Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Вильярреал
10
Модрич
Лука
16
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Вильярреал
16 матчей
87.5%
12.5%
0%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
25%
-6.3%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
0%
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
25 матчей
56%
32%
12%
14 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|8 (1)
|1.33
|Винисиус Жуниор
|5
|0.83
|Асенсио Марко
|3
|0.5
|Бэйл Гарет
|1
|0.17
|Иско Аларкон
|1
|0.17
|Начо Фернандес
|1
|0.17
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.17
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.17
|Алаба Давид
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тригерос Мануэль
|2
|0.4
|Данджума Арно
|2
|0.4
|Пино Йереми
|1
|0.2
|Морено Альберто
|1
|0.2
|Алькасер Пако
|0
|0
|Диа Булайе
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Начо Фернандес
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фойт Хуан
|1
|1
|Капу Этьен
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Морено Альберто
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|0
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|33.33% (7)
|Вильярреал
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =7 -2Реал Мадрид 6:1 Мальорка Валенсия 1:2 Реал Мадрид Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта
Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Вильярреал Последние 20 матчей: +4 =9 -7Вильярреал 4:1 Эльче Мальорка 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Аталанта Вильярреал 2:3 Брага
Атлетико М 2:2 Вильярреал Эспаньол 0:0 Вильярреал Вильярреал 0:0 Гранада Челси 1:1 Вильярреал Вильярреал 2:2 Лидс Лестер 3:2 Вильярреал Марсель 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Леванте Вильярреал 2:2 Лион Валенсия 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:0 Севилья Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 8
|16
|2.
|Севилья
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|13.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|16.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Осасуна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Атлетик Б
|Гарсия Дани
|4
|0
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал
Исход игры
Реал Мадрид
93.1% (122)
Ничья
6.9% (9)
Вильярреал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
78.46% (102)
Меньше
21.54% (28)
Обе команды забьют
Да
79.23% (103)
Нет
20.77% (27)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
49.6% (65)
2:0 Реал Мадрид
14.5% (19)
3:1 Реал Мадрид
13.7% (18)
1:0 Реал Мадрид
3.8% (5)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
4:1 Реал Мадрид
3.1% (4)
3:2 Реал Мадрид
3.1% (4)
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