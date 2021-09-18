Второй тайм

95' Осасуна заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Алавес

94' Видаль Начо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Эрнандес Аридане предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Де ла Фуэнте Мигель нанес удар, мяч был парирован, но Серхио Эррера не удержал его в руках.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Алавес

88' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Алавес

87' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

86' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Хоселу Санмартин пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Осасуна

82' Санчес Мануэль получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Осасуна

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

80' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

79' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

73' Риоха Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Торро Лукас получил желтую карточку от судьи

73' Алавес выполняет удар от ворот.

72' Хороший удар издали нанес Гарсия Рубен , но отличный сейв сделал Антонио Сивера. Угловой.

72' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Алавес

71' Гарсия Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Химо Наварро получил желтую карточку от судьи

69' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Алавес

68' О, нет. Из многообещающей позиции Кике Гарсия из команды Осасуна наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

68' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

62' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Торро Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Видаль Начо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Гарсия Рубен нанес удар, мяч был парирован, но Антонио Сивера не удержал его в руках.

60' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хоселу Санмартин из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

58' Риоха Луис из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

58' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Алавес

56' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

50' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Алавес

49' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

49' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

49' Удар от ворот произведет Алавес

48' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хоселу Санмартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Хороший удар издали нанес Торрес Роберто , но отличный сейв сделал Антонио Сивера. Угловой.

47' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля