Кипр: Первый дивизион 2021-2022
АЕК Ларнака
2:1
Конец матча
Омония
11' Желтая карточкаТанди Симранджит
30' Желтая карточкаRafail Mamas
32' Желтая карточкаАкоран Баррера
34' Желтая карточкаГомес Хорди
1:0
55' ПенальтиТричковски Иван
68' Желтая карточкаЛекьякс Ян
2:0
74' ГолДербишир Мэтт
2:1
81' ГолПапулис Фотис
86' Желтая карточкаРубен Мартинес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Rafail Mamas
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: David Catala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
11'
30'
32'
34'
55'
1:0
68'
74'
2:0
81'
2:1
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тричковски Иван
|2 (1)
|1
|2.
|Дербишир Мэтт
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Папулис Фотис
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рубен Мартинес
|1
|0
|2.
|Акоран Баррера
|1
|0
|3.
|Кипрос Христофору
|1
|0
|4.
|Rafail Mamas
|1
|0
|5.
|Танди Симранджит
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0
|2.
|Лекьякс Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК Ларнака
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +6 =4 -10АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:1 Омония Аполлон 3:1 АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Аполлон 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис
Омония Последние 20 матчей: +11 =4 -5Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин
Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Омония 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Докса Катокопия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАЕЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Лимассол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Арис Лимассол
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
|2.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|3.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|0
|4.
|Пафос
|Семедо Вилли
|2
|0
|0
|5.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|2
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Анортосис
|Делетич Милош
|1
|1
|2.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|3.
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|2
|0
|4.
|Докса Катокопия
|Балде Ромарио
|0
|1
|5.
|Аполлон
|Кириаку Хараламбос
|0
|1