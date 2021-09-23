Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Андерлехт
1:1
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Гент
28' Желтая карточкаМурильо Микаэль
31' Желтая карточкаОвусу Элиша
0:1
39' ГолКастро-Монтес Алессио
55' Желтая карточкаГодо Бруно
1:1
59' ПенальтиРафаэлов Лиор
72' Желтая карточкаКаллен Джош
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
-
27 Байо ВакунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
28'
31'
39'
50'
55'
59'
1:1
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.38
|2.
|Версхарен Яри
|2
|0.25
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.25
|4.
|Амузу Френсис
|2
|0.25
|5.
|Куаме Кристиан
|2
|0.25
|6.
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.25
|7.
|Гомес Серхио
|1
|0.13
|8.
|Мурильо Микаэль
|1
|0.13
|9.
|Телин Исаак
|1
|0.13
|10.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|11.
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.25
|2.
|Тиссудали Тарик
|2
|0.25
|3.
|Фортуна Нуриу
|2
|0.25
|4.
|Депуатр Лоран
|2
|0.25
|5.
|Безус Роман
|1
|0.13
|6.
|Нгадеу Майкл
|1
|0.13
|7.
|Бруно Джанни
|1
|0.13
|8.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.13
|9.
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.13
|10.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|11.
|Опери Кристофер
|0
|0
|12.
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|2.
|Амузу Френсис
|3
|0
|3.
|Раман Бенито
|2
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|5.
|Гомес Серхио
|2
|0
|6.
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|7.
|Худт Уэсли
|1
|0
|8.
|Каллен Джош
|1
|0
|9.
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|10.
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|3
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|3.
|Овусу Элиша
|2
|0
|4.
|Болат Синан
|1
|0
|5.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|6.
|Годо Бруно
|1
|0
|7.
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|8.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|9.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|10.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Гент
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +6 =8 -6Стандард 0:1 Андерлехт Андерлехт 7:2 Мехелен Генк 1:0 Андерлехт Витесс 2:1 Андерлехт
Андерлехт 3:3 Витесс Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лачи Андерлехт 3:0 Серен Юнайтед Лачи 0:3 Андерлехт Эйпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Андерлехт 0:2 Аякс Андерлехт 1:1 ОФИ Андерлехт 1:1 Синт-Трейден Антверпен 1:0 Андерлехт Андерлехт 3:3 Брюгге Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт
Гент Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кортрейк 1:0 Гент Флора Таллин 0:1 Гент Гент 2:3 Шарлеруа Гент 6:1 Брюгге
Гент 3:0 Ракув Ракув 1:0 Гент Гент 2:0 Мехелен РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 11, поражения: 5
Гент: победы: 5, ничьи: 11, поражения: 4
Андерлехт 3:3 Гент Первый дивизион А Гент 2:1 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 0:0 Гент Плей-офф за чемпионский титул Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А Гент 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Гент Лига Про Гент 2:3 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:2 Гент Лига Про Андерлехт 2:0 Гент Лига Про Гент 1:1 Андерлехт Лига Про Гент 2:0 Андерлехт Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Андерлехт
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|Антверпен
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|5.
|Эйпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|Генк
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Кортрейк
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Стандард
|8
|4
|1
|3
|8 - 12
|13
|9.
|Шарлеруа
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|Остенде
|8
|4
|0
|4
|11 - 15
|12
|11.
|Синт-Трейден
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|13 - 18
|10
|13.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|14 - 11
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|17.
|АХ Лёвен
|8
|1
|4
|3
|8 - 16
|7
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Брюгге
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|5.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|АХ Лёвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Синт-Трейден
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|17.
|Зульте-Варегем
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|4
|3
|1
|0
|11 - 5
|10
|2.
|Брюгге
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|Шарлеруа
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Серкль Брюгге
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Антверпен
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Синт-Трейден
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|12.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|АХ Лёвен
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|17.
|Гент
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Мехелен
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|10
|1
|1
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|6
|0
|3
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|6
|0
|0
|4.
|Генк
|Онуачу Пол
|6
|2
|0
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|1
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1
|4.
|Шарлеруа
|Голизадех Али
|3
|1
|5.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|1