Плохо сыграл Дэниел Карденас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Отличные скиллы показывает Клерк Карлос , обводя своих соперников

45' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Эльче выполняет удар от ворот.

42' Мартинес Пабло II не смог попасть в створ ударом издали

42' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Малса Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Моренте Тете из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

37' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сон имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

36' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эльче будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Г О О О О Л - Лукас Перес забивает ударом с левой ноги!

32' Плохо сыграл Дуарте Оскар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Эльче выполняет удар от ворот.

32' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Клерк Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Роко Энсо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Эльче выполняет удар от ворот.

28' Сон из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лукас Перес из команды Эльче пасует в штрафную, но Дэниел Карденас выходит и ловит мяч.

27' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

26' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Эльче выполняет удар от ворот.

25' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

24' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Леванте выполняет удар от ворот.

20' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хорошую попытку сделал Гомес Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Должен был быть гол! Гомес Даниэль имел отличный шанс, но Франсиско Касилья не дал голу состоятся!

15' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Эльче выполняет удар от ворот.

12' Моралес Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Касилья Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Должен был быть гол! Моралес Луис имел отличный шанс, но Франсиско Касилья не дал голу состоятся!

10' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

7' Гутьеррес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Эльче выполняет удар от ворот.

6' Сон из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

6' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Касилья Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сон из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

1' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче начинает с центра поля