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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6375
Гранада
0'
12' Желтая карточка
Браис Мендес
67' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
69' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
72' Желтая карточка
Роберт Морено
0:0
73' Не забитый пенальти
Аспас Яго
85' Желтая карточка
Монторо Анхель
1:0
90' Гол
Денис Суарес
90' Желтая карточка
Аарон Эскандель
90' Желтая карточка
Кини Марин
90' Желтая карточка
Аспас Яго
90' Желтая карточка
Нева Карлос
90' Желтая карточка
Видаль Молина
90'+9
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
15
Нева
Карлос
10
Пуэртас
Антонио
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
7
Соро
Альберто
20
Бакка
Карлос
9
Суарес
Луис
III
Сельта
4-1-3-2
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Гранада

11 матчей

72.7%
27.3%
-3.5527136788005E-15%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

18 матчей

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
П
0:3
П
3:1
П
2:1
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
1:1
П
2:1
П
2:1
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мина Сантьяго 2 0.29
Аспас Яго 2 (1) 0.29
Денис Суарес 1 0.14
Серви Франко 1 0.14
Браис Мендес 1 0.14
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 0.29
Дуарте Домингуш 1 0.14
Санчес Герман 1 0.14
Милья Луис 1 (1) 0.14
Рочина Рубен 0 0
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 3 0
Тапия Ренато 3 0
Браис Мендес 3 0
Мальо Уго 1 1
Солари Аугусто 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Нолито Агудо 1 0
Араухо Нестор 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Домингес Карлос 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Санчес Герман 3 0
Монторо Анхель 2 0
Гоналон Максим 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Суарес Луис III 2 0
Мончу Рамон 2 0
Рочина Рубен 1 0
Бакка Карлос 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Гранада 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Леванте 0:2 Сельта Сельта 1:2 Кадис Реал Мадрид 5:2 Сельта Сельта 0:1 Атлетик Б
Осасуна 0:0 Сельта Сельта 1:2 Атлетико М Вулверхэмптон 0:1 Сельта Атлетико Санлукеньо 0:3 Сельта Сельта 2:3 Бетис Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б
Гранада Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Гранада 2:3 Реал Сосьедад Барселона 1:1 Гранада Гранада 1:2 Бетис Райо Вальекано 4:0 Гранада
Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Сельта 81.4% (114)
X 15% (21)
Гранада 3.6% (5)
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Где смотреть матч Сельта 1:0 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Сельта 1:0 Гранада

Исход игры
Сельта
81.4% (114)
Ничья
15% (21)
Гранада
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (64)
Меньше
52.24% (70)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
2:1 Сельта
37.1% (52)
1:0 Сельта
27.9% (39)
1:1 Ничья
11.4% (16)
2:0 Сельта
10% (14)
3:1 Сельта
2.9% (4)
1:2 Гранада
2.9% (4)
3:2 Сельта
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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