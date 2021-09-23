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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Барселона
0' 52'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
32
Чуст
Виктор
5
Ароян
Вараздат
22
Альфонсо
Луис
11
Хименес
Альваро
II
12
Аларкон
Томас
3
Хименес
Фали
19
Арзамендия
Сантьяго
18
Негредо
Альваро
21
Собрино
Рубен
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
4
Араухо
Рональд
2
Дест
Серджино
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
11
Демир
Юсуф
17
Де
Йонг
Люк
9
Депай
Мемфис
Кадис
4-4-2
Барселона
4-3-3

Ход матча

40'
Йонссон Йенс
Хименес Фали
 
46'
Санчес Сальвадор
Хименес Альваро
 
46'
 
Роберто Серхи
Демир Юсуф

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альфонсо Луис 2 0.33
2. Алекс Фернандес 2 (1) 0.33
3. Лосано Энтони 1 0.17
4. Негредо Альваро 1 (1) 0.17
5. Санчес Сальвадор 0 0
6. Аларкон Томас 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брайтвайт Мартин 2 0.4
2. Роберто Серхи 2 0.4
3. Депай Мемфис 2 0.4
4. Пике Херард 1 0.2
5. Араухо Рональд 1 0.2
6. Де Йонг Френки 0 0
7. Альба Жорди 0 0
8. Гави 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 1 1
2. Ароян Вараздат 2 0
3. Альфонсо Луис 2 0
4. Аларкон Томас 2 0
5. Негредо Альваро 1 0
6. Лосано Энтони 1 0
7. Собрино Рубен 1 0
8. Хименес Фали 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Гарсия Эрик 1 1
2. Араухо Рональд 2 0
3. Пике Херард 1 0
4. Альба Жорди 1 0
5. Бускетс Серхио 1 0
6. Депай Мемфис 1 0
7. Ленгле Клеман 1 0
8. Гонсалес Нико 1 0
9. Мингеса Оскар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Барселона 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сельта 1:2 Кадис Кадис 0:2 Реал Сосьедад Кадис 2:3 Осасуна Бетис 1:1 Кадис
Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид
Барселона Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Барселона 1:1 Гранада Барселона 0:3 Бавария Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона
Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Барселона: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Барселона 1:1 Кадис Ла Лига Кадис 2:1 Барселона Ла Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 5 1 0 21 - 8 16
2. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 9 - 5 14
3. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
4. Севилья Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Валенсия Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Барселона 0:0 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
8. Атлетик Б Заявка 6 2 3 1 5 - 3 9
9. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Осасуна Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11. Мальорка Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
12. Вильярреал Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
13. Эспаньол Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Кадис 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
19. Алавес Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 11 - 3 6
4. Севилья Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
6. Валенсия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
16. Кадис 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Алавес Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетик Б Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Кадис 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Барселона 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльче Верду Гонсало 5 0
2. Алавес Дуарте Рубен 3 1
3. Хетафе Аленья Карлес 3 1
4. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 4 0
5. Валенсия Альдерете Омар 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Стоит отметить, что еще игроки "Барселоны" у кромки поля разминаются. Вполне вероятно, что в самое ближайшее время кто-то из запасных каталонцев на поле появится.
  • Фол, нарушение
    51'
    5 минут во втором тайме позади. Депай фолит в центре круга против соперника. Без карточки желтого цвета дело тут обходится.
  • 49'
    Здорово начали второй тайм хозяева. А вот гости сейчас даже перейти на чужую половину поля не могут. Мало что у них получается.
  • Опасный момент
    48'
    ОПАСНО! С левого фланга в центр, на линию штрафной сфера прилетела. Двинул оттуда по воротам соперника Негредо, и в касание в прыжке мяч перевел в сторону от ворот тег Штеген!
  • Замена
    47'
    Санчес на поле вместо Хименеса появился в составе "Кадиса". Была своя ротация и у "Барселоны". Роберто вместо Демира выход в стане каталонцев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем поединке стартовал тем временем! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Итак, дамы и господа, первый тайм матча между "Кадисом" и "Барселоной" прошел без голов! 0:0 после 45 минут встречи в Кадисе.
  • Офсайд
    45'
    В офсайде оказался сейчас Депай, который справа слишком рано рванулся к воротам, попал во "вне игры". Видимо, от большого желания
  • 44'
    Бускетс из центра забрасывал мяч в штрафную "Кадис", пройти ему снова оборонительные редуты соперника не удалось. Удачно оппонент действовал в отборе.
  • Фол, нарушение
    43'
    Негредо извиняется перед соперником, ведь в центре поля Альваро допускает фол в атаке, заваливая на газон Деста.
  • Угловой
    42'
    Угловой удар у ворот соперника подали футболисты "Кадиса", но мяч после навеса с левого края так и не дошел до адресата. Потеря.
  • 41'
    Жаль, конечно, что Фали выбыл из игры. В составе своей команды в первом тайме он был одним из основообразующих игроков. 
  • Замена
    39'
    Йонссон вместо Фали на поле в составе "Кадиса" появился. Пожелаем здоровья травмировавшемуся игроку, которого с поля на носилках унесли.
  • Травма, повреждение
    38'
    Но у Фали, судя по всему, все очень серьезно. Пока что продолжить игру футболист не может, и вместо него готовится замена.
