Испания: Ла Лига 2021-2022
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.33
|2.
|Гарсия Давид III
|2
|0.33
|3.
|Монкайола Хон
|1
|0.17
|4.
|Кике Гарсия
|1 (1)
|0.17
|5.
|Гарсия Рубен
|0
|0
|6.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуанми Мигель
|2
|0.33
|2.
|Каналес Серхио
|1
|0.17
|3.
|Фекир Набиль
|1
|0.17
|4.
|Родри Родриго
|1
|0.17
|5.
|Виллиан Жозе
|1
|0.17
|6.
|Гидо Родригес
|0
|0
|7.
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Торрес Роберто
|2
|0
|2.
|Торро Лукас
|2
|0
|3.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|4.
|Монкайола Хон
|2
|0
|5.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|6.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|7.
|Эррера Серхио
|1
|0
|8.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|9.
|Барха Энрике
|1
|0
|10.
|Гарсия Давид III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фекир Набиль
|3
|0
|2.
|Песселья Херман
|1
|1
|3.
|Гонсалес Эдгар
|2
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|2
|0
|5.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|6.
|Каналес Серхио
|1
|0
|7.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|8.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|9.
|Браво Клаудио
|1
|0
|10.
|Силва Руи
|1
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|12.
|Акуоку Поль
|1
|0
|13.
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Бетис
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6Алавес 0:2 Осасуна Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна
Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче
Бетис Последние 20 матчей: +8 =8 -4Бетис 2:2 Эспаньол Бетис 4:3 Селтик Гранада 1:2 Бетис Бетис 0:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Бетис: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Бетис 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Бетис Примера Бетис 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|3.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 8
|4
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Гранада
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Бетис
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|3.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|5.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|4
|0
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Бетис
Исход игры
Осасуна
26.8% (40)
Ничья
52.3% (78)
Бетис
20.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
20.71% (29)
Меньше
79.29% (111)
Обе команды забьют
Да
65% (91)
Нет
35% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (63)
1:0 Осасуна
16.1% (24)
2:1 Осасуна
10.1% (15)
0:1 Бетис
9.4% (14)
1:2 Бетис
7.4% (11)
0:0 Ничья
6% (9)
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