Санчес на поле вместо Хименеса появился в составе "Кадиса". Была своя ротация и у "Барселоны". Роберто вместо Демира выход в стане каталонцев.

ОПАСНО! С левого фланга в центр, на линию штрафной сфера прилетела. Двинул оттуда по воротам соперника Негредо, и в касание в прыжке мяч перевел в сторону от ворот тег Штеген!

Здорово начали второй тайм хозяева. А вот гости сейчас даже перейти на чужую половину поля не могут. Мало что у них получается.

5 минут во втором тайме позади. Депай фолит в центре круга против соперника. Без карточки желтого цвета дело тут обходится.

Стоит отметить, что еще игроки "Барселоны" у кромки поля разминаются. Вполне вероятно, что в самое ближайшее время кто-то из запасных каталонцев на поле появится.

Второй тайм в нашем поединке стартовал тем временем! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Первый тайм

— Итак, дамы и господа, первый тайм матча между "Кадисом" и "Барселоной" прошел без голов! 0:0 после 45 минут встречи в Кадисе.

45' В офсайде оказался сейчас Депай, который справа слишком рано рванулся к воротам, попал во "вне игры". Видимо, от большого желания

44' Бускетс из центра забрасывал мяч в штрафную "Кадис", пройти ему снова оборонительные редуты соперника не удалось. Удачно оппонент действовал в отборе.

43' Негредо извиняется перед соперником, ведь в центре поля Альваро допускает фол в атаке, заваливая на газон Деста.

42' Угловой удар у ворот соперника подали футболисты "Кадиса", но мяч после навеса с левого края так и не дошел до адресата. Потеря.

41' Жаль, конечно, что Фали выбыл из игры. В составе своей команды в первом тайме он был одним из основообразующих игроков.

39' Йонссон вместо Фали на поле в составе "Кадиса" появился. Пожелаем здоровья травмировавшемуся игроку, которого с поля на носилках унесли.

38' Но у Фали, судя по всему, все очень серьезно. Пока что продолжить игру футболист не может, и вместо него готовится замена.

37' Фали Хименес снова оказался на газоне. Снес его соперник в районе центрального круга. Обошлось без ротации пока и карточки.

36' Негредо получил в центре поля удар по ногам. Неизвестно, сможет ли Альваро встречу продолжить, ведь тычок в спину в исполнении соперника был более, чем ощутимым.

34' Справляется на все 100% "Кадис" с соперником в первом тайме. У "Барселоны" даже толком опасных моментов в этой игре не было.

33' Куман негодует, ведь против тер Штегена Собрино играл на перехвате грубо, зацепив ногу сопернику. Обошлось для нарушителя дело устным предупреждением.

32' Буквально Луиса сейчас оседлали на левом фланге футболисты каталонской команды, явно против него сфолив. Фиксирует рефери фол в атаке.

31' Очередной угловой на левом фланге заработали игроки "Барселоны". Депай выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, но до снаряда ни один Де Йонг, ни другой, так и не добрались.

30' Юсуф по воротам соперника приложился. Успел кипер "Кадиса" переместиться в правый от себя угол и мяч прижал с газону. Забрал далее игрок сферу в свои перчатки.

28' Аларкону ударили по ногам каталонцы, и рефери снова дал свисток, определив нарушение правил. Кстати говоря, не по правилам тут Фали играл.

27' Фали в центре поля получил повреждение. За пах держится футболист и пока не может встречу продолжить. Не думаю, что он получил серьезную травму.

26' Бускетс в районе центрального круга нарушил правила против соперника. Тут же в адрес игрока каталонцев могла прилететь карточка желтого цвета, но этого не случилось.

25' 25 минут отыграли соперники на поле. Нет пока у "Барселоны" 100%-ных моментов, благодаря которым команда могла бы выйти вперед.

23' Бускетс отправлял сейчас мяч вперед, на Депая, но Мемфис не понял задумки партнера и до мяча не добежал. Стоит отметить, что Мемфис слишком поздно стартовал.

22' Визуально "Кадис" ни в чем своему сопернику не уступает. А что говорит статистика? Здесь впереди каталонцы. По крайней мере, по владению мячом 24% против 76%.

21' Негредо встречу продолжил, но игрок "Кадиса" продолжает прихрамывать. Что-то с ногой у Альваро, но отказывается он пока меняться.

19' Негредо получил от соперника удар в спину. Благо, смог подняться с газоне Альваро и встречу продолжил. Обошлось в этой ситуации без повреждения.

18' Рональд Куман проводит все время у кромки поля. Пытается он подсказать своей команде, как именно ей действовать, но пока каталонцы смотрятся не лучше соперника.

17' Активно фанаты гонят вперед "Кадис", который в районе центрального круг пытается наладить контроль над мячом, но пока ничего из этого не получается.

16' Альваро Хименес получил удар по ногам в районе центрального круга. Только четвертый в матче фол фиксирует рефери, хотя соперники постепенно начинают играть все более агрессивно.

15' Слегка подустали соперники, и сейчас действуют не так активно. В центре поля сфолил на сопернике Пике. Без карточки желтого цвета решил обойтись арбитр.

14' Де Йонг передержал мяч, двигаясь к воротам соперника. В итоге со сферой расстался игрок атаки "Барселоны", встретив малейшее сопротивление на своем пути.

12' Штрафной удар на правом фланге заработала "Барселона". Последовала подача от Депая на дальнюю штангу, но ее караулил Чуст, который сумел головой выбить сферу подальше от опасной зоны.

11' Собрино отпасовал на Негредо, которому было сложно добраться до футбольного снаряда в центре, перед штрафной оппонента. Под прессингом Альваро со сферой расстался.

10' Активно гонят фанаты "Кадиса" вперед свою команду. Стоит отметить, что реагируют на все это и футболисты "желто-синих", которые на фоне противника смотрятся весьма неплохо.

9' Угловой удар заработала "Барселона". Последовала подача с правого фланга на дальнюю штангу, где были только игроки в желто-синих цветах.

8' Депай отдал снаряд вперед, на Де Йонга, однако сфера на ход партнеру была послана слишком сильно. На выходе сыграл голкипер, который забрал сферу в свои перчатки.

7' Совсем не боятся соперники контратаковать. Остроатакующая игра наверняка принесет сегодня немало голов. Если, конечно, "Кадис" сможет реализовать количество моментов в качество.

5' 5 минут встречи позади. Штрафной удар справа заработал "Кадис". Последовала подача в штрафную "Барселоны", где до мяча первым добрался Дест.

4' МОМЕНТ! Дест оказался сейчас в чужой штрафной. С 10-ти метров наносил он удар по рамке соперника, но направил футболист мяч куда-то в сторону трибун.

3' Пытается с первых же минут встречи подавить своей активностью "Кадис" каталонскую команду. Стоит отметить, что "Барселона" на фоне соперника смотрится в защите пока достойно, но она явно ошарашена наглостью хозяев.

2' В желто-синих цветах сегодгня вышли на газон хозяева, в то время, как гости предстали перед нами в сером обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.