Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Алавес вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 9836 болельщиков

95' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Матч возобновлен

95' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

94' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Де Пауль Родриго пробует нанести удар издали, но Фернандо Пачеко держит все под контролем

90' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Гарсия Сауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Алавес

87' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Ох, нехорошо это выглядит. Тачи получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Тачи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Н'Диайе Лум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

83' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Алавес

82' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Н'Диайе Лум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Игрок из команды Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Как он промахнулся? Пина Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Отличные скиллы показывает Риоха Луис , обводя своих соперников

81' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

78' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Н'Диайе Лум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Отличные скиллы показывает Корреа Анхель , обводя своих соперников

78' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хоселу Санмартин из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

77' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удар от ворот произведет Алавес

73' Облак Ян взял и забрал мяч на выходе

73' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Удар от ворот произведет Алавес

72' Корреа Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

70' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Корреа Анхель нанес удар, мяч был парирован, но Фернандо Пачеко не удержал его в руках.

69' Отличные скиллы показывает Корреа Анхель , обводя своих соперников

69' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Атлетико М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Гризманн Антуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Как он промахнулся? Н'Диайе Лум имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Отличные скиллы показывает Н'Диайе Лум , обводя своих соперников

59' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Триппьер Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Гризманн Антуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Кондогбия Жоффрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Облак Ян взял и забрал мяч на выходе

54' Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Триппьер Киран - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лагуардия Виктор из команды Алавес

53' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Алавес выполняет удар от ворот.

48' Алавес выполняет удар от ворот.

48' Эрмосо Марио не смог попасть в створ ударом издали

48' Атлетико М идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Атлетико М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля