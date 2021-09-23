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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 3'
1
Машимиану
Луиш
2
Ариас
Сантьяго
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
21
Рочина
Рубен
9
Суарес
Луис
III
11
Мачис
Дарвин
13
Райан
Мэтт
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
29
Наварро
Роберто
10
Оярсабаль
Микель
23
Сорлот
Александр
Гранада
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 2 0.4
2. Дуарте Домингуш 1 0.2
3. Эскудеро Серхио 0 0
4. Рочина Рубен 0 0
5. Бакка Карлос 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 4 (2) 0.8
2. Барренечеа Андер 1 0.2
3. Лобете Хулен 1 0.2
4. Сильва Давид 0 0
5. Ариц Элустондо 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Гоналон Максим 2 0
2. Кини Марин 2 0
3. Санчес Герман 2 0
4. Мончу Рамон 2 0
5. Монторо Анхель 1 0
6. Бакка Карлос 1 0
7. Пуэртас Антонио 1 0
8. Дуарте Домингуш 1 0
9. Милья Луис 1 0
10. Машимиану Луиш 1 0
11. Суарес Луис III 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 2 0
2. Муньос Айхен 2 0
3. Янузай Аднан 1 0
4. Горосабел Андони 1 0
5. Ариц Элустондо 1 0
6. Исак Александр 1 0
7. Субименди Мартин 1 0
8. Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0
 Реал Сосьедад 0 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 50% (3)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Барселона 1:1 Гранада Гранада 1:2 Бетис Райо Вальекано 4:0 Гранада Гранада 1:1 Валенсия
Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Реал Сосьедад 0:0 Севилья ПСВ 2:2 Реал Сосьедад Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Гранада 1:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:0 Гранада Ла Лига Реал Сосьедад 2:3 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига
Реал Сосьедад 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Гранада Примера Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 5 1 0 21 - 8 16
2. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
3. Севилья Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Валенсия Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
8. Осасуна 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Барселона Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
11. Вильярреал Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
12. Бетис 0:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Гранада 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 8 4
19. Алавес Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 11 - 3 6
4. Севилья Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Осасуна 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
14. Бетис 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Гранада 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Кадис Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Осасуна 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
6. Бетис 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
13. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Гранада 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Барселона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 0
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Алавес Дуарте Рубен 3 1
3. Хетафе Аленья Карлес 3 1
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
5. Валенсия Альдерете Омар 4 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Гранада 11.4% (17)
X 26.2% (39)
Реал Сосьедад 62.4% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Реал Сосьедад
4.53
3.47
2.06
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гранада 0:0 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Гранада
11.4% (17)
Ничья
26.2% (39)
Реал Сосьедад
62.4% (93)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
36.2% (54)
1:1 Ничья
20.8% (31)
0:1 Реал Сосьедад
17.4% (26)
2:1 Гранада
4.7% (7)
1:0 Гранада
4.7% (7)
0:2 Реал Сосьедад
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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