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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Осасуна
0'
13' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
0:1
23' Гол
Гарсия Давид
25'
13
Сивера
Антонио
23
Химо
Наварро
4
Миазга
Мэтт
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
19
Мартин
Иван
8
Пина
Томас
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Силла
Мамаду
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
10
Торрес
Роберто
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
Алавес
4-4-2
Осасуна
4-3-3

Ход матча

13'
Лагуардия Виктор
 
23'
0:1
Гарсия Давид
(Гарсия Рубен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 (1) 0.25
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 1 (1) 0.2
2. Гарсия Давид III 1 0.2
3. Монкайола Хон 1 0.2
4. Кике Гарсия 1 (1) 0.2
5. Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 1 1
2. Лежён Флорьян 2 0
3. Пачеко Фернандо 1 0
4. Миазга Мэтт 1 0
5. Гарсия Мануэль II 1 0
6. Н'Диайе Лум 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Монкайола Хон 2 0
2. Брашанац Дарко 1 0
3. Торрес Роберто 1 0
4. Торро Лукас 1 0
5. Ойер Санхурхо 1 0
6. Эррера Серхио 1 0
7. Унаи Гарсия 1 0
8. Санчес Мануэль 1 0
9. Барха Энрике 1 0
10. Гарсия Давид III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0
 Осасуна 25% (1) 0 0 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Валенсия 3:0 Алавес Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес
Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта
Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Осасуна: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Алавес 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:0 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 2:1 Алавес Товарищеские матчи
Алавес 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 4:2 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Алавес Примера Осасуна 3:1 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:3 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Осасуна 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
7. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
8. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
9. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Осасуна 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
4. Хетафе Кабако Эрик 2 1
5. Атлетико М Фелиш Жоау 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Алавес 28.8% (40)
X 44.6% (62)
Осасуна 26.6% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Осасуна
3.50
3.03
2.52
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Где смотреть матч Алавес 0:1 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна

Исход игры
Алавес
28.8% (40)
Ничья
44.6% (62)
Осасуна
26.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
25.36% (35)
Меньше
74.64% (103)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
0:1 Осасуна
18.7% (26)
2:1 Алавес
12.9% (18)
1:0 Алавес
12.2% (17)
1:2 Осасуна
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Алавес
1.4% (2)
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