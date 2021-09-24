  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Вильярреал
1
Куртуа
Тибо
6
Начо
Фернандес
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
35
Гутьеррес
Мигель
25
Камавинга
Эдуардо
14
Каземиро
Карлос
10
Модрич
Лука
7
Азар
Эден
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
15
Данджума
Арно
16
Диа
Булайе
9
Алькасер
Пако
Реал Мадрид
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Вильярреал

16 матчей

87.5%
12.5%
0%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
25%
-6.3%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

0%
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:3
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:1
П
0:2
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
3:0
П
1:3
П
4:2
П
6:2
П
0:2
П
3:2
П
1:0
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 8 (1) 1.33
Винисиус Жуниор 5 0.83
Асенсио Марко 3 0.5
Бэйл Гарет 1 0.17
Иско Аларкон 1 0.17
Начо Фернандес 1 0.17
Карвахаль Даниэль 1 0.17
Камавинга Эдуардо 1 0.17
Алаба Давид 0 0
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тригерос Мануэль 2 0.4
Данджума Арно 2 0.4
Пино Йереми 1 0.2
Морено Альберто 1 0.2
Алькасер Пако 0 0
Диа Булайе 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Родриго 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Милитао Эдер 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 1 1
Капу Этьен 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Манди Аисса 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 9.52% (2) 14.29% (3) 0 23.81% (5) 19.05% (4) 33.33% (7)
 Вильярреал 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Реал Мадрид 6:1 Мальорка Валенсия 1:2 Реал Мадрид Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта
Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Вильярреал Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Вильярреал 4:1 Эльче Мальорка 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Аталанта Вильярреал 2:3 Брага
Атлетико М 2:2 Вильярреал Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 5 1 0 21 - 8 16
2. Севилья 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
8. Барселона Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Осасуна Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11. Мальорка Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
12. Вильярреал Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
13. Кадис Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15. Эспаньол 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 11 - 3 6
6. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
16. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эспаньол 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Атлетик Б Гарсия Дани 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 2 часа 8 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 131
    Реал Мадрид 93.1% (122)
    X 6.9% (9)
    Вильярреал 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Вильярреал
    1.56
    4.90
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Вильярреал онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.1% (122)
    Ничья
    6.9% (9)
    Вильярреал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.46% (102)
    Меньше
    21.54% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    79.23% (103)
    Нет
    20.77% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    49.6% (65)
    2:0 Реал Мадрид
    14.5% (19)
    3:1 Реал Мадрид
    13.7% (18)
    1:0 Реал Мадрид
    3.8% (5)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    4:1 Реал Мадрид
    3.1% (4)
    3:2 Реал Мадрид
    3.1% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     