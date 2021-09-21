Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Райо Вальекано вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Бебе Тьягу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Иньиго Мартинес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

95' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Какой промах! Морсильо Хон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

94' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Де Маркос Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Бебе Тьягу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Матч возобновлен

90' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

89' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Мараш Никола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Альваро III получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Гарсия Альваро III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. Нико Уильямс уходит с поля и его заменяет Морсильо Хон

74' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Муньяин Икер получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Муньяин Икер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

65' Гарсия Альваро III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Вильялибре Асьер . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Уильямс Иньяки

63' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

60' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Сисс Пате не смог попасть в створ ударом издали

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Паласон Иси получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Паласон Иси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Муньяин Икер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает неудачный навес.

54' Хорошую попытку сделал Гарсия Франсиско III . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Рауль Гарсия мяч отрикошетил от ворот

51' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.