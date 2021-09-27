Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Сельта имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' О, нет. Из многообещающей позиции Мальо Уго из команды Сельта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

45' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

39' Удар от ворот произведет Гранада

37' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Гранада

36' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Гранада выполняет удар от ворот.

35' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Выглядело как неплохой момент. Галан Хави из команды Сельта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

34' Мина Сантьяго нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

33' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Гранада

31' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Гранада выполняет удар от ворот.

30' Гранада выполняет удар от ворот.

29' Пейнадо Франсиско не смог попасть в створ ударом издали

28' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Бакка Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Бакка Карлос из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Соро Альберто нанес удар, мяч был парирован, но Матиас Дитуро не удержал его в руках.

24' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Гранада

19' Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали

19' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Нева Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Ох, нехорошо это выглядит. Гоналон Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Гоналон Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Игрок Бакка Карлос из команды Гранада неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Галан Хави из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Отличные скиллы показывает Галан Хави , обводя своих соперников

13' Гранада выполняет удар от ворот.

12' Удар от ворот произведет Сельта

12' Браис Мендес получил желтую карточку от судьи

12' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

11' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Соро Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Сельта

7' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Мальо Уго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гранада начинает с центра поля