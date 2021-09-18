Испания: Ла Лига 2021-2022
Эльче
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Мартинес Валеро
Леванте
29' Желтая карточкаРоко Энсо
1:0
33' ГолЛукас Перес
53' Желтая карточкаМартинес Пабло
11
Моренте
Тете
22
Мохика
Хоан
12
Лукас
Перес
14
Везу
Рубен
2
Сон
8
Пепелу
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
2 СонПолузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Клерк КарлосПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
33'
1:0
53'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|2
|0.4
|2.
|Роко Энсо
|1
|0.2
|3.
|Фидель Чавес
|0
|0
|4.
|Мохика Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.4
|2.
|Кампанья Хосе
|1
|0.2
|3.
|Моралес Луис
|1
|0.2
|4.
|Робер Пьер
|1
|0.2
|5.
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|6.
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верду Гонсало
|4
|0
|2.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|3.
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|4.
|Фидель Чавес
|1
|0
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0
|6.
|Роко Энсо
|1
|0
|7.
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|2
|0
|2.
|Моралес Луис
|2
|0
|3.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|4.
|Айтор Фернандес
|0
|1
|5.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|6.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|7.
|Клерк Карлос
|1
|0
|8.
|Малса Микаэль
|1
|0
|9.
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|10.
|Мартинес Пабло II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Леванте
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хетафе 0:1 Эльче Эльче 1:1 Севилья Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б
Леванте Последние 20 матчей: +4 =7 -9Леванте 1:1 Райо Вальекано Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте
Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте
Последние игры между собой
Эльче: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Леванте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Эльче 0:2 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:1 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Леванте Сегунда Леванте 0:0 Эльче Примера Эльче 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Эльче Товарищеские матчи Эльче 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Эльче Примера Эльче 0:0 Леванте Сегунда Леванте 2:1 Эльче Сегунда Леванте 2:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Леванте Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Эльче
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Эльче
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Леванте
|0:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Эльче
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|18.
|Леванте
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|4
|0
|3.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|4.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|5.
|Атлетико М
|Фелиш Жоау
|2
|1
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Леванте
Исход игры
Эльче
35.7% (50)
Ничья
50.7% (71)
Леванте
13.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
21.58% (30)
Меньше
78.42% (109)
Обе команды забьют
Да
66.19% (92)
Нет
33.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (62)
1:0 Эльче
22.1% (31)
2:1 Эльче
12.1% (17)
1:2 Леванте
7.9% (11)
0:0 Ничья
5% (7)
0:1 Леванте
4.3% (6)
2:0 Эльче
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!