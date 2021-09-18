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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
4
Кондогбия
Жоффрей
23
Триппьер
Киран
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
12
Лоди
Ренан
8
Гризманн
Антуан
10
Корреа
Анхель
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Атлетико М
3-1-4-2
Атлетик Б
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Анхель 3 0.75
2. Лемар Тома 1 0.25
3. Карраско Янник 1 0.25
4. Суарес Луис 1 0.25
5. Ньигес Сауль 0 0
6. Де Пауль Родриго 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 0.5
2. Иньиго Мартинес 1 0.25
3. Вивиан Даниэль 1 0.25
4. Муньяин Икер 0 0
5. Сансет Ойян 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Эрмосо Марио 2 1
2. Кондогбия Жоффрей 3 0
3. Суарес Луис 2 0
4. Лемар Тома 2 0
5. Карраско Янник 2 0
6. Де Пауль Родриго 1 0
7. Корреа Анхель 1 0
8. Хименес Хосе 1 0
9. Льоренте Маркос 1 0
10. Фелиш Жоау 1 0
11. Диего Симеоне 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Дани 2 0
2. Де Маркос Оскар 1 0
3. Иньиго Мартинес 1 0
4. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико М 0:0 Порту Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче
Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Атлетик Б 2:0 Мальорка Сельта 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б
Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Атлетик Б 2:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Атлетик Б Ла Лига
Атлетик Б 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
8. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
9. Райо Вальекано 2:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Эльче Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
12. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
20. Хетафе 0:2 Заявка 5 0 0 5 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Райо Вальекано 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Атлетико М Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Леванте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано 2:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 4 0
2. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
3. Хетафе Кабако Эрик 2 1
4. Эспаньол Морено Висенте 3 0
5. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 29 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 138
    Атлетико М 90.6% (125)
    X 8% (11)
    Атлетик Б 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Атлетик Б
    1.70
    3.70
    6.81
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Атлетик Б онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б

    Исход игры
    Атлетико М
    91.1% (123)
    Ничья
    7.4% (10)
    Атлетик Б
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.03% (59)
    Меньше
    55.97% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    49.25% (66)
    Нет
    50.75% (68)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    33.3% (45)
    1:0 Атлетико М
    31.9% (43)
    2:0 Атлетико М
    17% (23)
    3:1 Атлетико М
    6.7% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (8)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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