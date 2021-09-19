Финляндия: Вейккауслига 2021
Хонка
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
ХИК
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
26
Хатакка
Дани
17
Модесто
Руй
31
Кето
Хуго
15
Тенхо
Миро
6
Жаир
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
- Основной состав
-
13 Мюррей ТимВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Паунио РоопеВратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
31 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Спарв ТимПолузащитник
-
17 Нкенг ТадеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кауфманн Лукас
|3 (2)
|0.15
|2.
|Донгу Жан
|3
|0.15
|3.
|Darren Smith III
|3
|0.15
|4.
|Саваж Демба
|3 (1)
|0.15
|5.
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.1
|6.
|Модесто Руй
|2
|0.1
|7.
|Пююхтя Никлас
|2
|0.1
|8.
|Алегрия Хуан
|2
|0.1
|9.
|Коскинен Отсо
|1 (1)
|0.05
|10.
|Расимус Конста
|1
|0.05
|11.
|Воутилайнен Джерри
|1
|0.05
|12.
|Хатакка Дани
|1
|0.05
|13.
|Рале Матиас
|1
|0.05
|14.
|Узочакву Арнест
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенчич Филип
|6 (1)
|0.3
|2.
|Луис Энрике II
|6
|0.3
|3.
|Браун Дэвид
|4
|0.2
|4.
|Риски Роопе
|4
|0.2
|5.
|Жаир
|4
|0.2
|6.
|Олусанья Антони
|3
|0.15
|7.
|Лингман Лукас
|2
|0.1
|8.
|Casper Terho
|2
|0.1
|9.
|Риски Рику
|1
|0.05
|10.
|Танака Атому
|1
|0.05
|11.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Тенхо Миро
|1
|0.05
|13.
|Саксела Янне
|0
|0
|14.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арко-Менса Эдмунд
|5
|1
|2.
|Таммилето Дуарте
|4
|0
|3.
|Хатакка Дани
|4
|0
|4.
|Кауфманн Лукас
|4
|0
|5.
|Коскинен Отсо
|4
|0
|6.
|Darren Smith III
|3
|0
|7.
|Модесто Руй
|3
|0
|8.
|Алегрия Хуан
|1
|1
|9.
|Аалто Хенри
|2
|0
|10.
|Левянен Йонас
|2
|0
|11.
|Коски Вилле
|2
|0
|12.
|Воутилайнен Джерри
|0
|1
|13.
|Хейккиля Тапио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джалу Бубакар
|4
|0
|2.
|Тенхо Миро
|4
|0
|3.
|Жаир
|3
|0
|4.
|Пелтола Матти
|3
|0
|5.
|Морен Валттери
|2
|0
|6.
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
|7.
|Риски Рику
|2
|0
|8.
|Риски Роопе
|2
|0
|9.
|Кето Хуго
|2
|0
|10.
|Танака Атому
|1
|0
|11.
|Браун Дэвид
|1
|0
|12.
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|13.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|14.
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|15.
|Луис Энрике II
|1
|0
|16.
|Олусанья Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|25% (7)
|21.43% (6)
|ХИК
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хонка 3:1 КТП Хонка 0:3 ХИФК Мариехамн 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка
ХИК Последние 20 матчей: +11 =4 -5ХИК 0:2 ЛАСК Интер Турку 1:3 ХИК ХИК 1:1 КуПС ХИК 2:5 Фенербахче
Последние игры между собой
Хонка: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
ХИК: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хонка 1:1 ХИК Кубок Хонка 3:1 ХИК Вейккауслига Хонка 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|20
|15
|4
|1
|32 - 9
|49
|2.
|КуПС
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|37 - 14
|45
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 19
|34
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|31 - 22
|33
|5.
|Лахти
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|24 - 20
|29
|6.
|Ильвес
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|19 - 23
|29
|7.
|ХИФК
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 21
|29
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|28 - 28
|25
|9.
|Мариехамн
|Заявка
|20
|6
|2
|12
|16 - 28
|20
|10.
|Оулу
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|17 - 30
|18
|11.
|Хака
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|14 - 26
|15
|12.
|КТП
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 5
|23
|2.
|ХИК
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|17 - 5
|23
|3.
|Ильвес
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|11 - 7
|21
|4.
|Интер Турку
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|5.
|Лахти
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 11
|18
|6.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 11
|18
|7.
|ХИФК
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|9.
|Оулу
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|10.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|5 - 15
|7
|11.
|Хака
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 12
|5
|12.
|КТП
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|15 - 4
|26
|2.
|КуПС
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|7 - 8
|16
|4.
|ХИФК
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|5.
|Интер Турку
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|6.
|Мариехамн
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|7.
|Лахти
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|9.
|Хака
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|10.
|Ильвес
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|11.
|Оулу
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|12.
|КТП
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интер Турку
|Кялльман Беньямин
|9
|1
|1
|2.
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|7
|0
|6
|3.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|7
|0
|0
|4.
|ХИК
|Валенчич Филип
|6
|1
|3
|5.
|ХИК
|Луис Энрике II
|6
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|8
|1
|2.
|СЯК Сейнайоки
|Мурило
|8
|0
|3.
|Мариехамн
|Абубакари Мохаммед
|6
|1
|4.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|6
|1
|5.
|Интер Турку
|Фурухольм Тимо
|7
|0