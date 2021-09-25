Второй тайм

99' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Вальехо Ману получил желтую карточку от судьи

98' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

98' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

97' Почти гол! Уильямс Иньяки пробил головой по воротам, но Яспер Силлессен спас!

96' Габриэль Паулиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Г О О О О Л - Андре Маркос забивает с правой ноги!

95' Уго Гильямон из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...

95' Хесус Васкес из команды Валенсия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

94' Гарсия Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Джейсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Идет дождь, трудные условия для игроков.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Судья свистит. Nico Serrano атаковал сзади соперника. Это Габриэль Паулиста заработал своей команде штрафной

90' Джейсон из команды Валенсия навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

89' Нико Уильямс имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

89' Отличные скиллы показывает Нико Уильямс, обводя своих соперников

89' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Валенсия

88' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хесус Васкес из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...

87' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Уго Гильямон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Джейсон из команды Валенсия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

84' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Юнус Муса уходит с поля и его заменяет Джейсон

83' Гарсия Дани наказан за толчок Уго Гильямон

83' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Макси Гомес получает вторую желтую карточку

81' Nico Serrano пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

81' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Уго Гильямон из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...

81' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Юнус Муса из команды Валенсия подал угловой слева.

80' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Nico Serrano

79' Судья сигнализирует, что Хесус Васкес из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Нико Уильямс

78' Беренгер Алекс получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Лекуе Иньиго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

78' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Васс Даниэль из команды Валенсия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Юнус Муса из команды Валенсия делает пас партнеру.

73' Хорошую попытку сделал Гуэдеш Гонсалу . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Как он промахнулся? Макси Гомес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Хесус Васкес делает длинную передачу вперед

71' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Тактическая замена. Лато Тони уходит с поля и его заменяет Хесус Васкес

69' Габриэль Паулиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.

68' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Дуро Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Габриэль Паулиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Хорошую попытку сделал Нико Уильямс. Удар в створ, но вратарь начеку

63' Нико Уильямс из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...

63' Уго Гильямон из команды Валенсия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

62' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

59' Судья свистит. Венседор Унай атаковал сзади соперника. Это Уго Гильямон заработал своей команде штрафной

58' Альдерете Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Юнус Муса из команды Валенсия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

54' Васс Даниэль нанес удар головой, но Унаи Симон спокойно отбил мяч.

54' Уго Гильямон из команды Валенсия подал угловой слева.

54' Близко! Васс Даниэль нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

54' Вивиан Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Юнус Муса из команды Валенсия отправил кросс в штрафную...

52' Габриэль Паулиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Венседор Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Фулкье Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Юнус Муса из команды Валенсия навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

49' Судья свистит. Гарсия Дани атаковал сзади соперника. Это Уго Гильямон заработал своей команде штрафной

48' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Уго Гильямон возвращается на поле.

47' Ох, нехорошо это выглядит. Уго Гильямон получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Уго Гильямон из команды Валенсия получает желтую после опасной игры.

46' Уго Гильямон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Уго Гильямон наказан за толчок Беренгер Алекс