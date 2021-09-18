Второй тайм

100' Райо Вальекано заслуженно побеждает в отличном матче

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Отличный пас сделал Витоло Виктор из команды Хетафе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

98' Удар от ворот произведет Хетафе

98' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

98' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

97' Унал Энес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

96' Удар от ворот произведет Хетафе

96' Лопес Унаи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

94' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Сисс Пате совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Удар от ворот произведет Хетафе

93' Какой промах! Сисс Пате имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' СПАСЕНО - Унал Энес пробил пенальти, но Столе Димитриевски отбивает!

85' Балью Иван - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' После проверки VAR судья изменил решение - Хетафе пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Рефери не любит споров - именно за это Унал Энес сейчас получил желтую

83' Игрок Масиас Хосе из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Г О О О О Л - Фалькао Радамель забивает с правой ноги!

81' Сисс Пате разрезает оборону соперника отличным пасом

81' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Г О О О О О О Л - Сисс Пате из команды Райо Вальекано с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

77' Игрок из команды Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Унал Энес не смог попасть в створ ударом издали

72' Удар от ворот произведет Хетафе

70' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

69' Катена Алехандро имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

68' Отличные скиллы показывает Трехо Оскар , обводя своих соперников

68' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Аленья Карлес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Трехо Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Трехо Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

63' Унал Энес делает скидку назад вдоль ворот

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Ох, нехорошо это выглядит. Сисс Пате получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Сисс Пате на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Максимович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

58' Сегодняшная посещаемость составляет 3280 болельщиков

58' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

58' Игра остановлена из-за технических проблем.

57' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Флорентину из команды Хетафе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

55' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Аленья Карлес не смог попасть в створ ударом издали

53' Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хетафе выполняет удар от ворот.

51' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

49' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена из-за технических проблем.

46' Гарсия Франсиско III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение