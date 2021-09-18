Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Сон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Удар от ворот произведет Леванте

96' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Барраган Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Милья Пере нанес удар головой, но Дэниел Карденас спокойно отбил мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Пасторе Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Каррильо Гидо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Клерк Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Эльче выполняет удар от ворот.

84' Пасторе Хавьер из команды Эльче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Милья Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Везу Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Малса Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Леванте выполняет удар от ворот.

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Гутьеррес Хосе не смог попасть в створ ударом издали

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Ох, нехорошо это выглядит. Моралес Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Ох, нехорошо это выглядит. Роко Энсо получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Моралес Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Роко Энсо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

70' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

65' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Леванте выполняет удар от ворот.

60' Сегодняшная посещаемость составляет 11507 болельщиков

60' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

59' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Моренте Тете выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Должен был быть гол! Моралес Луис имел отличный шанс, но Франсиско Касилья не дал голу состоятся!

57' Клерк Карлос разрезает оборону соперника отличным пасом

57' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Судья подбегает и показывает Верду Гонсало из команды Эльче отложенную желтую карточку за фол.

55' Г О О О О Л - Моралес Луис забивает с правой ноги!

55' ШАНС! Моралес Луис вышел один на один с голкипером...

55' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Бенедетто Дарио из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

54' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Мартинес Пабло II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Эльче выполняет удар от ворот.

52' Пепелу из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

52' Плохо сыграл Дэниел Карденас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Плохо сыграл Сон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

50' Плохо сыграл Верду Гонсало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Пепелу из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

49' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

48' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля