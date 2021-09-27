Второй тайм

99' Рефери не любит споров - именно за это Видаль Молина сейчас получил желтую

99' Денис Суарес из команды Сельта сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Сегодняшная посещаемость составляет 6375 болельщиков

98' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Рефери не любит споров - именно за это Нева Карлос сейчас получил желтую

96' Аспас Яго грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

96' Кини Марин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

96' Рефери не любит споров - именно за это Аарон Эскандель сейчас получил желтую

94' Г О О О О Л - Денис Суарес забивает с правой ноги!

94' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Вратарь парирует удар, который нанес Соро Альберто , и мяч снова в игре

93' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Суарес Луис III нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

92' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Монторо Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Монторо Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Гранада

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Араухо Нестор получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Рефери не любит споров - именно за это Монторо Анхель сейчас получил желтую

84' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Денис Суарес из команды Сельта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

81' Удар от ворот произведет Гранада

81' Галан Хави не смог попасть в створ ударом издали

81' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Сельта

79' Милья Луис не смог попасть в створ ударом издали

78' Матч возобновлен

76' Машимиану Луиш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Галан Хави наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

76' Мина Сантьяго из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

75' Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Монторо Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Матч возобновлен

74' Машимиану Луиш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Аспас Яго из команды Сельта пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

72' Рефери не любит споров - именно за это Роберт Морено сейчас получил желтую

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Домингуш получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Дуарте Домингуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Машимиану Луиш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Дуарте Домингуш тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

67' Пуэртас Антонио получил желтую карточку от судьи

67' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Браис Мендес бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

66' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

62' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Мина Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Сельта

55' Ох, нехорошо это выглядит. Нолито Агудо получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Нолито Агудо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Сельта

52' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Соро Альберто . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Удар от ворот произведет Гранада

49' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

48' Монторо Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Гранада