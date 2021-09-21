Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Сельта имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Пепелу из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Дэниел Карденас взял и забрал мяч на выходе

43' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Мартинес Пабло II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

39' Мартинес Пабло II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Сельта выполняет удар от ворот.

28' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Сельта выполняет удар от ворот.

21' Везу Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Галан Хави из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Сельта

16' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Аспас Яго из команды Сельта направляет мяч в штрафную площадку, но Дэниел Карденас выбегает и ловит мяч

12' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Пейнадо Франсиско из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Сельта

5' Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи

4' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сельта начинает с центра поля