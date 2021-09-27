Испания: Ла Лига 2021-2022
12' Желтая карточкаБраис Мендес
67' Желтая карточкаПуэртас Антонио
70' Желтая карточкаДуарте Домингуш
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
17
Кини
Марин
15
Нева
Карлос
20
Бакка
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
67'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
История личных встреч
Сельта
Гранада
11 матчей
72.7%
27.3%
-3.5527136788005E-15%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
18 матчей
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мина Сантьяго
|2
|0.29
|Аспас Яго
|2 (1)
|0.29
|Серви Франко
|1
|0.14
|Браис Мендес
|1
|0.14
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|2
|0.29
|Дуарте Домингуш
|1
|0.14
|Санчес Герман
|1
|0.14
|Милья Луис
|1 (1)
|0.14
|Рочина Рубен
|0
|0
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапия Ренато
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Аспас Яго
|2
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Араухо Нестор
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Герман
|3
|0
|Гоналон Максим
|2
|0
|Кини Марин
|2
|0
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Монторо Анхель
|1
|0
|Рочина Рубен
|1
|0
|Бакка Карлос
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Гранада
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +9 =3 -8Леванте 0:2 Сельта Сельта 1:2 Кадис Реал Мадрид 5:2 Сельта Сельта 0:1 Атлетик Б
Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б
Гранада Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гранада 2:3 Реал Сосьедад Барселона 1:1 Гранада Гранада 1:2 Бетис Райо Вальекано 4:0 Гранада
Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Гранада
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|19.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Гранада
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|16.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Кадис
|Ароян Вараздат
|4
|0
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Гранада
Исход игры
Сельта
81.4% (114)
Ничья
15% (21)
Гранада
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
2:1 Сельта
37.1% (52)
1:0 Сельта
27.9% (39)
1:1 Ничья
11.4% (16)
2:0 Сельта
10% (14)
1:2 Гранада
2.9% (4)
3:1 Сельта
2.9% (4)
3:2 Сельта
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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