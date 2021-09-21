Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетик Б
1:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Сан-Мамес
Райо Вальекано
0:1
5' ГолГарсия Альваро
7' Желтая карточкаКатена Алехандро
16' Желтая карточкаНуньес Унай
1:1
33' Гол в свои воротаСисс Пате
42' Желтая карточкаГвардиола Серхи
56' Желтая карточкаМуньяин Икер
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
19
Саррага
Ойер
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
12
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Касми ЯсинНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
16'
33'
1:1
42'
56'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2
|0.33
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.17
|3.
|Вивиан Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Муньяин Икер
|0
|0
|5.
|Сансет Ойян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.33
|2.
|Гарсия Альваро III
|2
|0.33
|3.
|Гвардиола Серхи
|1
|0.17
|4.
|Сисс Пате
|1
|0.17
|5.
|Фалькао Радамель
|1
|0.17
|6.
|Комесанья Санти
|1
|0.17
|7.
|Нтекья Ранди
|1
|0.17
|8.
|Бебе Тьягу
|0
|0
|9.
|Катена Алехандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Дани
|3
|0
|2.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|3.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|4.
|Унай Симон
|1
|0
|5.
|Нуньес Унай
|1
|0
|6.
|Уильямс Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балью Иван
|3
|0
|2.
|Комесанья Санти
|3
|0
|3.
|Сисс Пате
|3
|0
|4.
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|5.
|Зидан Люка
|0
|1
|6.
|Ираола Андони
|1
|0
|7.
|Трехо Оскар
|1
|0
|8.
|Бебе Тьягу
|1
|0
|9.
|Савельич Эстебан
|1
|0
|10.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|11.
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|12.
|Катена Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Райо Вальекано
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Мальорка Сельта 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Барселона
Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5Райо Вальекано 3:0 Хетафе Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано
Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Райо Вальекано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано Примера Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Атлетик Б Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 7
|13
|3.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|7.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|9.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|10.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Леванте
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Леванте
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|6
|1
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|3.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|4.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|5.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано
Исход игры
Атлетик Б
84.6% (121)
Ничья
12.6% (18)
Райо Вальекано
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
44.12% (60)
Нет
55.88% (76)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
39.9% (57)
2:1 Атлетик Б
28% (40)
2:0 Атлетик Б
11.9% (17)
1:1 Ничья
9.1% (13)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.4% (2)
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