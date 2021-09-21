Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

44' Как он промахнулся? Нико Уильямс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

44' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нико Уильямс и Рауль Гарсия из команды Атлетик Б

43' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Г О О О О Л - Сисс Пате уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

33' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

29' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Мараш Никола наказан за толчок Рауль Гарсия

28' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Нико Уильямс наказан за толчок Лопес Унаи

22' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Катена Алехандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

1' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру