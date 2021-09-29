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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

История личных встреч

Тоттенхэм
Астон Вилла

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
41.2%
-5.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

0%
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0%
11 побед 12 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:4
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 3 0.5
Алли Деле 1 (1) 0.17
Бергвейн Стевен 0 0
Регилон Серхио 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 2 (1) 0.33
Бэйли Леон 1 0.17
Макгинн Джон 1 0.17
Хаус Кортни 1 0.17
Буэндия Эмилиано 1 0.17
Кэш Мэтти 1 0.17
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.17
Соарес Дуглас 0 0
Мингс Тайрон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танганга Джафет 2 1
Скипп Оливер 3 0
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 2 0
Мингс Тайрон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Эль-Гази Анвар 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Рамси Джакоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Астон Вилла 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0 50% (4) 25% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Тоттенхэм 5:1 Мура Арсенал 3:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:3 Челси
Ренн 2:2 Тоттенхэм Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Эвертон Челси 3:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:1 Брентфорд Барроу 0:6 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Уотфорд 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов 47 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Тоттенхэм 70.8% (34)
    X 16.7% (8)
    Астон Вилла 12.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Астон Вилла
    2.18
    3.61
    3.59
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Тоттенхэм
    70.8% (34)
    Ничья
    16.7% (8)
    Астон Вилла
    12.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    29.2% (14)
    1:0 Тоттенхэм
    14.6% (7)
    2:0 Тоттенхэм
    12.5% (6)
    1:2 Астон Вилла
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    3:1 Тоттенхэм
    6.3% (3)
    3:2 Тоттенхэм
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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