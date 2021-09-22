Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
13' ГолОнуачу Пол
34
Батай
Йелле
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
33
Лукуми
Джон
20
Эйтинг
Карел
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 БутаЗащитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
13'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрай Микаэль
|9 (1)
|1.13
|2.
|Фишер Виктор
|1
|0.13
|3.
|Геркенс Питер
|1
|0.13
|4.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.13
|5.
|Бута
|0
|0
|6.
|Батай Йелле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонгонда Тео
|4
|0.5
|2.
|Онуачу Пол
|4 (1)
|0.5
|3.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.13
|4.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.13
|5.
|Угбо Ике
|1
|0.13
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.13
|7.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.13
|8.
|Муньос Даниэль
|1
|0.13
|9.
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|10.
|Дессерс Сириль
|0
|0
|11.
|Эйтинг Карел
|0
|0
|12.
|Артеага Херардо
|0
|0
|13.
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|4
|0
|2.
|Геркенс Питер
|3
|0
|3.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|4.
|Верстрате Луи
|2
|0
|5.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|6.
|Сек Абдулай
|1
|0
|7.
|Миёши Коджи
|1
|0
|8.
|Бенсон Манюэль
|1
|0
|9.
|Алмейда Динис
|1
|0
|10.
|Бута
|1
|0
|11.
|Батай Йелле
|1
|0
|12.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|13.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|14.
|Сусси Абдерахман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|2.
|Артеага Херардо
|2
|0
|3.
|Лукуми Джон
|2
|0
|4.
|Эйтинг Карел
|1
|0
|5.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Генк
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Олимпиакос 2:1 Антверпен Эйпен 0:1 Антверпен Антверпен 2:2 АХ Лёвен
Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Синт-Трейден 1:2 Генк Рапид Вена 0:1 Генк Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 1:0 Андерлехт
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Антверпен 1:1 Генк Первый дивизион А Антверпен 3:3 Генк Кубок Генк 2:2 Антверпен Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 1:0 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 0:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:4 Генк Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:5 Генк Первый дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Брюгге
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|4.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|6.
|Кортрейк
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|8.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|10.
|Антверпен
|0:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|11.
|Синт-Трейден
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|16.
|Гент
|7
|2
|1
|4
|13 - 10
|7
|17.
|АХ Лёвен
|8
|1
|4
|3
|8 - 16
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|6.
|Генк
|1:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|8.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Антверпен
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Генк
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|5.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Антверпен
|0:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|11.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Гент
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|9
|1
|1
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
|5.
|Кортрейк
|Селемани Фаиз
|5
|2
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|1
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|4.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|1
|5.
|Стандард
|Сиссако Мусса
|3
|1