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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
1:2
Конец матча

Стадион:
Райо Вальекано
0'
0:1
5' Гол
Гарсия Альваро
7' Желтая карточка
Катена Алехандро
16' Желтая карточка
Нуньес Унай
1:1
33' Гол в свои ворота
Сисс Пате
42' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
56' Желтая карточка
Муньяин Икер
83' Желтая карточка
Мараш Никола
90' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
1:2
90' Гол
Фалькао Радамель
90'+8
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
30
Уильямс
Нико
19
Саррага
Ойер
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
20
Вильялибре
Асьер
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
2
Мараш
Никола
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
21
Сисс
Пате
7
Паласон
Иси
12
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
III
16
Гвардиола
Серхи
Атлетик Б
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Гарсия Альваро
(Гвардиола Серхи)
7'
 
Катена Алехандро
16'
Нуньес Унай
 
33'
Сисс Пате
1:1
42'
 
Гвардиола Серхи
56'
Муньяин Икер
 
59'
 
Нтекья Ранди
Гвардиола Серхи
59'
 
Валентин Оскар
Сисс Пате
63'
Уильямс Иньяки
Гарсия Рауль
 
69'
Беренгер Алекс
Муньяин Икер
 
69'
Венседор Унай
Саррага Ойер
 
75'
Гарсия Дани
Весга Микель
 
75'
Морсильо Хон
Уильямс Нико
 
76'
 
Фалькао Радамель
Лопес Унаи
79'
 
Кевин Родригес
Паласон Иси
79'
 
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
83'
 
Мараш Никола
90'
Иньиго Мартинес
 
90'
1:2
Фалькао Радамель
(Бебе Тьягу)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 0.33
2. Иньиго Мартинес 1 0.17
3. Вивиан Даниэль 1 0.17
4. Муньяин Икер 0 0
5. Сансет Ойян 0 0
Райо Вальекано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трехо Оскар 2 (2) 0.33
2. Фалькао Радамель 2 0.33
3. Гарсия Альваро III 2 0.33
4. Гвардиола Серхи 1 0.17
5. Сисс Пате 1 0.17
6. Комесанья Санти 1 0.17
7. Нтекья Ранди 1 0.17
8. Бебе Тьягу 0 0
9. Катена Алехандро 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Дани 3 0
2. Иньиго Мартинес 2 0
3. Муньяин Икер 1 0
4. Де Маркос Оскар 1 0
5. Унай Симон 1 0
6. Нуньес Унай 1 0
7. Уильямс Нико 1 0
Райо Вальекано
# Игрок      
1. Балью Иван 3 0
2. Комесанья Санти 3 0
3. Сисс Пате 3 0
4. Гарсия Франсиско III 2 0
5. Зидан Люка 0 1
6. Ираола Андони 1 0
7. Трехо Оскар 1 0
8. Бебе Тьягу 1 0
9. Савельич Эстебан 1 0
10. Мараш Никола 1 0
11. Гвардиола Серхи 1 0
12. Гарсия Альваро III 1 0
13. Катена Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0
 Райо Вальекано 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 0 40% (4)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Мальорка Сельта 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Барселона
Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Райо Вальекано 3:0 Хетафе Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано
Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Альбасете

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Райо Вальекано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано Примера Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Атлетик Б Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 15 - 7 13
3. Валенсия Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
7. Севилья Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
10. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
17. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 6 1 5
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Хетафе Аленья Карлес 3 1
3. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
4. Алавес Дуарте Рубен 2 1
5. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
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Новости матча
  • До матча
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Прогнозы 143
Атлетик Б 84.6% (121)
X 12.6% (18)
Райо Вальекано 2.8% (4)
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Где смотреть матч Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано

Исход игры
Атлетик Б
84.6% (121)
Ничья
12.6% (18)
Райо Вальекано
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
44.12% (60)
Нет
55.88% (76)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
39.9% (57)
2:1 Атлетик Б
28% (40)
2:0 Атлетик Б
11.9% (17)
1:1 Ничья
9.1% (13)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Райо Вальекано
1.4% (2)
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