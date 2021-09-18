Испания: Ла Лига 2021-2022
Алавес
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Мендисорроса
Осасуна
13' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
0:1
23' ГолГарсия Давид
23
Химо
Наварро
19
Мартин
Иван
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
24
Торро
Лукас
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
31 Jesus Owono
-
35 Alan Godoy
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
23'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|1 (1)
|0.2
|2.
|Гарсия Давид III
|1
|0.2
|3.
|Монкайола Хон
|1
|0.2
|4.
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.2
|5.
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|2
|0
|3.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|4.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|5.
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|6.
|Н'Диайе Лум
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монкайола Хон
|2
|0
|2.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|3.
|Торрес Роберто
|1
|0
|4.
|Торро Лукас
|1
|0
|5.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|6.
|Эррера Серхио
|1
|0
|7.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|8.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|9.
|Барха Энрике
|1
|0
|10.
|Гарсия Давид III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Осасуна
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Валенсия 3:0 Алавес Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес
Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта
Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Осасуна: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Алавес
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|3.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|4.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
|5.
|Атлетико М
|Фелиш Жоау
|2
|1
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Осасуна
Исход игры
Алавес
28.8% (40)
Ничья
44.6% (62)
Осасуна
26.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
25.36% (35)
Меньше
74.64% (103)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
0:1 Осасуна
18.7% (26)
2:1 Алавес
12.9% (18)
1:0 Алавес
12.2% (17)
1:2 Осасуна
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Алавес
1.4% (2)
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