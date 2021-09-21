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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Райо Вальекано
0'
0:1
5' Гол
Гарсия Альваро
7' Желтая карточка
Катена Алехандро
16' Желтая карточка
Нуньес Унай
1:1
33' Гол в свои ворота
Сисс Пате
42' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
56' Желтая карточка
Муньяин Икер
57'
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
19
Саррага
Ойер
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
20
Вильялибре
Асьер
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
2
Мараш
Никола
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
12
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
Атлетик Б
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Гарсия Альваро
(Гвардиола Серхи)
7'
 
Катена Алехандро
16'
Нуньес Унай
 
33'
Сисс Пате
1:1
42'
 
Гвардиола Серхи
56'
Муньяин Икер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 0.33
2. Иньиго Мартинес 1 0.17
3. Вивиан Даниэль 1 0.17
4. Муньяин Икер 0 0
5. Сансет Ойян 0 0
Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трехо Оскар 2 (2) 0.33
2. Гарсия Альваро III 2 0.33
3. Гвардиола Серхи 1 0.17
4. Сисс Пате 1 0.17
5. Фалькао Радамель 1 0.17
6. Комесанья Санти 1 0.17
7. Нтекья Ранди 1 0.17
8. Бебе Тьягу 0 0
9. Катена Алехандро 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Дани 3 0
2. Де Маркос Оскар 1 0
3. Иньиго Мартинес 1 0
4. Унай Симон 1 0
5. Нуньес Унай 1 0
6. Уильямс Нико 1 0
Райо Вальекано
# Игрок      
1. Балью Иван 3 0
2. Комесанья Санти 3 0
3. Сисс Пате 3 0
4. Гарсия Франсиско III 2 0
5. Зидан Люка 0 1
6. Ираола Андони 1 0
7. Трехо Оскар 1 0
8. Бебе Тьягу 1 0
9. Савельич Эстебан 1 0
10. Гвардиола Серхи 1 0
11. Гарсия Альваро III 1 0
12. Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0
 Райо Вальекано 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Мальорка Сельта 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Барселона
Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Райо Вальекано 3:0 Хетафе Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано
Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Райо Вальекано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано Примера Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Атлетик Б Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 15 - 7 13
3. Валенсия Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Атлетик Б 1:1 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
6. Севилья Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
9. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Райо Вальекано 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
11. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Леванте 0:0 Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
14. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
16. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18. Сельта 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Райо Вальекано 1:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Атлетик Б 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Леванте 0:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
11. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Атлетик Б 1:1 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Леванте 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Сельта 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Райо Вальекано 1:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 6 1 5
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Хетафе Аленья Карлес 3 1
3. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
4. Алавес Дуарте Рубен 2 1
5. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Атлетик Б 84.6% (121)
X 12.6% (18)
Райо Вальекано 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Райо Вальекано
2.16
3.62
5.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано

Исход игры
Атлетик Б
84.6% (121)
Ничья
12.6% (18)
Райо Вальекано
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
44.12% (60)
Нет
55.88% (76)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
39.9% (57)
2:1 Атлетик Б
28% (40)
2:0 Атлетик Б
11.9% (17)
1:1 Ничья
9.1% (13)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.4% (2)
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