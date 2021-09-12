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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АЕК Ларнака
2:1
Конец матча
Омония
0'
11' Желтая карточка
Танди Симранджит
30' Желтая карточка
Rafail Mamas
32' Желтая карточка
Акоран Баррера
34' Желтая карточка
Гомес Хорди
1:0
55' Пенальти
Тричковски Иван
68' Желтая карточка
Лекьякс Ян
2:0
74' Гол
Дербишир Мэтт
2:1
81' Гол
Папулис Фотис
86' Желтая карточка
Рубен Мартинес
90'+6
АЕК Ларнака
Омония

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тричковски Иван 2 (1) 1
2. Дербишир Мэтт 1 0.5
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Папулис Фотис 1 1

Карточки

АЕК Ларнака
# Игрок      
1. Рубен Мартинес 1 0
2. Акоран Баррера 1 0
3. Кипрос Христофору 1 0
4. Rafail Mamas 1 0
5. Танди Симранджит 1 0
Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 1 0
2. Лекьякс Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК Ларнака 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Омония 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +6 =4 -10
АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:1 Омония Аполлон 3:1 АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 2:1 Олимпиакос Никосия АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕК Ларнака Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Аполлон 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис
Омония Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин
Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Омония: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
АЕК Ларнака 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:3 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
Омония 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Докса Катокопия 2 1 1 0 3 - 1 4
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
5. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Арис Лимассол 2 1 0 1 2 - 2 3
7. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
11. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0
12. Этникос Ахна 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Докса Катокопия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Аполлон 1 1 0 0 4 - 2 3
5. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАЕЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Лимассол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Этникос Ахна 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Арис Лимассол 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Пафос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Этникос Ахна 1 0 0 1 2 - 4 0
11. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
12. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
2. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
3. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
4. Пафос Семедо Вилли 2 0 0
5. АЕК Ларнака Тричковски Иван 2 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Анортосис Делетич Милош 1 1
2. Докса Катокопия Меска 1 1
3. Арис Лимассол Яго Стив 2 0
4. Докса Катокопия Балде Ромарио 0 1
5. Аполлон Кириаку Хараламбос 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Акоран Баррера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Rafail Mamas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Simranjit Thandi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК Ларнака 2:1 Омония онлайн




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