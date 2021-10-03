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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Астон Вилла
0' 20'
1
Льорис
Уго
12
Эмерсон
Жуниор
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
5
Мингс
Тайрон
2
Кэш
Мэтти
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
3
Таргетт
Мэтт
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
Тоттенхэм
4-2-3-1
Астон Вилла
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Тоттенхэм
Астон Вилла

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 3 0.43
Алли Деле 1 (1) 0.14
Бергвейн Стевен 0 0
Регилон Серхио 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 2 (1) 0.29
Бэйли Леон 1 0.14
Макгинн Джон 1 0.14
Хаус Кортни 1 0.14
Буэндия Эмилиано 1 0.14
Кэш Мэтти 1 0.14
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.14
Соарес Дуглас 0 0
Мингс Тайрон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танганга Джафет 2 1
Скипп Оливер 3 0
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 2 0
Мингс Тайрон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Эль-Гази Анвар 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Рамси Джакоб 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3
Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Лидс - Тоттенхэм 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0
Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Астон Вилла 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Тоттенхэм 0:0 Заявка 7 3 1 3 4 - 9 10
10. Брентфорд 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
11. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
12. Брентфорд 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
7. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Лестер 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
3. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
4. Лидс Купер Лиам 3 0
5. Бёрнли Тарковски Джеймс 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Сон с разворота попытался нанести удар по воротам соперника, но успел защитник подставить ногу под летящий снаряд, после чего вратарь забрал сферу в перчатки.
  • 16'
    Вынужден был сейчас выходить далеко из ворот голкипер "вилланов", поскольку Сон только чудом не сумел добраться в подкате до мяча и носком пробросить его мимо вратаря, точно в ворота!
  • 15'
    "Астон Вилла" побаивается соперника. Скипп сейчас с левого фланга выполнял передачу в чужую штрафную - защитники вынесли мяч за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    14'
    Скипп на половине поля соперника совершил толчок, что вылилось в очередную остановку в нашем поединке. Без предупреждения снова.
  • 12'
    Нарушает правила в районе центрального круга Ромеро. Судья пока только устными внушениями обходится. Без предупреждения обошелся эпизод.
  • 11'
    Первые 10 минут позади. Пока без моментов действуют соперники. Даже к воротам друг друга не бегают оппоненты, не говоря о каких-то серьезных действиях.
  • 10'
    Солнечно сегодня на стадионе. Тепло в Лондоне. Настоящая осенняя погодка. К тому же еще и солнечная. Играть в таких условиях - настоящее удовольствие.
  • Фол, нарушение
    8'
    Макгинн сфолил в центре поля. Очередной фол в нашем поединке фиксирует главный арбитр встречи. Пока обходится он без предупреждений.
  • 7'
    Снова передача на Кейна последовала из глубины. Нападающий лондонцев сбросил мяч головой в сторону Сона, которого опередил на долю секунды защитник. Вынос!
  • Фол, нарушение
    6'
    Н'Домбеле получил удар по ногам и оказался на газоне. Поднялся футболист с помощью руки соперника и встречу смог продолжить.
  • 5'
    Кейн попытался ускориться к мячу по центру, но слишком сильный пас на него отдали партнеры. В итоге лидер атак "шпор" до сферы не добрался.
  • 4'
    Оба наставника с первых минут стоят на ногах. Каждый из главных тренеров надеется, что именно его команда в этот футбольный вечер сможет одержать победу.
  • 2'
    Провели первую атаку по флангу "шпоры", но довести мяч до нападающего не получилось. Передача в штрафную оказалась простой для голкипера "вилланов".
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча между "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Тоттенхэм
78% (110)
Ничья
15.6% (22)
Астон Вилла
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (69)
Меньше
49.64% (68)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
31.2% (44)
1:0 Тоттенхэм
20.6% (29)
2:0 Тоттенхэм
14.2% (20)
1:1 Ничья
12.1% (17)
3:1 Тоттенхэм
6.4% (9)
1:2 Астон Вилла
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Тоттенхэм
1.4% (2)
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