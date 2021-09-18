Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Атлетик Б
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Нападающий
-
30 Уильямс НикоНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корреа Анхель
|3
|0.75
|2.
|Лемар Тома
|1
|0.25
|3.
|Карраско Янник
|1
|0.25
|4.
|Суарес Луис
|1
|0.25
|5.
|Ньигес Сауль
|0
|0
|6.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2
|0.5
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.25
|3.
|Вивиан Даниэль
|1
|0.25
|4.
|Муньяин Икер
|0
|0
|5.
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрмосо Марио
|2
|1
|2.
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|3.
|Суарес Луис
|2
|0
|4.
|Лемар Тома
|2
|0
|5.
|Карраско Янник
|2
|0
|6.
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|7.
|Корреа Анхель
|1
|0
|8.
|Хименес Хосе
|1
|0
|9.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|10.
|Фелиш Жоау
|1
|0
|11.
|Диего Симеоне
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Дани
|2
|0
|2.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|4.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Атлетик Б
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико М 0:0 Порту Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал Атлетико М 1:0 Эльче
Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7Атлетик Б 2:0 Мальорка Сельта 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б
Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Атлетик Б 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|9.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|20.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|4
|0
|2.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|3.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|4.
|Эспаньол
|Морено Висенте
|3
|0
|5.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Исход игры
Атлетико М
91.1% (123)
Ничья
7.4% (10)
Атлетик Б
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
49.25% (66)
Нет
50.75% (68)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
33.3% (45)
1:0 Атлетико М
31.9% (43)
2:0 Атлетико М
17% (23)
3:1 Атлетико М
6.7% (9)
1:1 Ничья
5.9% (8)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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