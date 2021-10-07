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Бразилия: Серия A 2021

2021
Америка Минейро
0:1
Второй тайм: 56'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
15' Желтая карточка
Менино Габриэль
0:1
29' Гол
Рони III
49' Желтая карточка
Габриэль Эдуардо
56'
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
29
Patric
II
3
Габриэль
Эдуардо
45
Potigar
66
Marlon
VII
8
Juninho
IX
30
Ale
21
Lucas
Kal
10
Ademir
Santos
99
Сарате
Мауро
13
Фабрисио
Агосто
42
Жаилсон
Марселино
13
Луан
Гарсия
IV
4
Кушчевич
Бенхамин
3
Renan
Victor
25
Менино
Габриэль
30
Мело
Фелипе
5
Каррейро
Патрик
6
Жорже
Марко
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
7
Рони
III
Америка Минейро
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
3-4-2-1

История личных встреч

Америка Минейро
Палмейрас Сан-Паулу

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
К
0:2
К
1:1
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
1:2
СA
0:2
СA
2:0
БСБ
1:1
БСБ
0:1
СA
1:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Felipe Azevedo 3 0.13
Ademir Santos 3 0.13
Juninho V 2 (1) 0.08
Фабрисио Агосто 2 0.08
Ribamar 2 0.08
Lucas Kal 1 0.04
Сарате Мауро 1 0.04
Rodolfo V 1 0.04
Пауло Жоао 1 0.04
Juninho IX 1 0.04
Карлос Алберто Гомес де Жезус 1 0.04
Ale 1 0.04
Marlon VII 1 0.04
Geovane VI 1 0.04
Габриэль Эдуардо 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Брено 5 0.22
Вейга Рафаэль 4 0.17
Виллиан Сикейра 4 0.17
Скарпа Густаво 3 0.13
Уэсли Лопес 3 0.13
Дейверсон Силва 2 0.09
Адриано Луис 2 0.09
Данило Ларанжера 2 0.09
Рони III 2 0.09
Менино Габриэль 2 0.09
Гомес Густаво 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Луис Виктор 0 0
Данило Барбоза 0 0
Dudu X 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Azevedo 3 0
Русшел Алан 3 0
Potigar 1 1
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0
Ale 2 0
Зе Витор 2 0
Фабрисио Агосто 2 0
Назарио Бруно 2 0
Eduardo VI 2 0
Patric II 2 0
Ribamar 2 0
Ramon1 2 0
Ze Ricardo1 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Сарате Мауро 1 0
Тоскано Марсело 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Geovane VI 1 0
Ademir Santos 1 0
Sabino1 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 5 0
Уэсли Лопес 4 0
Рафаэл Жозе 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Renan Victor 3 0
Луис Виктор 1 1
Кушчевич Бенхамин 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
3
30%
4
36%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Забито

11
19
7 В 1-ом тайме 14
4 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
4
36%
6
32%
1-15
1
9%
5
26%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
4
21%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
38%
4
21%
76-90

Забито

21
30
9 В 1-ом тайме 19
12 Во 2-ом тайме 11
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
5
24%
8
27%
1-15
1
5%
6
20%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
3
10%
61-75
5
24%
8
27%
76-90

Пропущено

24
30
10 В 1-ом тайме 12
14 Во 2-ом тайме 18
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
1
4%
5
17%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
3
10%
31-45
1
4%
6
20%
46-60
3
13%
6
20%
61-75
10
42%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Куяба - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Коринтианс - Америка Минейро 1:1
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:1 Форталеза - Америка Минейро 4:0 Америка Минейро - Сантос 2:0 Байя - Америка Минейро 3:4 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Америка Минейро - Жувентуде 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Куяба 0:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 2:0 Спорт Ресифи - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 23 15 5 3 35 - 15 50
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 23 13 3 7 35 - 26 42
3. Фламенго 21 12 3 6 40 - 20 39
4. Форталеза 1:0 24 11 6 7 31 - 26 39
5. Коринтианс 24 9 10 5 27 - 22 37
6. Брагантино 23 8 11 4 35 - 27 35
7. Атлетико Паранаэнсе 23 10 3 10 31 - 29 33
8. Интернасьонал Порту Алегре 23 8 9 6 26 - 23 33
9. Флуминенсе 0:1 23 8 8 7 24 - 25 32
10. Куяба 1:1 24 6 12 6 24 - 25 30
11. Атлетико Гойяненсе 23 7 9 7 20 - 22 30
12. Сеара 22 6 11 5 20 - 21 29
13. Сан-Паулу 23 6 10 7 19 - 24 28
14. Жувентуде 24 6 9 9 23 - 29 27
15. Америка Минейро 0:1 24 6 9 9 21 - 25 27
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Спорт Ресифи 24 5 8 11 13 - 21 23
18. Гремио 1:1 22 6 5 11 19 - 25 23
19. Байя 23 6 5 12 26 - 38 23
20. Шапекоэнсе 24 1 9 14 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 8 1 1 20 - 5 25
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 12 7 2 3 21 - 17 23
3. Сеара 12 6 5 1 15 - 8 23
4. Фламенго 11 7 0 4 19 - 12 21
5. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Форталеза 1:0 11 6 3 2 17 - 10 21
7. Флуминенсе 0:1 12 5 4 3 12 - 11 19
8. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Коринтианс 12 4 4 4 16 - 15 16
11. Америка Минейро 0:1 13 4 4 5 10 - 9 16
12. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
13. Интернасьонал Порту Алегре 10 4 3 3 12 - 10 15
14. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
15. Брагантино 12 2 8 2 18 - 17 14
16. Гремио 1:1 12 3 5 4 11 - 10 14
17. Куяба 1:1 12 3 4 5 13 - 17 13
18. Атлетико Гойяненсе 12 2 7 3 7 - 10 13
19. Спорт Ресифи 12 2 4 6 5 - 8 10
20. Шапекоэнсе 12 0 4 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 7 4 2 15 - 10 25
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 11 6 1 4 14 - 9 19
5. Форталеза 1:0 13 5 3 5 14 - 16 18
6. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 14 - 13 18
7. Фламенго 10 5 3 2 21 - 8 18
8. Куяба 1:1 12 3 8 1 11 - 8 17
9. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
10. Флуминенсе 0:1 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 12 3 4 5 10 - 16 13
12. Спорт Ресифи 12 3 4 5 8 - 13 13
13. Атлетико Паранаэнсе 12 4 0 8 13 - 16 12
14. Америка Минейро 0:1 11 2 5 4 11 - 16 11
15. Жувентуде 12 1 6 5 10 - 16 9
16. Гремио 1:1 10 3 0 7 8 - 15 9
17. Байя 12 2 3 7 11 - 21 9
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 4
3. Фламенго Энрике Бруно 9 0 1
4. Байя Gilberto IV 9 2 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Брагантино Jadson 3 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Габриэль Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Фабрисио уходит с поля. Рибамарр выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Габриэль Менино получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
6.30
3.63
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Америка Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу онлайн




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