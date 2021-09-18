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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Леванте
0'
29' Желтая карточка
Роко Энсо
1:0
33' Гол
Лукас Перес
53' Желтая карточка
Мартинес Пабло
54'
1
Касилья
Кико
3
Роко
Энсо
5
Верду
Гонсало
4
Диего
Гонсалес
VII
14
Паласиос
Элибельтон
8
Гутьеррес
Хосе
21
Маскарель
Омар
11
Моренте
Тете
22
Мохика
Хоан
18
Бенедетто
Дарио
12
Лукас
Перес
34
Карденас
Дани
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
2
Сон
8
Пепелу
12
Малса
Микаэль
25
Мартинес
Пабло
II
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
21
Гомес
Даниэль
Эльче
3-5-2
Леванте
3-5-2

Ход матча

29'
Роко Энсо
 
33'
Лукас Перес
1:0
53'
 
Мартинес Пабло

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 2 0.4
2. Роко Энсо 1 0.2
3. Фидель Чавес 0 0
4. Мохика Хоан 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 2 (1) 0.4
2. Кампанья Хосе 1 0.2
3. Моралес Луис 1 0.2
4. Робер Пьер 1 0.2
5. Мелеро Гонсало 0 0
6. Де Фрутос Хорхе 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Верду Гонсало 4 0
2. Гутьеррес Хосе 1 0
3. Бенедетто Дарио 1 0
4. Фидель Чавес 1 0
5. Маскарель Омар 1 0
6. Роко Энсо 1 0
7. Паласиос Элибельтон 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 2 0
2. Моралес Луис 2 0
3. Мелеро Гонсало 2 0
4. Айтор Фернандес 0 1
5. Сольдадо Роберто 1 0
6. Дуарте Оскар 1 0
7. Клерк Карлос 1 0
8. Малса Микаэль 1 0
9. Кантеро Алехандро 1 0
10. Мартинес Пабло II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Леванте 0 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хетафе 0:1 Эльче Эльче 1:1 Севилья Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б
Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис
Леванте Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Леванте 1:1 Райо Вальекано Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте
Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте

Последние игры между собой

Эльче: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Леванте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Эльче 1:2 Леванте Товарищеские матчи Эльче 1:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Эльче Ла Лига Эльче 0:2 Леванте Товарищеские матчи
Эльче 0:2 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:1 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Леванте Сегунда Леванте 0:0 Эльче Примера Эльче 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Эльче Товарищеские матчи Эльче 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Эльче Примера Эльче 0:0 Леванте Сегунда Леванте 2:1 Эльче Сегунда Леванте 2:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Эльче 1:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
8. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
9. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Осасуна Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте 0:1 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Эльче 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
11. Леванте 0:1 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
4. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Осасуна Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Эльче 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
18. Леванте 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
2. Эльче Верду Гонсало 4 0
3. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
4. Хетафе Кабако Эрик 2 1
5. Атлетико М Фелиш Жоау 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Эльче 35.7% (50)
X 50.7% (71)
Леванте 13.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Леванте
2.44
3.69
9.20
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эльче 1:0 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Эльче 1:0 Леванте

Исход игры
Эльче
35.7% (50)
Ничья
50.7% (71)
Леванте
13.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
21.58% (30)
Меньше
78.42% (109)
Обе команды забьют
Да
66.19% (92)
Нет
33.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (62)
1:0 Эльче
22.1% (31)
2:1 Эльче
12.1% (17)
1:2 Леванте
7.9% (11)
0:0 Ничья
5% (7)
0:1 Леванте
4.3% (6)
2:0 Эльче
1.4% (2)
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