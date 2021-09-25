Много стало позиционной борьбы в центре, а к воротам соперникам прорываться стало сложнее.

Начо по центру ворвался в штрафную площадь и наткнулся на Альбиоля. Арбитр указывает, что нет повода для назначения пенальти.

31' Пино справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр соперники перехзватили.

30' Данджума слева прострелил к воротам, где на перехвате играет Алаба.

28' "Вильярреал" контролирует мяч на чужой половине поля без попыток обострения.

27' Асенсио на левом фланге атаки ударил Альбиоля.

26' Начо на чужой половине поля прихватил руками Пино.

25' Асенсио от углового флага навесил на Милитао, который по воротам прицельно головой пробить не смог.

24' Родриго с линии штрафной площади пробил в правый угол. Рульи в прыжке отбил мяч.

23' Данджума слева оказался в офсайде.

22' Бензема слева с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней штангой.

20' Фойт справа выдал пас на Алькасера, который с двадцати метров пробил выше ворот.

19' Родриго забрался в офсайд.

18' Милитао у центрального круга придержал руками Пино.

17' Асенсио от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч от ворот выбили.

16' Родриго справа навесил к дальней штанге, где Альбиоль опередил Бензема и выбил мяч за пределы поля.

15' Парехо от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Коклен немного не достал мяч в прыжке головой.

14' Даджума слева легко прошёл двух соперников, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Куртуа в прыжке сумел отбить мяч.

13' Асенсио от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Капу.

12' У Фойта прошла передача направо в штрафную площадь на Пино, но Йереми поскользнулся и не смог сделать пас в центр на Алькасера.

10' "Реал" постепенно перехватывает инициативу и начинает дольше контролировать мяч в центре поля.

9' У Алькасера не прошёл прострел справа к воротам.

8' Модрич слева с линии штрафной площади нанёс удар, но мяч попал в Торреса.

7' Фойт по центру попытался вывести Алькасера к воротам, но Пако оказался в офсайде.

6' Прострел Данджумы слева к воротам перехватил Алаба.

5' Милитао на фланге выбил мяч у набравшего скорость Данджумы.

4' Винисиус на левом фланге забежал в офсайд.

3' Коклен на левом фланге сделал неточный пас вперёд на Данджуму.

2' "Реал" играет в белой форме, "Вильярреал" - в жёлтой.