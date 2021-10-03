Нарушает правила в районе центрального круга Ромеро. Судья пока только устными внушениями обходится. Без предупреждения обошелся эпизод.

Скипп на половине поля соперника совершил толчок, что вылилось в очередную остановку в нашем поединке. Без предупреждения снова.

"Астон Вилла" побаивается соперника. Скипп сейчас с левого фланга выполнял передачу в чужую штрафную - защитники вынесли мяч за боковую линию.

Вынужден был сейчас выходить далеко из ворот голкипер "вилланов", поскольку Сон только чудом не сумел добраться в подкате до мяча и носком пробросить его мимо вратаря, точно в ворота!

Сон с разворота попытался нанести удар по воротам соперника, но успел защитник подставить ногу под летящий снаряд, после чего вратарь забрал сферу в перчатки.

11' Первые 10 минут позади. Пока без моментов действуют соперники. Даже к воротам друг друга не бегают оппоненты, не говоря о каких-то серьезных действиях.

10' Солнечно сегодня на стадионе. Тепло в Лондоне. Настоящая осенняя погодка. К тому же еще и солнечная. Играть в таких условиях - настоящее удовольствие.

8' Макгинн сфолил в центре поля. Очередной фол в нашем поединке фиксирует главный арбитр встречи. Пока обходится он без предупреждений.

7' Снова передача на Кейна последовала из глубины. Нападающий лондонцев сбросил мяч головой в сторону Сона, которого опередил на долю секунды защитник. Вынос!

6' Н'Домбеле получил удар по ногам и оказался на газоне. Поднялся футболист с помощью руки соперника и встречу смог продолжить.

5' Кейн попытался ускориться к мячу по центру, но слишком сильный пас на него отдали партнеры. В итоге лидер атак "шпор" до сферы не добрался.

4' Оба наставника с первых минут стоят на ногах. Каждый из главных тренеров надеется, что именно его команда в этот футбольный вечер сможет одержать победу.

2' Провели первую атаку по флангу "шпоры", но довести мяч до нападающего не получилось. Передача в штрафную оказалась простой для голкипера "вилланов".