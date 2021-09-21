Испания: Ла Лига 2021-2022
Атлетик Б
1:2
Конец матча
Стадион: Сан-Мамес
Райо Вальекано
0:1
5' ГолГарсия Альваро
7' Желтая карточкаКатена Алехандро
16' Желтая карточкаНуньес Унай
1:1
33' Гол в свои воротаСисс Пате
42' Желтая карточкаГвардиола Серхи
56' Желтая карточкаМуньяин Икер
83' Желтая карточкаМараш Никола
90' Желтая карточкаИньиго Мартинес
1:2
90' ГолФалькао Радамель
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
19
Саррага
Ойер
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
12
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Касми ЯсинНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
16'
33'
1:1
42'
56'
83'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2
|0.33
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.17
|3.
|Вивиан Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Муньяин Икер
|0
|0
|5.
|Сансет Ойян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.33
|2.
|Фалькао Радамель
|2
|0.33
|3.
|Гарсия Альваро III
|2
|0.33
|4.
|Гвардиола Серхи
|1
|0.17
|5.
|Сисс Пате
|1
|0.17
|6.
|Комесанья Санти
|1
|0.17
|7.
|Нтекья Ранди
|1
|0.17
|8.
|Бебе Тьягу
|0
|0
|9.
|Катена Алехандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Дани
|3
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|3.
|Муньяин Икер
|1
|0
|4.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|5.
|Унай Симон
|1
|0
|6.
|Нуньес Унай
|1
|0
|7.
|Уильямс Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балью Иван
|3
|0
|2.
|Комесанья Санти
|3
|0
|3.
|Сисс Пате
|3
|0
|4.
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|5.
|Зидан Люка
|0
|1
|6.
|Ираола Андони
|1
|0
|7.
|Трехо Оскар
|1
|0
|8.
|Бебе Тьягу
|1
|0
|9.
|Савельич Эстебан
|1
|0
|10.
|Мараш Никола
|1
|0
|11.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|12.
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|13.
|Катена Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Райо Вальекано
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|0
|40% (4)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Мальорка Сельта 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Барселона
Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5Райо Вальекано 3:0 Хетафе Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано
Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Райо Вальекано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано Примера Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Атлетик Б Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 7
|13
|3.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|6
|1
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|3.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|4.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|5.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано
Исход игры
Атлетик Б
84.6% (121)
Ничья
12.6% (18)
Райо Вальекано
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
44.12% (60)
Нет
55.88% (76)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
39.9% (57)
2:1 Атлетик Б
28% (40)
2:0 Атлетик Б
11.9% (17)
1:1 Ничья
9.1% (13)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.4% (2)
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