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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11507
Леванте
0'
29' Желтая карточка
Роко Энсо
1:0
33' Гол
Лукас Перес
53' Желтая карточка
Мартинес Пабло
1:1
55' Гол
Моралес Луис
55' Желтая карточка
Верду Гонсало
82' Желтая карточка
Везу Рубен
90'+8
1
Касилья
Кико
3
Роко
Энсо
5
Верду
Гонсало
4
Диего
Гонсалес
VII
14
Паласиос
Элибельтон
8
Гутьеррес
Хосе
21
Маскарель
Омар
11
Моренте
Тете
22
Мохика
Хоан
18
Бенедетто
Дарио
12
Лукас
Перес
34
Карденас
Дани
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
2
Сон
8
Пепелу
12
Малса
Микаэль
25
Мартинес
Пабло
II
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
21
Гомес
Даниэль
Эльче
3-5-2
Леванте
3-5-2

Ход матча

29'
Роко Энсо
 
33'
Лукас Перес
1:0
53'
 
Мартинес Пабло
55'
1:1
Моралес Луис
(Гомес Даниэль)
55'
Верду Гонсало
 
61'
Пасторе Хавьер
Бенедетто Дарио
 
61'
Милья Пере
Моренте Тете
 
70'
 
Радоя Неманья
Пепелу
70'
 
Кантеро Алехандро
Гомес Даниэль
77'
Каррильо Гидо
Лукас Перес
 
77'
 
Рохер Марти
Моралес Луис
77'
Барраган Антонио
Роко Энсо
 
81'
 
Мустафи Шкодран
Постиго Серхио
81'
 
Робер Пьер
Малса Микаэль
82'
 
Везу Рубен
86'
Марконе Иван
Маскарель Омар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 2 0.4
2. Роко Энсо 1 0.2
3. Фидель Чавес 0 0
4. Мохика Хоан 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 2 0.4
2. Рохер Марти 2 (1) 0.4
3. Кампанья Хосе 1 0.2
4. Робер Пьер 1 0.2
5. Мелеро Гонсало 0 0
6. Гомес Даниэль 0 0
7. Де Фрутос Хорхе 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Верду Гонсало 5 0
2. Гутьеррес Хосе 1 0
3. Бенедетто Дарио 1 0
4. Фидель Чавес 1 0
5. Маскарель Омар 1 0
6. Роко Энсо 1 0
7. Паласиос Элибельтон 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 2 0
2. Моралес Луис 2 0
3. Мелеро Гонсало 2 0
4. Мартинес Пабло II 2 0
5. Айтор Фернандес 0 1
6. Сольдадо Роберто 1 0
7. Дуарте Оскар 1 0
8. Клерк Карлос 1 0
9. Везу Рубен 1 0
10. Малса Микаэль 1 0
11. Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Леванте 0 0 33.33% (2) 50% (3) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хетафе 0:1 Эльче Эльче 1:1 Севилья Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б
Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис
Леванте Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Леванте 1:1 Райо Вальекано Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте
Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте

Последние игры между собой

Эльче: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Леванте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Эльче 1:2 Леванте Товарищеские матчи Эльче 1:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Эльче Ла Лига Эльче 0:2 Леванте Товарищеские матчи
Эльче 0:2 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:1 Эльче Сегунда Эльче 0:1 Леванте Сегунда Леванте 0:0 Эльче Примера Эльче 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Эльче Товарищеские матчи Эльче 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Эльче Примера Эльче 0:0 Леванте Сегунда Леванте 2:1 Эльче Сегунда Леванте 2:0 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Осасуна 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
7. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
8. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
9. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Осасуна 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
4. Хетафе Кабако Эрик 2 1
5. Атлетико М Фелиш Жоау 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Эльче 35.7% (50)
X 50.7% (71)
Леванте 13.6% (19)
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Прогнозы на матч Эльче 1:1 Леванте

Исход игры
Эльче
35.7% (50)
Ничья
50.7% (71)
Леванте
13.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
21.58% (30)
Меньше
78.42% (109)
Обе команды забьют
Да
66.19% (92)
Нет
33.81% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (62)
1:0 Эльче
22.1% (31)
2:1 Эльче
12.1% (17)
1:2 Леванте
7.9% (11)
0:0 Ничья
5% (7)
0:1 Леванте
4.3% (6)
2:0 Эльче
1.4% (2)
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