Испания: Ла Лига 2021-2022
Гранада
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Реал Сосьедад
15
Нева
Карлос
21
Рочина
Рубен
11
Мачис
Дарвин
13
Райан
Мэтт
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рочина РубенНападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|2
|0.4
|2.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.2
|3.
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|4.
|Рочина Рубен
|0
|0
|5.
|Бакка Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.8
|2.
|Барренечеа Андер
|1
|0.2
|3.
|Лобете Хулен
|1
|0.2
|4.
|Сильва Давид
|0
|0
|5.
|Ариц Элустондо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|2
|0
|2.
|Кини Марин
|2
|0
|3.
|Санчес Герман
|2
|0
|4.
|Мончу Рамон
|2
|0
|5.
|Монторо Анхель
|1
|0
|6.
|Бакка Карлос
|1
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|8.
|Дуарте Домингуш
|1
|0
|9.
|Милья Луис
|1
|0
|10.
|Машимиану Луиш
|1
|0
|11.
|Суарес Луис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|2
|0
|2.
|Муньос Айхен
|2
|0
|3.
|Янузай Аднан
|1
|0
|4.
|Горосабел Андони
|1
|0
|5.
|Ариц Элустондо
|1
|0
|6.
|Исак Александр
|1
|0
|7.
|Субименди Мартин
|1
|0
|8.
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +6 =5 -9Барселона 1:1 Гранада Гранада 1:2 Бетис Райо Вальекано 4:0 Гранада Гранада 1:1 Валенсия
Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =2 -6Реал Сосьедад 0:0 Севилья ПСВ 2:2 Реал Сосьедад Кадис 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Севилья
Последние игры между собой
Гранада: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Реал Сосьедад 2:1 Гранада Примера Гранада 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Гранада Примера Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|3.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|8.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 8
|4
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Гранада
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|Бетис
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Гранада
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|0
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|3.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|5.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|4
|0
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Гранада
11.4% (17)
Ничья
26.2% (39)
Реал Сосьедад
62.4% (93)
Тотал 2.5
Больше
47.14% (66)
Меньше
52.86% (74)
Обе команды забьют
Да
69.29% (97)
Нет
30.71% (43)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
36.2% (54)
1:1 Ничья
20.8% (31)
0:1 Реал Сосьедад
17.4% (26)
2:1 Гранада
4.7% (7)
1:0 Гранада
4.7% (7)
0:2 Реал Сосьедад
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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