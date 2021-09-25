Испания: Ла Лига 2021-2022
45' Желтая карточкаМакси Гомес
47' Желтая карточкаГильямон Уго
49' Желтая карточкаГарсия Дани
0:1
69' ГолИньиго Мартинес
78' Желтая карточкаБеренгер Алекс
82' Вторая желтая карточкаМакси Гомес
90' Желтая карточкаДжейсон
1:1
90' ГолАндре Маркос
90' Желтая карточкаВальехо Ману
18
Васс
Даниэль
19
Дуро
Уго
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
45'
47'
49'
69'
70'
78'
82'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Валенсия
Атлетик Б
16 матчей
75%
25%
0%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
0%
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед
29 матчей
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.43
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.29
|Дуро Уго
|2
|0.29
|Васс Даниэль
|1
|0.14
|Макси Гомес
|1
|0.14
|Альдерете Омар
|1
|0.14
|Андре Маркос
|1
|0.14
|Черышев Денис
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иньиго Мартинес
|2
|0.29
|Уильямс Иньяки
|2
|0.29
|Вивиан Даниэль
|1
|0.14
|Муньяин Икер
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|4
|0
|Макси Гомес
|2
|1
|Гильямон Уго
|1
|1
|Джейсон
|2
|0
|Дьякаби Муктар
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Вальехо Ману
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Дани
|4
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Атлетик Б
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|0
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Севилья 3:1 Валенсия Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес
Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Мальорка Сельта 0:1 Атлетик Б
Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|Севилья
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|13.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|16.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Атлетик Б
|Гарсия Дани
|4
|0
Прогнозы на матч Валенсия 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Валенсия
67.9% (95)
Ничья
27.1% (38)
Атлетик Б
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
37.1% (52)
1:1 Ничья
23.6% (33)
1:0 Валенсия
22.9% (32)
2:0 Валенсия
3.6% (5)
3:1 Валенсия
2.9% (4)
1:2 Атлетик Б
2.9% (4)
0:1 Атлетик Б
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!