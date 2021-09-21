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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:2
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
4' Желтая карточка
Тапия Ренато
9' Желтая карточка
Рохер Марти
59' Желтая карточка
Мирамон Хорхе
0:1
66' Гол
Аспас Яго
69' Желтая карточка
Аспас Яго
0:1
71' Не забитый пенальти
Рохер Марти
0:2
85' Гол
Браис Мендес
89' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе
90'+4
34
Карденас
Дани
4
Робер
Пьер
13
Мустафи
Шкодран
14
Везу
Рубен
20
Мирамон
Хорхе
8
Пепелу
5
Радоя
Неманья
25
Мартинес
Пабло
II
3
Франкеза
Энрик
11
Моралес
Луис
9
Рохер
Марти
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Леванте
3-5-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

4'
 
Тапия Ренато
9'
Рохер Марти
 
46'
 
Нолито Агудо
Тапия Ренато
46'
 
Денис Суарес
Серви Франко
59'
Мирамон Хорхе
 
66'
0:1
Аспас Яго
(Мина Сантьяго)
69'
 
Аспас Яго
71'
Рохер Марти
0:1
73'
Де Фрутос Хорхе
Робер Пьер
 
73'
Мелеро Гонсало
Мартинес Пабло
 
73'
Гомес Даниэль
Радоя Неманья
 
77'
 
Домингес Карлос
Аспас Яго
78'
Вукчевич Никола
Пепелу
 
85'
0:2
Браис Мендес
(Мина Сантьяго)
86'
Кантеро Алехандро
Мирамон Хорхе
 
88'
 
Йокушлу Окай
Браис Мендес
89'
Де Фрутос Хорхе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 2 0.33
2. Рохер Марти 2 (1) 0.33
3. Кампанья Хосе 1 0.17
4. Робер Пьер 1 0.17
5. Мелеро Гонсало 0 0
6. Гомес Даниэль 0 0
7. Де Фрутос Хорхе 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мина Сантьяго 2 0.33
2. Аспас Яго 2 (1) 0.33
3. Серви Франко 1 0.17
4. Браис Мендес 1 0.17

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Кампанья Хосе 2 0
2. Моралес Луис 2 0
3. Мелеро Гонсало 2 0
4. Мартинес Пабло II 2 0
5. Айтор Фернандес 0 1
6. Сольдадо Роберто 1 0
7. Дуарте Оскар 1 0
8. Клерк Карлос 1 0
9. Рохер Марти 1 0
10. Везу Рубен 1 0
11. Малса Микаэль 1 0
12. Мирамон Хорхе 1 0
13. Де Фрутос Хорхе 1 0
14. Кантеро Алехандро 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 3 0
2. Мальо Уго 1 1
3. Аспас Яго 2 0
4. Солари Аугусто 2 0
5. Браис Мендес 2 0
6. Фонтан Хосе 1 0
7. Нолито Агудо 1 0
8. Араухо Нестор 1 0
9. Тьяго Гальярдо 1 0
10. Денис Суарес 1 0
11. Мурильо Джейсон 1 0
12. Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 0 0 33.33% (2) 50% (3) 0 16.67% (1)
 Сельта 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Эльче 1:1 Леванте Леванте 1:1 Райо Вальекано Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 3:3 Реал Мадрид
Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал
Сельта Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сельта 1:2 Кадис Реал Мадрид 5:2 Сельта Сельта 0:1 Атлетик Б Осасуна 0:0 Сельта
Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сельта: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сельта 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 2:3 Леванте Ла Лига Леванте 3:1 Сельта Ла Лига
Сельта 1:4 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 15 - 7 13
3. Валенсия Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
6. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
7. Севилья Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Мальорка Заявка 5 2 2 1 3 - 3 8
10. Осасуна Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Бетис Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Эльче Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
17. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18. Гранада Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Алавес Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Севилья Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
10. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Осасуна Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Вильярреал Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гранада Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Валенсия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Бетис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Эльче Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Мальорка Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 6 1 5
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 1
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Атлетико М Корреа Анхель 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Хетафе Аленья Карлес 3 1
3. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
4. Алавес Дуарте Рубен 2 1
5. Атлетико М Эрмосо Марио 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Леванте 33.6% (48)
X 54.5% (78)
Сельта 11.9% (17)
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Где смотреть матч Леванте 0:2 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Леванте 0:2 Сельта

Исход игры
Леванте
33.6% (48)
Ничья
54.5% (78)
Сельта
11.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (65)
2:1 Леванте
16.8% (24)
1:0 Леванте
12.6% (18)
1:2 Сельта
6.3% (9)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:1 Сельта
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Леванте
1.4% (2)
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