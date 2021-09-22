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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
4:2
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
0:1
13' Гол
Онуачу Пол
1:1
27' Гол
Де Лат Ричи
2:1
37' Гол
Верстрате Биргер
3:1
41' Гол
Миёши Коджи
44' Желтая карточка
Фрай Микаэль
45' Желтая карточка
Де Лат Ричи
45' Желтая карточка
Муньос Даниэль
56' Желтая карточка
Онуачу Пол
4:1
69' Гол
Фрай Микаэль
72' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
79' Желтая карточка
Алмейда Динис
4:2
80' Пенальти
Онуачу Пол
85' Вторая желтая карточка
Де Лат Ричи
88' Желтая карточка
Арун Фарис
90'+6
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
4
Наингголан
Раджа
16
Геркенс
Питер
6
Верстрате
Биргер
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
7
Фишер
Виктор
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
20
Эйтинг
Карел
7
Ито
Дзюнъя
42
Торстведт
Кристиан
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
Антверпен
4-3-3
Генк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрай Микаэль 10 (1) 1.25
2. Фишер Виктор 1 0.13
3. Геркенс Питер 1 0.13
4. Де Лат Ричи 1 0.13
5. Верстрате Биргер 1 0.13
6. Миёши Коджи 1 0.13
7. Бенсон Манюэль 1 0.13
8. Бута 0 0
9. Батай Йелле 0 0
10. Саматта Мбвана 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 6 (2) 0.75
2. Бонгонда Тео 4 0.5
3. Ито Дзюнъя 1 0.13
4. Торстведт Кристиан 1 0.13
5. Угбо Ике 1 0.13
6. Хейнен Бриан 1 0.13
7. Пейнтсил Джозеф 1 0.13
8. Муньос Даниэль 1 0.13
9. Ндайишимий Майк 0 0
10. Дессерс Сириль 0 0
11. Эйтинг Карел 0 0
12. Артеага Херардо 0 0
13. Пресиадо Анхело 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Де Лат Ричи 3 1
2. Верстрате Биргер 4 0
3. Геркенс Питер 3 0
4. Алмейда Динис 2 0
5. Верстрате Луи 2 0
6. Арун Фарис 1 0
7. Наингголан Раджа 1 0
8. Сек Абдулай 1 0
9. Фрай Микаэль 1 0
10. Миёши Коджи 1 0
11. Бенсон Манюэль 1 0
12. Бута 1 0
13. Батай Йелле 1 0
14. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
15. Винс Сэмюэл 1 0
16. Сусси Абдерахман 1 0
Генк
# Игрок      
1. Хейнен Бриан 2 0
2. Артеага Херардо 2 0
3. Лукуми Джон 2 0
4. Муньос Даниэль 2 0
5. Онуачу Пол 1 0
6. Эйтинг Карел 1 0
7. Пейнтсил Джозеф 1 0
8. Торстведт Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)
 Генк 7.14% (1) 14.29% (2) 0 21.43% (3) 14.29% (2) 42.86% (6)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Антверпен 2:1 Серен Юнайтед Олимпиакос 2:1 Антверпен Эйпен 0:1 Антверпен Антверпен 2:2 АХ Лёвен
Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Шарлеруа 1:1 Антверпен Стандард 2:5 Антверпен Антверпен 0:1 Кортрейк Мехелен 3:2 Антверпен Антверпен 0:0 Монако Антверпен 0:2 АЕК Антверпен 2:2 Утрехт Антверпен 1:0 Андерлехт Генк 4:0 Антверпен Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Синт-Трейден 1:2 Генк Рапид Вена 0:1 Генк Генк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 1:0 Андерлехт
Генк 4:0 АХ Лёвен Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Генк 4:0 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 2:3 Генк Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 3:2 Генк Первый дивизион А Генк 4:2 Антверпен Первый дивизион А
Антверпен 1:1 Генк Первый дивизион А Антверпен 3:3 Генк Кубок Генк 2:2 Антверпен Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 1:0 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 0:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:4 Генк Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:5 Генк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 5 2 1 16 - 11 17
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Антверпен 8 4 2 2 17 - 12 14
4. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Генк 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Андерлехт 7 4 1 2 15 - 8 13
7. Кортрейк 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Стандард 8 4 1 3 8 - 12 13
9. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
10. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
11. Синт-Трейден 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
13. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
14. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Зульте-Варегем 8 2 2 4 12 - 16 8
16. Гент 7 2 1 4 13 - 10 7
17. АХ Лёвен 8 1 4 3 8 - 16 7
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Гент 4 2 1 1 12 - 6 7
5. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Андерлехт 3 2 0 1 11 - 5 6
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
3. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
4. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Андерлехт 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Синт-Трейден 4 2 1 1 3 - 2 7
12. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1
18. Гент 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 10 1 1
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
4. Генк Онуачу Пол 6 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 1
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
4. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
5. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 1
Весь список
Где смотреть матч Антверпен 4:2 Генк онлайн




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