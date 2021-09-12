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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Минай
2:2
Второй тайм: 90'

Стадион:
Черноморец Од
0'
41' Желтая карточка
Вантух Роман
1:0
42' Пенальти
Байдал Антон
2:0
54' Гол
Вишневский Олег
2:1
56' Гол
Ванат Владислав
2:2
64' Гол
Авагимян Артур
90'
1
Кучер
Даниил
17
Кныш
Данило
2
Векляк
Богдан
13
Лиховидько
Виктор
89
Синегуб
Олег
90
Байдал
Антон
6
Петрусенко
Aлександр
23
Месхи
Михаил
52
Коваленко
Богдан
8
Хахлев
Алексей
77
Вишневский
Олег
31
Кучерук
Владислав
9
Путря
Илья
6
Кадири
Мохаммед
37
Дубко
Валерий
47
Вантух
Роман
7
Цитаишвили
Георгий
14
Кравченко
Сергей
91
Михайленко
Николай
10
Авагимян
Артур
74
Ванат
Владислав
19
Исаенко
Евгений
Минай
Черноморец Од

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вишневский Олег 2 0.33
2. Ахмедзаде Рустам 1 0.17
3. Горин Олег 1 0.17
4. Байдал Антон 1 (1) 0.17
5. Гончар Игорь 0 0
6. Коваленко Богдан 0 0
7. Хахлев Алексей 0 0
Черноморец Од
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авагимян Артур 3 0.43
2. Бугай Владислав 2 0.29
3. Ванат Владислав 2 0.29
4. Михайленко Николай 1 0.14
5. Путря Илья 1 (1) 0.14
6. Исаенко Евгений 0 0
7. Кузык Денис 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Кулиев Эльдар 2 1
2. Селезнёв Евгений 2 0
3. Багайоко Сиака 2 0
4. Гончар Игорь 1 0
5. Кныш Данило 1 0
6. Синегуб Олег 1 0
7. Месхи Михаил 1 0
8. Кучер Даниил 1 0
9. Байдал Антон 1 0
10. Кобак Эдвард 1 0
11. Горин Олег 1 0
12. Петрусенко Aлександр 1 0
Черноморец Од
# Игрок      
1. Белошевский Богдан 1 2
2. Ванат Владислав 3 0
3. Кравченко Сергей 1 0
4. Авагимян Артур 1 0
5. Путря Илья 1 0
6. Вантух Роман 1 0
7. Цитаишвили Георгий 1 0
8. Сухоручко Даниил 1 0
9. Дубко Валерий 1 0
10. Брагару Максим 1 0
11. Михайленко Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Черноморец Од 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Минай 1:1 Шахтёр Донецк Верес 1:0 Минай Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай
Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай
Черноморец Од Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Черноморец Од 2:2 Александрия Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 2:3 Черноморец Од Металлист-1925 3:2 Черноморец Од
Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од

Последние игры между собой

Минай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Черноморец Од: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Черноморец Од 1:1 Минай Первый дивизион Минай 1:0 Черноморец Од Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 10 12
6. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
7. Ворскла Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Рух Львов Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Верес Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай 2:2 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 2 2 2 - 9 5
14. Черноморец Од 2:2 Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
16. Мариуполь Заявка 6 0 1 5 8 - 15 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Десна Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Верес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Минай 2:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од 2:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Черноморец Од 2:2 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
7. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Десна Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Минай 2:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
2. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
3. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 5 1 0
4. Десна Безбородько Денис 4 0 1
5. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Динамо Киев Шапаренко Николай 4 0
5. Александрия Бабогло Владислав 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Байдал Антон из команды Минай забивает с точки!
  • Желтая карточка
    41'
    Вантух Роман получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Кныш Данило уходит с поля. Гончар Игорь выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 130
Минай 45.4% (59)
X 38.5% (50)
Черноморец Од 16.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Черноморец Од
5.02
3.22
4.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Минай 2:2 Черноморец Од онлайн


Прогнозы на матч Минай 2:2 Черноморец Од

Исход игры
Минай
45.4% (59)
Ничья
38.5% (50)
Черноморец Од
16.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
22.31% (29)
Меньше
77.69% (101)
Обе команды забьют
Да
56.15% (73)
Нет
43.85% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (44)
1:0 Минай
31.5% (41)
2:1 Минай
11.5% (15)
1:2 Черноморец Од
7.7% (10)
0:1 Черноморец Од
6.2% (8)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Минай
1.5% (2)
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