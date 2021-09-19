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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хонка
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
ХИК
0' 44'
13
Мюррей
Тим
21
Коски
Вилле
26
Хатакка
Дани
5
Аалто
Хенри
17
Модесто
Руй
4
Узочакву
Арнест
16
Расимус
Конста
31
Арко-Менса
Эдмунд
10
Кауфманн
Лукас
11
Darren
Smith
III
88
Коскинен
Отсо
31
Кето
Хуго
16
Морен
Валттери
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
47
Пелтола
Матти
27
Валенчич
Филип
6
Жаир
21
Вяянянен
Сантери
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
24
Браун
Дэвид
Хонка
ХИК

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кауфманн Лукас 3 (2) 0.15
2. Донгу Жан 3 0.15
3. Darren Smith III 3 0.15
4. Саваж Демба 3 (1) 0.15
5. Арко-Менса Эдмунд 2 0.1
6. Модесто Руй 2 0.1
7. Пююхтя Никлас 2 0.1
8. Алегрия Хуан 2 0.1
9. Коскинен Отсо 1 (1) 0.05
10. Расимус Конста 1 0.05
11. Воутилайнен Джерри 1 0.05
12. Хатакка Дани 1 0.05
13. Рале Матиас 1 0.05
14. Узочакву Арнест 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенчич Филип 6 (1) 0.3
2. Луис Энрике II 6 0.3
3. Браун Дэвид 4 0.2
4. Риски Роопе 4 0.2
5. Жаир 4 0.2
6. Олусанья Антони 3 0.15
7. Лингман Лукас 2 0.1
8. Casper Terho 2 0.1
9. Риски Рику 1 0.05
10. Танака Атому 1 0.05
11. О'Шоунесси Даниэль 1 0.05
12. Тенхо Миро 1 0.05
13. Саксела Янне 0 0
14. Мурильо Луис-Карлос 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Арко-Менса Эдмунд 5 1
2. Таммилето Дуарте 4 0
3. Хатакка Дани 4 0
4. Кауфманн Лукас 4 0
5. Коскинен Отсо 4 0
6. Darren Smith III 3 0
7. Модесто Руй 3 0
8. Алегрия Хуан 1 1
9. Аалто Хенри 2 0
10. Левянен Йонас 2 0
11. Коски Вилле 2 0
12. Воутилайнен Джерри 0 1
13. Хейккиля Тапио 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Джалу Бубакар 4 0
2. Тенхо Миро 4 0
3. Жаир 3 0
4. Пелтола Матти 3 0
5. Морен Валттери 2 0
6. Мурильо Луис-Карлос 2 0
7. Риски Рику 2 0
8. Риски Роопе 2 0
9. Кето Хуго 2 0
10. Танака Атому 1 0
11. Браун Дэвид 1 0
12. Мурнэйн Дилан 1 0
13. О'Шоунесси Даниэль 1 0
14. Дальстрем Себастьян 1 0
15. Луис Энрике II 1 0
16. Олусанья Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 17.86% (5) 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 25% (7) 21.43% (6)
 ХИК 18.75% (6) 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хонка 3:1 КТП Хонка 0:3 ХИФК Мариехамн 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 Хонка
Хонка 4:1 Ильвес Интер Турку 2:2 Хонка Хонка 0:1 Домжале Хонка 1:1 Лахти Домжале 1:1 Хонка Рунавик 1:3 Хонка Хонка 1:0 Оулу Хонка 0:0 Рунавик Хака 1:1 Хонка Хонка 2:1 Хака КуПС 2:1 Хонка ХИФК 1:0 Хонка Оулу 0:2 Хонка Хонка 0:1 СЯК Сейнайоки Лахти 1:0 Хонка Хонка 1:2 Интер Турку
ХИК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ХИК 0:2 ЛАСК Интер Турку 1:3 ХИК ХИК 1:1 КуПС ХИК 2:5 Фенербахче
Лахти 0:1 ХИК Фенербахче 1:0 ХИК ХИК 1:0 Мариехамн ХИК 3:0 Нефтчи КТП 0:1 ХИК Нефтчи 2:2 ХИК ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки ХИК 2:2 Мальмё ХИК 2:0 Хака Мальмё 2:1 ХИК Оулу 2:1 ХИК Будучность 0:4 ХИК ХИК 3:1 Будучность ХИФК 0:1 ХИК ХИК 2:0 КТП ХИК 2:1 Ильвес

Последние игры между собой

Хонка: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
ХИК: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Товарищеские матчи
Хонка 1:1 ХИК Кубок Хонка 3:1 ХИК Вейккауслига Хонка 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 20 15 4 1 32 - 9 49
2. КуПС Заявка 20 14 3 3 37 - 14 45
3. СЯК Сейнайоки Заявка 20 10 4 6 25 - 19 34
4. Интер Турку Заявка 20 10 3 7 31 - 22 33
5. Лахти Заявка 20 7 8 5 24 - 20 29
6. Ильвес Заявка 20 9 2 9 19 - 23 29
7. ХИФК Заявка 19 8 5 6 21 - 21 29
8. Хонка 0:0 Заявка 20 7 4 9 28 - 28 25
9. Мариехамн Заявка 20 6 2 12 16 - 28 20
10. Оулу Заявка 20 5 3 12 17 - 30 18
11. Хака Заявка 19 4 3 12 14 - 26 15
12. КТП Заявка 20 1 5 14 15 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС Заявка 10 7 2 1 18 - 5 23
2. ХИК 0:0 Заявка 9 7 2 0 17 - 5 23
3. Ильвес Заявка 9 7 0 2 11 - 7 21
4. Интер Турку Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
5. Лахти Заявка 11 5 3 3 14 - 11 18
6. СЯК Сейнайоки Заявка 10 5 3 2 18 - 11 18
7. ХИФК Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
8. Хонка 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
9. Оулу Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
10. Мариехамн Заявка 10 2 1 7 5 - 15 7
11. Хака Заявка 9 1 2 6 5 - 12 5
12. КТП Заявка 10 0 2 8 6 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 Заявка 11 8 2 1 15 - 4 26
2. КуПС Заявка 10 7 1 2 19 - 9 22
3. СЯК Сейнайоки Заявка 10 5 1 4 7 - 8 16
4. ХИФК Заявка 8 4 3 1 9 - 3 15
5. Интер Турку Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
6. Мариехамн Заявка 10 4 1 5 11 - 13 13
7. Лахти Заявка 9 2 5 2 10 - 9 11
8. Хонка 0:0 Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
9. Хака Заявка 10 3 1 6 9 - 14 10
10. Ильвес Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
11. Оулу Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
12. КТП Заявка 10 1 3 6 9 - 20 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интер Турку Кялльман Беньямин 9 1 1
2. КуПС Ниссилья Урхо 7 0 6
3. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 7 0 0
4. ХИК Валенчич Филип 6 1 3
5. ХИК Луис Энрике II 6 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. КТП Рамадингайе Давид 8 1
2. СЯК Сейнайоки Мурило 8 0
3. Мариехамн Абубакари Мохаммед 6 1
4. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 6 1
5. Интер Турку Фурухольм Тимо 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
ХИК
4.65
3.42
2.36
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