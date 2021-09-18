Испания: Ла Лига 2021-2022
Алавес
0:2
Конец матча
Стадион: Мендисорроса Зрители: 8176
Осасуна
13' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
0:1
22' ГолГарсия Давид
28' Желтая карточкаМойя Антонио
29' Желтая карточкаДуарте Рубен
0:2
29' ПенальтиТоррес Роберто
31' Желтая карточкаТоррес Роберто
70' Желтая карточкаХимо Наварро
73' Желтая карточкаТорро Лукас
82' Желтая карточкаСанчес Мануэль
23
Химо
Наварро
19
Мартин
Иван
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
24
Торро
Лукас
18
Кике
Гарсия
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
31 Jesus Owono
-
35 Alan Godoy
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
13'
22'
0:1
28'
29'
29'
0:2
31'
70'
73'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.4
|2.
|Гарсия Давид III
|2
|0.4
|3.
|Монкайола Хон
|1
|0.2
|4.
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.2
|5.
|Гарсия Рубен
|0
|0
|6.
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Рубен
|2
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|2
|0
|3.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|4.
|Химо Наварро
|1
|0
|5.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|6.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|7.
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|8.
|Мойя Антонио
|1
|0
|9.
|Н'Диайе Лум
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торрес Роберто
|2
|0
|2.
|Торро Лукас
|2
|0
|3.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|4.
|Монкайола Хон
|2
|0
|5.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|6.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|7.
|Эррера Серхио
|1
|0
|8.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|9.
|Барха Энрике
|1
|0
|10.
|Гарсия Давид III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Осасуна
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Валенсия 3:0 Алавес Алавес 0:1 Мальорка Алавес 1:4 Реал Мадрид Леванте 0:1 Алавес
Алавес 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд Эльче 1:0 Алавес Алавес 1:0 Мирандес Реал Сосьедад 3:1 Алавес Севилья 1:0 Алавес Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта
Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Осасуна: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|5.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
Прогнозы на матч Алавес 0:2 Осасуна
Исход игры
Алавес
28.8% (40)
Ничья
44.6% (62)
Осасуна
26.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
25.36% (35)
Меньше
74.64% (103)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (51)
0:1 Осасуна
18.7% (26)
2:1 Алавес
12.9% (18)
1:0 Алавес
12.2% (17)
1:2 Осасуна
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Алавес
1.4% (2)
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