  • Фол, нарушение
    37'
    Фали Хименес снова оказался на газоне. Снес его соперник в районе центрального круга. Обошлось без ротации пока и карточки.
  • Фол, нарушение
    36'
    Негредо получил в центре поля удар по ногам. Неизвестно, сможет ли Альваро встречу продолжить, ведь тычок в спину в исполнении соперника был более, чем ощутимым.
  • 34'
    Справляется на все 100% "Кадис" с соперником в первом тайме. У "Барселоны" даже толком опасных моментов в этой игре не было. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Куман негодует, ведь против тер Штегена Собрино играл на перехвате грубо, зацепив ногу сопернику. Обошлось для нарушителя дело устным предупреждением.
  • Фол, нарушение
    32'
    Буквально Луиса сейчас оседлали на левом фланге футболисты каталонской команды, явно против него сфолив. Фиксирует рефери фол в атаке.
  • Угловой
    31'
    Очередной угловой на левом фланге заработали игроки "Барселоны". Депай выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, но до снаряда ни один Де Йонг, ни другой, так и не добрались.
  • 30'
    Юсуф по воротам соперника приложился. Успел кипер "Кадиса" переместиться в правый от себя угол и мяч прижал с газону. Забрал далее игрок сферу в свои перчатки.
  • Фол, нарушение
    28'
    Аларкону ударили по ногам каталонцы, и рефери снова дал свисток, определив нарушение правил. Кстати говоря, не по правилам тут Фали играл.
  • Травма, повреждение
    27'
    Фали в центре поля получил повреждение. За пах держится футболист и пока не может встречу продолжить. Не думаю, что он получил серьезную травму.
  • Фол, нарушение
    26'
    Бускетс в районе центрального круга нарушил правила против соперника. Тут же в адрес игрока каталонцев могла прилететь карточка желтого цвета, но этого не случилось.
  • 25'
    25 минут отыграли соперники на поле. Нет пока у "Барселоны" 100%-ных моментов, благодаря которым команда могла бы выйти вперед. 
  • 23'
    Бускетс отправлял сейчас мяч вперед, на Депая, но Мемфис не понял задумки партнера и до мяча не добежал. Стоит отметить, что Мемфис слишком поздно стартовал.
  • 22'
    Визуально "Кадис" ни в чем своему сопернику не уступает. А что говорит статистика? Здесь впереди каталонцы. По крайней мере, по владению мячом 24% против 76%.
  • 21'
    Негредо встречу продолжил, но игрок "Кадиса" продолжает прихрамывать. Что-то с ногой у Альваро, но отказывается он пока меняться.
  • Травма, повреждение
    19'
    Негредо получил от соперника удар в спину. Благо, смог подняться с газоне Альваро и встречу продолжил. Обошлось в этой ситуации без повреждения.
  • 18'
    Рональд Куман проводит все время у кромки поля. Пытается он подсказать своей команде, как именно ей действовать, но пока каталонцы смотрятся не лучше соперника.
  • 17'
    Активно фанаты гонят вперед "Кадис", который в районе центрального круг пытается наладить контроль над мячом, но пока ничего из этого не получается.
  • Фол, нарушение
    16'
    Альваро Хименес получил удар по ногам в районе центрального круга. Только четвертый в матче фол фиксирует рефери, хотя соперники постепенно начинают играть все более агрессивно.
  • Фол, нарушение
    15'
    Слегка подустали соперники, и сейчас действуют не так активно. В центре поля сфолил на сопернике Пике. Без карточки желтого цвета решил обойтись арбитр.
  • 14'
    Де Йонг передержал мяч, двигаясь к воротам соперника. В итоге со сферой расстался игрок атаки "Барселоны", встретив малейшее сопротивление на своем пути.
  • Фол, нарушение
    12'
    Штрафной удар на правом фланге заработала "Барселона". Последовала подача от Депая на дальнюю штангу, но ее караулил Чуст, который сумел головой выбить сферу подальше от опасной зоны.
  • 11'
    Собрино отпасовал на Негредо, которому было сложно добраться до футбольного снаряда в центре, перед штрафной оппонента. Под прессингом Альваро со сферой расстался.
  • 10'
    Активно гонят фанаты "Кадиса" вперед свою команду. Стоит отметить, что реагируют на все это и футболисты "желто-синих", которые на фоне противника смотрятся весьма неплохо.
  • Угловой
    9'
    Угловой удар заработала "Барселона". Последовала подача с правого фланга на дальнюю штангу, где были только игроки в желто-синих цветах.
  • 8'
    Депай отдал снаряд вперед, на Де Йонга, однако сфера на ход партнеру была послана слишком сильно. На выходе сыграл голкипер, который забрал сферу в свои перчатки.
  • 7'
    Совсем не боятся соперники контратаковать. Остроатакующая игра наверняка принесет сегодня немало голов. Если, конечно, "Кадис" сможет реализовать количество моментов в качество.
  • Фол, нарушение
    5'
    5 минут встречи позади. Штрафной удар справа заработал "Кадис". Последовала подача в штрафную "Барселоны", где до мяча первым добрался Дест.
  • Опасный момент
    4'
    МОМЕНТ! Дест оказался сейчас в чужой штрафной. С 10-ти метров наносил он удар по рамке соперника, но направил футболист мяч куда-то в сторону трибун.
  • 3'
    Пытается с первых же минут встречи подавить своей активностью "Кадис" каталонскую команду. Стоит отметить, что "Барселона" на фоне соперника смотрится в защите пока достойно, но она явно ошарашена наглостью хозяев.
  • 2'
    В желто-синих цветах сегодгня вышли на газон хозяева, в то время, как гости предстали перед нами в сером обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кадис 0:0 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:0 Барселона

Исход игры
Кадис
4.1% (7)
Ничья
5.3% (9)
Барселона
90.6% (154)
Тотал 2.5
Больше
64.03% (89)
Меньше
35.97% (50)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
1:2 Барселона
32.4% (55)
0:2 Барселона
18.8% (32)
1:3 Барселона
11.8% (20)
0:1 Барселона
8.2% (14)
0:3 Барселона
5.3% (9)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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