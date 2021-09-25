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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13680
Атлетик Б
0'
45' Желтая карточка
Макси Гомес
47' Желтая карточка
Гильямон Уго
49' Желтая карточка
Гарсия Дани
0:1
69' Гол
Иньиго Мартинес
78' Желтая карточка
Беренгер Алекс
82' Вторая желтая карточка
Макси Гомес
90' Желтая карточка
Джейсон
1:1
90' Гол
Андре Маркос
90' Желтая карточка
Вальехо Ману
90'+9
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
3
Лато
Тони
4
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
19
Дуро
Уго
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Макси
Гомес
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
16
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Валенсия
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

45'
Макси Гомес
 
47'
Гильямон Уго
 
49'
 
Гарсия Дани
53'
 
Де Маркос Оскар
Баленсиага Микель
56'
 
Уильямс Нико
Муньяин Икер
69'
0:1
Иньиго Мартинес
(Беренгер Алекс)
70'
Андре Маркос
Дуро Уго
 
70'
Васкес Хесус
Лато Тони
 
78'
 
Беренгер Алекс
79'
 
Весга Микель
Венседор Унай
80'
 
Серрано Нико
Гарсия Рауль
82'
Макси Гомес
 
83'
Джейсон
Муса Юнус
 
84'
Вальехо Ману
Васс Даниэль
 
90'
Джейсон
 
90'
Андре Маркос
(Гуэдеш Гонсалу)
1:1
90'
Вальехо Ману
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Валенсия
Атлетик Б

16 матчей

75%
25%
0%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

0%
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

0%
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 3 (2) 0.43
Гуэдеш Гонсалу 2 0.29
Дуро Уго 2 0.29
Васс Даниэль 1 0.14
Макси Гомес 1 0.14
Альдерете Омар 1 0.14
Андре Маркос 1 0.14
Черышев Денис 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иньиго Мартинес 2 0.29
Уильямс Иньяки 2 0.29
Вивиан Даниэль 1 0.14
Муньяин Икер 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 4 0
Макси Гомес 2 1
Гильямон Уго 1 1
Джейсон 2 0
Дьякаби Муктар 2 0
Солер Карлос 2 0
Васс Даниэль 1 0
Лато Тони 1 0
Гайя Хосе 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Вальехо Ману 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Дани 4 0
Иньиго Мартинес 2 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Уильямс Нико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Атлетик Б 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3) 0

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Севилья 3:1 Валенсия Валенсия 1:2 Реал Мадрид Осасуна 1:4 Валенсия Валенсия 3:0 Алавес
Гранада 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Хетафе Брентфорд 2:1 Валенсия Валенсия 0:0 Милан Валенсия 1:0 Леванте Валенсия 0:2 Сарагоса Валенсия 3:2 Картахена Валенсия 3:0 Атромитос Валенсия 3:2 Вильярреал Уэска 0:0 Валенсия Валенсия 4:1 Эйбар Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Атлетико М 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Мальорка Сельта 0:1 Атлетик Б
Атлетик Б 1:1 Барселона Эльче 0:0 Атлетик Б Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Эльче 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 5 1 0 21 - 8 16
2. Севилья 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
8. Барселона Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Осасуна Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11. Мальорка Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
12. Вильярреал Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
13. Кадис Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15. Эспаньол 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 11 - 3 6
6. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
16. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эспаньол 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Атлетик Б Гарсия Дани 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Валенсия 67.9% (95)
X 27.1% (38)
Атлетик Б 5% (7)
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Где смотреть матч Валенсия 1:1 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Валенсия 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Валенсия
67.9% (95)
Ничья
27.1% (38)
Атлетик Б
5% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.32% (63)
Меньше
54.68% (76)
Обе команды забьют
Да
69.06% (96)
Нет
30.94% (43)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
37.1% (52)
1:1 Ничья
23.6% (33)
1:0 Валенсия
22.9% (32)
2:0 Валенсия
3.6% (5)
3:1 Валенсия
2.9% (4)
1:2 Атлетик Б
2.9% (4)
0:1 Атлетик Б
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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