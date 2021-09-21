Второй тайм

94' Браис Мендес из команды Сельта сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Сельта заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Сельта

93' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Мелеро Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

92' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Рефери не любит споров - именно за это Карлос Домингес сейчас получил желтую

89' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Игрок Рохер Марти из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Г О О О О Л - Браис Мендес забивает с правой ноги!

85' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Отличные скиллы показывает Браис Мендес , обводя своих соперников

85' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Сельта

83' Мустафи Шкодран из команды Леванте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

82' Удар от ворот произведет Леванте

81' Гомес Даниэль пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро держит все под контролем

81' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Аспас Яго уходит с поля и его заменяет Карлос Домингес

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

71' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Рохер Марти из команды Леванте пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Аспас Яго получает желтую карточку за игру рукой

69' Дэниел Карденас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Г О О О О Л - Аспас Яго забивает с левой ноги!

66' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Выглядело как неплохой момент. Мина Сантьяго из команды Сельта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

61' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

53' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Удар от ворот произведет Сельта

52' Как он промахнулся? Рохер Марти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

51' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

51' Мартинес Пабло II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля