Бразилия: Серия A 2021
Америка Минейро
0:1
Второй тайм: 56'
Палмейрас Сан-Паулу
15' Желтая карточкаМенино Габриэль
0:1
29' ГолРони III
49' Желтая карточкаГабриэль Эдуардо
29
Patric
II
45
Potigar
66
Marlon
VII
30
Ale
21
Lucas
Kal
99
Сарате
Мауро
30
Мело
Фелипе
43
Dudu
X
7
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Patric IIЗащитник
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
-
66 Marlon VIIЗащитник
- Полузащитник
-
30 AleПолузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Сарате МауроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 JoriВратарь
- Защитник
-
16 Пауло ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 RibamarНападающий
-
55 Juninho V
-
19 Chrigor
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мичел МадераПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
15'
29'
0:1
49'
История личных встреч
Америка Минейро
Палмейрас Сан-Паулу
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Felipe Azevedo
|3
|0.13
|Ademir Santos
|3
|0.13
|Juninho V
|2 (1)
|0.08
|Фабрисио Агосто
|2
|0.08
|Ribamar
|2
|0.08
|Lucas Kal
|1
|0.04
|Сарате Мауро
|1
|0.04
|Rodolfo V
|1
|0.04
|Пауло Жоао
|1
|0.04
|Juninho IX
|1
|0.04
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|1
|0.04
|Ale
|1
|0.04
|Marlon VII
|1
|0.04
|Geovane VI
|1
|0.04
|Габриэль Эдуардо
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Брено
|5
|0.22
|Вейга Рафаэль
|4
|0.17
|Виллиан Сикейра
|4
|0.17
|Скарпа Густаво
|3
|0.13
|Уэсли Лопес
|3
|0.13
|Дейверсон Силва
|2
|0.09
|Адриано Луис
|2
|0.09
|Данило Ларанжера
|2
|0.09
|Рони III
|2
|0.09
|Менино Габриэль
|2
|0.09
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Луис Виктор
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Dudu X
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felipe Azevedo
|3
|0
|Русшел Алан
|3
|0
|Potigar
|1
|1
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0
|Ale
|2
|0
|Зе Витор
|2
|0
|Фабрисио Агосто
|2
|0
|Назарио Бруно
|2
|0
|Eduardo VI
|2
|0
|Patric II
|2
|0
|Ribamar
|2
|0
|Ramon1
|2
|0
|Ze Ricardo1
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Сарате Мауро
|1
|0
|Тоскано Марсело
|1
|0
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|Geovane VI
|1
|0
|Ademir Santos
|1
|0
|Sabino1
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|5
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Renan Victor
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
3
30%
4
36%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Забито
11
19
7 В 1-ом тайме 14
4 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
4
36%
6
32%
1-15
1
9%
5
26%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
4
21%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
6
38%
4
21%
76-90
Забито
21
30
9 В 1-ом тайме 19
12 Во 2-ом тайме 11
10 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
5
24%
8
27%
1-15
1
5%
6
20%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
24%
3
10%
61-75
5
24%
8
27%
76-90
Пропущено
24
30
10 В 1-ом тайме 12
14 Во 2-ом тайме 18
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
1
4%
5
17%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
5
21%
3
10%
31-45
1
4%
6
20%
46-60
3
13%
6
20%
61-75
10
42%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Куяба - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 0:0 Коринтианс - Америка Минейро 1:1
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Америка Минейро - Сеара 2:0 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:1 Форталеза - Америка Минейро 4:0 Америка Минейро - Сантос 2:0 Байя - Америка Минейро 3:4 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Америка Минейро - Жувентуде 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Куяба 0:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Универсидад Католика Чили - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 2:0 Спорт Ресифи - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|23
|15
|5
|3
|35 - 15
|50
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|23
|13
|3
|7
|35 - 26
|42
|3.
|Фламенго
|21
|12
|3
|6
|40 - 20
|39
|4.
|Форталеза
|1:0
|24
|11
|6
|7
|31 - 26
|39
|5.
|Коринтианс
|24
|9
|10
|5
|27 - 22
|37
|6.
|Брагантино
|23
|8
|11
|4
|35 - 27
|35
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|10
|3
|10
|31 - 29
|33
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|8
|9
|6
|26 - 23
|33
|9.
|Флуминенсе
|0:1
|23
|8
|8
|7
|24 - 25
|32
|10.
|Куяба
|1:1
|24
|6
|12
|6
|24 - 25
|30
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|23
|7
|9
|7
|20 - 22
|30
|12.
|Сеара
|22
|6
|11
|5
|20 - 21
|29
|13.
|Сан-Паулу
|23
|6
|10
|7
|19 - 24
|28
|14.
|Жувентуде
|24
|6
|9
|9
|23 - 29
|27
|15.
|Америка Минейро
|0:1
|24
|6
|9
|9
|21 - 25
|27
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Спорт Ресифи
|24
|5
|8
|11
|13 - 21
|23
|18.
|Гремио
|1:1
|22
|6
|5
|11
|19 - 25
|23
|19.
|Байя
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|20.
|Шапекоэнсе
|24
|1
|9
|14
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|10
|8
|1
|1
|20 - 5
|25
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 17
|23
|3.
|Сеара
|12
|6
|5
|1
|15 - 8
|23
|4.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Форталеза
|1:0
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|7.
|Флуминенсе
|0:1
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|8.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|0:1
|13
|4
|4
|5
|10 - 9
|16
|12.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|13.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|15.
|Брагантино
|12
|2
|8
|2
|18 - 17
|14
|16.
|Гремио
|1:1
|12
|3
|5
|4
|11 - 10
|14
|17.
|Куяба
|1:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|2
|7
|3
|7 - 10
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|12
|2
|4
|6
|5 - 8
|10
|20.
|Шапекоэнсе
|12
|0
|4
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|5.
|Форталеза
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|7.
|Фламенго
|10
|5
|3
|2
|21 - 8
|18
|8.
|Куяба
|1:1
|12
|3
|8
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|10.
|Флуминенсе
|0:1
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Спорт Ресифи
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|4
|0
|8
|13 - 16
|12
|14.
|Америка Минейро
|0:1
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|15.
|Жувентуде
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|16.
|Гремио
|1:1
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|17.
|Байя
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|4
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|9
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|9
|2
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Брагантино
|Jadson 3
|8
|0