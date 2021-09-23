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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 13758
Бетис
0'
0:1
21' Гол
Эрмосо Кике
26' Желтая карточка
Гарсия Давид
1:1
39' Гол
Кике Гарсия
80' Желтая карточка
Брашанац Дарко
1:2
81' Гол
Хуанми Мигель
1:3
90' Гол
Виллиан Жозе
90'+7
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
10
Торрес
Роберто
8
Брашанац
Дарко
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
25
Браво
Клаудио
2
Монтойя
Мартин
21
Гидо
Родригес
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
24
Руибаль
Айтор
9
Иглесиас
Борха
Осасуна
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 2 (2) 0.33
2. Гарсия Давид III 2 0.33
3. Кике Гарсия 2 (1) 0.33
4. Монкайола Хон 1 0.17
5. Гарсия Рубен 0 0
6. Брашанац Дарко 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуанми Мигель 3 0.5
2. Виллиан Жозе 2 0.33
3. Каналес Серхио 1 0.17
4. Фекир Набиль 1 0.17
5. Родри Родриго 1 0.17
6. Эрмосо Кике 1 0.17
7. Гидо Родригес 0 0
8. Гонсалес Эдгар 0 0
9. Карвалью Вилльям 0 0
10. Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Брашанац Дарко 2 0
2. Торрес Роберто 2 0
3. Торро Лукас 2 0
4. Санчес Мануэль 2 0
5. Гарсия Давид III 2 0
6. Монкайола Хон 2 0
7. Ойер Санхурхо 1 0
8. Эррера Серхио 1 0
9. Унаи Гарсия 1 0
10. Барха Энрике 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Фекир Набиль 3 0
2. Песселья Херман 1 1
3. Гонсалес Эдгар 2 0
4. Монтойя Мартин 2 0
5. Руибаль Айтор 2 0
6. Каналес Серхио 1 0
7. Гуардадо Андрес 1 0
8. Хуанми Мигель 1 0
9. Браво Клаудио 1 0
10. Силва Руи 1 0
11. Иглесиас Борха 1 0
12. Акуоку Поль 1 0
13. Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Бетис 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Алавес 0:2 Осасуна Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна Кадис 2:3 Осасуна
Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Осасуна 2:0 Эльче
Бетис Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Бетис 2:2 Эспаньол Бетис 4:3 Селтик Гранада 1:2 Бетис Бетис 0:1 Реал Мадрид
Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Бетис: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Бетис 1:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:2 Бетис Ла Лига Бетис 3:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Бетис Ла Лига
Бетис 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Бетис Примера Бетис 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 5 1 0 21 - 8 16
2. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
3. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4. Севилья Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Валенсия Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Барселона 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
8. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Осасуна Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11. Мальорка Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
12. Вильярреал Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
13. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Кадис 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
19. Алавес Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 11 - 3 6
4. Севилья Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
16. Кадис 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Кадис 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Барселона 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Алавес Дуарте Рубен 3 1
3. Хетафе Аленья Карлес 3 1
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
5. Валенсия Альдерете Омар 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Осасуна 26.8% (40)
X 52.3% (78)
Бетис 20.8% (31)
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Где смотреть матч Осасуна 1:3 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 1:3 Бетис

Исход игры
Осасуна
26.8% (40)
Ничья
52.3% (78)
Бетис
20.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
20.71% (29)
Меньше
79.29% (111)
Обе команды забьют
Да
65% (91)
Нет
35% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (63)
1:0 Осасуна
16.1% (24)
2:1 Осасуна
10.1% (15)
0:1 Бетис
9.4% (14)
1:2 Бетис
7.4% (11)
0:0 Ничья
6% (9)
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