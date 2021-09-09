Испания: Ла Лига 2021-2022
Хетафе
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Сандро
|1
|0.2
|2.
|Аленья Карлес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корреа Анхель
|3
|0.6
|2.
|Лемар Тома
|1
|0.2
|3.
|Карраско Янник
|1
|0.2
|4.
|Суарес Луис
|1
|0.2
|5.
|Ньигес Сауль
|0
|0
|6.
|Де Пауль Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабако Эрик
|2
|1
|2.
|Дамиан Суарес
|3
|0
|3.
|Аленья Карлес
|2
|0
|4.
|Оливера Матиас
|2
|0
|5.
|Дьене Даконам
|1
|0
|6.
|Унал Энес
|1
|0
|7.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|8.
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|9.
|Чема Родригес
|1
|0
|10.
|Масиас Хосе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|2.
|Эрмосо Марио
|2
|1
|3.
|Фелиш Жоау
|2
|1
|4.
|Суарес Луис
|2
|0
|5.
|Лемар Тома
|2
|0
|6.
|Карраско Янник
|2
|0
|7.
|Хименес Хосе
|2
|0
|8.
|Савич Стефан
|1
|0
|9.
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|10.
|Корреа Анхель
|1
|0
|11.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|12.
|Кунья Матеус
|1
|0
|13.
|Диего Симеоне
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Атлетико М
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =3 -9Райо Вальекано 3:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья
Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =5 -4Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетико М 0:0 Порту Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал
Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Атлетико М: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Сельта
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Барселона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Севилья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Сельта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|5
|1
|4
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|0
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
|5.
|Хетафе
|Кабако Эрик
|2
|1
Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М
Исход игры
Хетафе
0% (0)
Ничья
11.4% (4)
Атлетико М
88.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (17)
Меньше
51.43% (18)
Обе команды забьют
Да
60% (21)
Нет
40% (14)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
45.7% (16)
0:1 Атлетико М
20% (7)
0:2 Атлетико М
20% (7)
1:1 Ничья
11.4% (4)
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