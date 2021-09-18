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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8176
Осасуна
0'
13' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
0:1
22' Гол
Гарсия Давид
28' Желтая карточка
Мойя Антонио
29' Желтая карточка
Дуарте Рубен
0:2
29' Пенальти
Торрес Роберто
31' Желтая карточка
Торрес Роберто
70' Желтая карточка
Химо Наварро
73' Желтая карточка
Торро Лукас
82' Желтая карточка
Санчес Мануэль
90'+5
13
Сивера
Антонио
23
Химо
Наварро
4
Миазга
Мэтт
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
19
Мартин
Иван
8
Пина
Томас
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Силла
Мамаду
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
10
Торрес
Роберто
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
Алавес
4-4-2
Осасуна
4-3-3

Ход матча

13'
Лагуардия Виктор
 
22'
0:1
Гарсия Давид
(Гарсия Рубен)
28'
Мойя Антонио
 
29'
Дуарте Рубен
 
29'
0:2
Торрес Роберто
31'
 
Торрес Роберто
46'
Пельистри Факундо
Мартин Иван
 
46'
Н'Диайе Лум
Пина Томас
 
64'
Гарсия Мануэль
Мойя Антонио
 
64'
Гвидетти Йон
Силла Мамаду
 
70'
Химо Наварро
 
71'
 
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон
73'
 
Торро Лукас
77'
Де ла Фуэнте Мигель
Дуарте Рубен
 
82'
 
Авила Эсекьель
Кике Гарсия
82'
 
Мартинес Хавьер
Торрес Роберто
82'
 
Санчес Мануэль
88'
 
Перес Иньиго
Гарсия Рубен
88'
 
Грау Хауме
Брашанац Дарко

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 (1) 0.25
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 2 (2) 0.4
2. Гарсия Давид III 2 0.4
3. Монкайола Хон 1 0.2
4. Кике Гарсия 1 (1) 0.2
5. Гарсия Рубен 0 0
6. Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 2 1
2. Лежён Флорьян 2 0
3. Лагуардия Виктор 1 0
4. Химо Наварро 1 0
5. Пачеко Фернандо 1 0
6. Миазга Мэтт 1 0
7. Гарсия Мануэль II 1 0
8. Мойя Антонио 1 0
9. Н'Диайе Лум 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Торрес Роберто 2 0
2. Торро Лукас 2 0
3. Санчес Мануэль 2 0
4. Монкайола Хон 2 0
5. Брашанац Дарко 1 0
6. Ойер Санхурхо 1 0
7. Эррера Серхио 1 0
8. Унаи Гарсия 1 0
9. Барха Энрике 1 0
10. Гарсия Давид III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 0 0 0 100% (1) 0
 Осасуна 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Валенсия 3:0 Алавес Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес
Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта
Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Осасуна: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Алавес 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:0 Осасуна Товарищеские матчи Осасуна 2:1 Алавес Товарищеские матчи
Алавес 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 4:2 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Алавес Примера Осасуна 3:1 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 3:0 Осасуна Сегунда Алавес 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:3 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
8. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
9. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Алавес Дуарте Рубен 2 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
5. Хетафе Кабако Эрик 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Алавес 28.8% (40)
X 44.6% (62)
Осасуна 26.6% (37)
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Где смотреть матч Алавес 0:2 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:2 Осасуна

Исход игры
Алавес
28.8% (40)
Ничья
44.6% (62)
Осасуна
26.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
25.36% (35)
Меньше
74.64% (103)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
0:1 Осасуна
18.7% (26)
2:1 Алавес
12.9% (18)
1:0 Алавес
12.2% (17)
1:2 Осасуна
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Алавес
1.4% (2)
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