Испания: Ла Лига 2021-2022
Кадис
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
Барселона
32
Чуст
Виктор
30
Гави
11
Демир
Юсуф
17
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Демир ЮсуфНападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альфонсо Луис
|2
|0.33
|2.
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.33
|3.
|Лосано Энтони
|1
|0.17
|4.
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.17
|5.
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|6.
|Аларкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.4
|2.
|Роберто Серхи
|2
|0.4
|3.
|Депай Мемфис
|2
|0.4
|4.
|Пике Херард
|1
|0.2
|5.
|Араухо Рональд
|1
|0.2
|6.
|Де Йонг Френки
|0
|0
|7.
|Альба Жорди
|0
|0
|8.
|Гави
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|1
|1
|2.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|3.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|4.
|Аларкон Томас
|2
|0
|5.
|Негредо Альваро
|1
|0
|6.
|Лосано Энтони
|1
|0
|7.
|Собрино Рубен
|1
|0
|8.
|Хименес Фали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Эрик
|1
|1
|2.
|Араухо Рональд
|2
|0
|3.
|Пике Херард
|1
|0
|4.
|Альба Жорди
|1
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|6.
|Депай Мемфис
|1
|0
|7.
|Ленгле Клеман
|1
|0
|8.
|Гонсалес Нико
|1
|0
|9.
|Мингеса Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Барселона
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сельта 1:2 Кадис Кадис 0:2 Реал Сосьедад Кадис 2:3 Осасуна Бетис 1:1 Кадис
Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид
Барселона Последние 20 матчей: +11 =4 -5Барселона 1:1 Гранада Барселона 0:3 Бавария Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона
Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Барселона: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 5
|14
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Барселона
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Кадис
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|4.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|Валенсия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|16.
|Кадис
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Кадис
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Барселона
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|2.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|3.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|4.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|5.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|4
|0
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Барселона
Исход игры
Кадис
4.1% (7)
Ничья
5.3% (9)
Барселона
90.6% (154)
Тотал 2.5
Больше
64.03% (89)
Меньше
35.97% (50)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
1:2 Барселона
32.4% (55)
0:2 Барселона
18.8% (32)
1:3 Барселона
11.8% (20)
0:1 Барселона
8.2% (14)
0:3 Барселона
5.3% (9)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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