Второй тайм

97' Бетис заслуженно побеждает в отличном матче

97' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Эрмосо Кике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Г О О О О Л - Виллиан Жозе первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

93' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бетис пробьет пенальти!

91' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ойер Санхурхо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бетис будет все-таки засчитан.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

81' Г О О О О О О Л - Хуанми Мигель из команды Бетис с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

80' Брашанац Дарко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Эрмосо Кике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Бетис

78' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

78' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Фекир Набиль имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

71' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Бетис

70' Гуардадо Андрес пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

69' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

68' Игрок Брашанац Дарко из команды Осасуна неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Бетис

67' Какой промах! Кике Гарсия имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

66' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Эррера Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Игрок Фекир Набиль из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

64' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Морено Алекс из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

63' Гидо Родригес имел все шансы забить, но Серхио Эррера сделал отличный сейв!

62' Плохо сыграл Видаль Начо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Серхио Эррера отбил мяч на угловой после удара Фекир Набиль из штрафной площади.

57' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Руибаль Айтор из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

57' Бетис выполняет удар от ворот.

55' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Бетис выполняет удар от ворот.

52' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Торрес Роберто из команды Осасуна делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

49' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Плохо сыграл Гонсалес Эдгар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля