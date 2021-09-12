Украина: Премьер-лига 2021-2022
Минай
2:2
Второй тайм: 90'
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
Черноморец Од
41' Желтая карточкаВантух Роман
1:0
42' ПенальтиБайдал Антон
2:0
54' ГолВишневский Олег
2:1
56' ГолВанат Владислав
2:2
64' ГолАвагимян Артур
17
Кныш
Данило
89
Синегуб
Олег
90
Байдал
Антон
23
Месхи
Михаил
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Roman Bodnya
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
Ход матча
41'
42'
1:0
54'
56'
2:1
64'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вишневский Олег
|2
|0.33
|2.
|Ахмедзаде Рустам
|1
|0.17
|3.
|Горин Олег
|1
|0.17
|4.
|Байдал Антон
|1 (1)
|0.17
|5.
|Гончар Игорь
|0
|0
|6.
|Коваленко Богдан
|0
|0
|7.
|Хахлев Алексей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авагимян Артур
|3
|0.43
|2.
|Бугай Владислав
|2
|0.29
|3.
|Ванат Владислав
|2
|0.29
|4.
|Михайленко Николай
|1
|0.14
|5.
|Путря Илья
|1 (1)
|0.14
|6.
|Исаенко Евгений
|0
|0
|7.
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кулиев Эльдар
|2
|1
|2.
|Селезнёв Евгений
|2
|0
|3.
|Багайоко Сиака
|2
|0
|4.
|Гончар Игорь
|1
|0
|5.
|Кныш Данило
|1
|0
|6.
|Синегуб Олег
|1
|0
|7.
|Месхи Михаил
|1
|0
|8.
|Кучер Даниил
|1
|0
|9.
|Байдал Антон
|1
|0
|10.
|Кобак Эдвард
|1
|0
|11.
|Горин Олег
|1
|0
|12.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Ванат Владислав
|3
|0
|3.
|Кравченко Сергей
|1
|0
|4.
|Авагимян Артур
|1
|0
|5.
|Путря Илья
|1
|0
|6.
|Вантух Роман
|1
|0
|7.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|8.
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|9.
|Дубко Валерий
|1
|0
|10.
|Брагару Максим
|1
|0
|11.
|Михайленко Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Черноморец Од
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: +3 =5 -12Минай 1:1 Шахтёр Донецк Верес 1:0 Минай Заря 1:1 Минай Динамо Киев 2:0 Минай
Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов Ворскла 1:1 Минай
Черноморец Од Последние 20 матчей: +9 =4 -7Черноморец Од 2:2 Александрия Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 2:3 Черноморец Од Металлист-1925 3:2 Черноморец Од
Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар Горняк-Спорт 0:1 Черноморец Од
Последние игры между собой
Минай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Черноморец Од: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 10
|12
|6.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|7.
|Ворскла
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Верес
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Ингулец
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Минай
|2:2 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|14.
|Черноморец Од
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 15
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Десна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Минай
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|2:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Черноморец Од
|2:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Минай
|2:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|2.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|5
|1
|0
|4.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|5.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|4.
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|4
|0
|5.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|4
|0
Прогнозы на матч Минай 2:2 Черноморец Од
Исход игры
Минай
45.4% (59)
Ничья
38.5% (50)
Черноморец Од
16.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
22.31% (29)
Меньше
77.69% (101)
Обе команды забьют
Да
56.15% (73)
Нет
43.85% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (44)
1:0 Минай
31.5% (41)
2:1 Минай
11.5% (15)
1:2 Черноморец Од
7.7% (10)
0:1 Черноморец Од
6.2% (8)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Минай
1.5% (2)
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