Испания: Ла Лига 2021-2022
Леванте
0:2
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Сельта
4' Желтая карточкаТапия Ренато
9' Желтая карточкаРохер Марти
59' Желтая карточкаМирамон Хорхе
0:1
66' ГолАспас Яго
69' Желтая карточкаАспас Яго
0:1
71' Не забитый пенальтиРохер Марти
0:2
85' ГолБраис Мендес
89' Желтая карточкаДе Фрутос Хорхе
14
Везу
Рубен
8
Пепелу
11
Моралес
Луис
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
4'
9'
59'
66'
0:1
69'
71'
0:1
85'
0:2
89'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|2
|0.33
|2.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.33
|3.
|Кампанья Хосе
|1
|0.17
|4.
|Робер Пьер
|1
|0.17
|5.
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|6.
|Гомес Даниэль
|0
|0
|7.
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мина Сантьяго
|2
|0.33
|2.
|Аспас Яго
|2 (1)
|0.33
|3.
|Серви Франко
|1
|0.17
|4.
|Браис Мендес
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампанья Хосе
|2
|0
|2.
|Моралес Луис
|2
|0
|3.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|4.
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|5.
|Айтор Фернандес
|0
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|8.
|Клерк Карлос
|1
|0
|9.
|Рохер Марти
|1
|0
|10.
|Везу Рубен
|1
|0
|11.
|Малса Микаэль
|1
|0
|12.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|13.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|14.
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|3
|0
|2.
|Мальо Уго
|1
|1
|3.
|Аспас Яго
|2
|0
|4.
|Солари Аугусто
|2
|0
|5.
|Браис Мендес
|2
|0
|6.
|Фонтан Хосе
|1
|0
|7.
|Нолито Агудо
|1
|0
|8.
|Араухо Нестор
|1
|0
|9.
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|10.
|Денис Суарес
|1
|0
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|12.
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|0
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|Сельта
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +3 =8 -9Эльче 1:1 Леванте Леванте 1:1 Райо Вальекано Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 3:3 Реал Мадрид
Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья Леванте 1:5 Вильярреал
Сельта Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сельта 1:2 Кадис Реал Мадрид 5:2 Сельта Сельта 0:1 Атлетик Б Осасуна 0:0 Сельта
Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Сельта: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Сельта 1:4 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 7
|13
|3.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Севилья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|10.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Валенсия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Эльче
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|6
|1
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|1
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Атлетико М
|Корреа Анхель
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|3.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|4.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|2
|1
|5.
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|2
|1
Прогнозы на матч Леванте 0:2 Сельта
Исход игры
Леванте
33.6% (48)
Ничья
54.5% (78)
Сельта
11.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
32.85% (45)
Меньше
67.15% (92)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (65)
2:1 Леванте
16.8% (24)
1:0 Леванте
12.6% (18)
1:2 Сельта
6.3% (9)
2:2 Ничья
5.6% (8)
0:1 Сельта
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Леванте
1.4% (2)
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