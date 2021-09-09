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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Сандро 1 0.2
2. Аленья Карлес 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Анхель 3 0.6
2. Лемар Тома 1 0.2
3. Карраско Янник 1 0.2
4. Суарес Луис 1 0.2
5. Ньигес Сауль 0 0
6. Де Пауль Родриго 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Кабако Эрик 2 1
2. Дамиан Суарес 3 0
3. Аленья Карлес 2 0
4. Оливера Матиас 2 0
5. Дьене Даконам 1 0
6. Унал Энес 1 0
7. Рамирес Сандро 1 0
8. Арамбарри Мауро 1 0
9. Чема Родригес 1 0
10. Масиас Хосе 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Кондогбия Жоффрей 4 0
2. Эрмосо Марио 2 1
3. Фелиш Жоау 2 1
4. Суарес Луис 2 0
5. Лемар Тома 2 0
6. Карраско Янник 2 0
7. Хименес Хосе 2 0
8. Савич Стефан 1 0
9. Де Пауль Родриго 1 0
10. Корреа Анхель 1 0
11. Льоренте Маркос 1 0
12. Кунья Матеус 1 0
13. Диего Симеоне 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 0 100% (1) 0 0 0 0
 Атлетико М 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Райо Вальекано 3:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья
Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетико М 0:0 Порту Эспаньол 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Вильярреал
Атлетико М 1:0 Эльче Сельта 1:2 Атлетико М Фейеноорд 2:1 Атлетико М Кадис 1:1 Атлетико М Вольфсбург 1:2 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Нумансия 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Осасуна Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
Атлетико М: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
Хетафе 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 0:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Хетафе Ла Лига
Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 13 - 6 10
3. Валенсия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Атлетик Б Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
7. Севилья Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
8. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
9. Мальорка Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Райо Вальекано Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17. Гранада Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Сельта Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 5 0 0 5 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Барселона Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Мальорка Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Леванте Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
13. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Бетис Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Хетафе Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Севилья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Сельта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Райо Вальекано Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Гранада Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 5 1 4
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 0 0
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
3. Алавес Дуарте Рубен 2 1
4. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
5. Хетафе Кабако Эрик 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2021, осталось 2 дня 18 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Хетафе 0% (0)
    X 11.4% (4)
    Атлетико М 88.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Атлетико М
    6.00
    3.58
    1.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хетафе - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М

    Исход игры
    Хетафе
    0% (0)
    Ничья
    11.4% (4)
    Атлетико М
    88.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (21)
    Нет
    40% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    45.7% (16)
    0:1 Атлетико М
    20% (7)
    0:2 Атлетико М
    20% (7)
    1:1 Ничья
    11.4% (4)
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