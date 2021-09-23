  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Гент
0'
28' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
31' Желтая карточка
Овусу Элиша
38'
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
51
Версхарен
Яри
99
Куаме
Кристиан
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
14
Кастро-Монтес
Алессио
13
Де
Сар
Жюльен
6
Овусу
Элиша
3
Опери
Кристофер
9
Безус
Роман
29
Депуатр
Лоран
10
Чакветадзе
Георгий
Андерлехт
4-4-2
Гент
3-4-1-2

Ход матча

28'
Мурильо Микаэль
 
31'
 
Овусу Элиша

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиркзее Джошуа 3 0.38
2. Версхарен Яри 2 0.25
3. Раман Бенито 2 0.25
4. Амузу Френсис 2 0.25
5. Куаме Кристиан 2 0.25
6. Гомес Серхио 1 0.13
7. Мурильо Микаэль 1 0.13
8. Рафаэлов Лиор 1 0.13
9. Телин Исаак 1 0.13
10. Олссон Кристоффер 0 0
11. Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиссудали Тарик 2 0.25
2. Фортуна Нуриу 2 0.25
3. Депуатр Лоран 2 0.25
4. Кастро-Монтес Алессио 1 0.13
5. Нгадеу Майкл 1 0.13
6. Безус Роман 1 0.13
7. Бруно Джанни 1 0.13
8. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.13
9. Де Сар Жюльен 1 (1) 0.13
10. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
11. Опери Кристофер 0 0
12. Чакветадзе Георгий 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 3 0
2. Амузу Френсис 3 0
3. Раман Бенито 2 0
4. Олссон Кристоффер 2 0
5. Гомес Серхио 2 0
6. Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
7. Худт Уэсли 1 0
8. Ашимеру Маджид 1 0
9. Зиркзее Джошуа 1 0
Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 3 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
3. Болат Синан 1 0
4. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
5. Де Сар Жюльен 1 0
6. Тиссудали Тарик 1 0
7. Нгадеу Майкл 1 0
8. Овусу Элиша 1 0
9. Кастро-Монтес Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)
 Гент 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Стандард 0:1 Андерлехт Андерлехт 7:2 Мехелен Генк 1:0 Андерлехт Витесс 2:1 Андерлехт
Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт
Гент Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кортрейк 1:0 Гент Флора Таллин 0:1 Гент Гент 2:3 Шарлеруа Гент 6:1 Брюгге
Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 4, ничьи: 11, поражения: 5
Гент: победы: 5, ничьи: 11, поражения: 4
Гент 0:0 Андерлехт Товарищеские матчи Андерлехт 0:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:1 Андерлехт Первый дивизион А Гент 1:1 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 3:3 Гент Первый дивизион А Гент 2:1 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 0:0 Гент Плей-офф за чемпионский титул Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 8 5 2 1 16 - 11 17
2. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Андерлехт 0:0 8 4 2 2 15 - 8 14
4. Антверпен 8 4 2 2 17 - 12 14
5. Эйпен 8 4 2 2 15 - 10 14
6. Генк 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Кортрейк 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Стандард 8 4 1 3 8 - 12 13
9. Шарлеруа 8 3 4 1 15 - 9 13
10. Остенде 8 4 0 4 11 - 15 12
11. Синт-Трейден 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Мехелен 8 3 1 4 13 - 18 10
13. Серен Юнайтед 8 3 0 5 8 - 13 9
14. Гент 0:0 8 2 2 4 13 - 10 8
15. Серкль Брюгге 8 2 2 4 11 - 11 8
16. Зульте-Варегем 8 2 2 4 12 - 16 8
17. АХ Лёвен 8 1 4 3 8 - 16 7
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 4 3 0 1 9 - 6 9
2. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Брюгге 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Андерлехт 0:0 4 2 1 1 11 - 5 7
5. Антверпен 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Генк 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кортрейк 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Гент 0:0 4 2 1 1 12 - 6 7
9. Остенде 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Серен Юнайтед 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Шарлеруа 4 1 2 1 6 - 4 5
12. АХ Лёвен 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Стандард 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Синт-Трейден 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Серкль Брюгге 4 0 1 3 3 - 6 1
17. Зульте-Варегем 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 0 4 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 4 3 1 0 11 - 5 10
2. Брюгге 4 3 0 1 7 - 6 9
3. Стандард 4 3 0 1 4 - 5 9
4. Шарлеруа 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Серкль Брюгге 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Зульте-Варегем 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Антверпен 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Андерлехт 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Синт-Трейден 4 2 1 1 3 - 2 7
12. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
13. Остенде 4 2 0 2 7 - 9 6
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. АХ Лёвен 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 7 - 13 1
17. Гент 0:0 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Мехелен 4 0 1 3 4 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 10 1 1
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 6 0 3
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 6 0 0
4. Генк Онуачу Пол 6 2 0
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 1
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
4. Шарлеруа Голизадех Али 3 1
5. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Гент
2.28
3.69
3.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Гент онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 