстебан
45' Желтая карточкаКомесанья Санти
46' Желтая карточкаГарсия Франсиско
66' Желтая карточкаАленья Карлес
2:0
78' ГолСисс Пате
3:0
81' ГолФалькао Радамель
83' Желтая карточкаУнал Энес
85' Желтая карточкаБалью Иван
3:0
86' Не забитый пенальтиУнал Энес
90' Желтая карточкаСисс Пате
90' Желтая карточкаМасиас Хосе
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
10
Бебе
Тьягу
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
16
Янкто
Якуб
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
9'
1:0
18'
38'
41'
42'
45'
46'
66'
78'
2:0
81'
3:0
83'
85'
86'
3:0
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 16
-
6 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.4
|2.
|Сисс Пате
|1
|0.2
|3.
|Фалькао Радамель
|1
|0.2
|4.
|Гвардиола Серхи
|1
|0.2
|5.
|Гарсия Альваро III
|1
|0.2
|6.
|Комесанья Санти
|1
|0.2
|7.
|Нтекья Ранди
|1
|0.2
|8.
|Бебе Тьягу
|0
|0
|9.
|Катена Алехандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Сандро
|1
|0.2
|2.
|Аленья Карлес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балью Иван
|3
|0
|2.
|Комесанья Санти
|3
|0
|3.
|Сисс Пате
|3
|0
|4.
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|5.
|Зидан Люка
|0
|1
|6.
|Ираола Андони
|1
|0
|7.
|Трехо Оскар
|1
|0
|8.
|Бебе Тьягу
|1
|0
|9.
|Савельич Эстебан
|1
|0
|10.
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Дамиан Суарес
|3
|0
|3.
|Аленья Карлес
|2
|0
|4.
|Оливера Матиас
|2
|0
|5.
|Дьене Даконам
|1
|0
|6.
|Унал Энес
|1
|0
|7.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|8.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|9.
|Чема Родригес
|1
|0
|10.
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Райо Вальекано
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|Хетафе
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +8 =7 -5Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано
Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете УД Логроньес 0:0 Райо Вальекано
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе
Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис
Последние игры между собой
Райо Вальекано: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Хетафе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Райо Вальекано 2:0 Хетафе Сегунда Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:1 Хетафе Товарищеские матчи Хетафе 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 3:1 Хетафе Примера Райо Вальекано 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Райо Вальекано Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|4
|0
|3.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|4.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|5.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:0 Хетафе
Исход игры
Райо Вальекано
53.6% (75)
Ничья
35% (49)
Хетафе
11.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
31.65% (44)
Меньше
68.35% (95)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (45)
1:0 Райо Вальекано
25% (35)
2:1 Райо Вальекано
21.4% (30)
1:2 Хетафе
7.1% (10)
2:0 Райо Вальекано
4.3% (6)
0:1 Хетафе
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
4:0 Райо Вальекано
1.4% (2)
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