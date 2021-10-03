Англия: Премьер-лига 2021-2022
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Астон Вилла
15
Дайер
Эрик
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
30
Хаус
Кортни
41
Рамси
Джакоб
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хиль БрианНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ингс ДэнниНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Тоттенхэм
Астон Вилла
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|3
|0.43
|Алли Деле
|1 (1)
|0.14
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|2 (1)
|0.29
|Бэйли Леон
|1
|0.14
|Макгинн Джон
|1
|0.14
|Хаус Кортни
|1
|0.14
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.14
|Кэш Мэтти
|1
|0.14
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.14
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танганга Джафет
|2
|1
|Скипп Оливер
|3
|0
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|2
|0
|Мингс Тайрон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3
Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0 Лидс - Тоттенхэм 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0
Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|8.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|4 - 9
|10
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|13.
|Лестер
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|4.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 3
|7
|9.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|11.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Лестер
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|13.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|2.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|3.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|4.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|5.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|3
|0
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Тоттенхэм
78% (110)
Ничья
15.6% (22)
Астон Вилла
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (69)
Меньше
49.64% (68)
Обе команды забьют
Да
61.31% (84)
Нет
38.69% (53)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
31.2% (44)
1:0 Тоттенхэм
20.6% (29)
2:0 Тоттенхэм
14.2% (20)
1:1 Ничья
12.1% (17)
3:1 Тоттенхэм
6.4% (9)
1:2 Астон Вилла
5% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Тоттенхэм
1.4% (2)
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