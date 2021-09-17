Италия: Серия B 2021-2022
Комо
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
Фрозиноне
0:1
15' ГолГарритано Лука
0:2
31' ГолРоден Маркус
44' Желтая карточкаКоттали Маттео
69' Желтая карточкаТрибуцци Алессио
73' Желтая карточкаFederico Gatti
81' Желтая карточкаAlessandro Gabrielloni
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
15'
0:1
31'
0:2
44'
69'
73'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alessio Iovine
|1
|0.25
|2.
|Черри Альберто
|1
|0.25
|3.
|Глиоцци Этторе
|1 (1)
|0.25
|4.
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|1
|0.25
|2.
|Зербин Алессио
|1
|0.25
|3.
|Чано Камилло
|1
|0.25
|4.
|Роден Маркус
|1
|0.25
|5.
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.25
|6.
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.25
|7.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скалья Филиппо
|2
|0
|2.
|Ismail H'Maidat
|2
|0
|3.
|Бертончини Давиде
|1
|0
|4.
|Черри Альберто
|1
|0
|5.
|Иоанну Николас
|1
|0
|6.
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|7.
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|8.
|Варньер Марко
|1
|0
|9.
|Alessandro Gabrielloni
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Federico Gatti
|2
|0
|2.
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|3.
|Чано Камилло
|1
|0
|4.
|Роден Маркус
|1
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0
|6.
|Коттали Маттео
|1
|0
|7.
|Зербин Алессио
|1
|0
|8.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Комо
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Фрозиноне
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Комо Последние 20 матчей: +8 =4 -8Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро
Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Фрозиноне 0:0 Перуджа Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне
Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне
Последние игры между собой
Комо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Читтаделла
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Реджина
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Козенца
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|15.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|19.
|Тернана
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|5.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|11.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Кремонезе
|Баэс Хайме
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|5.
|Реджина
|Хетемай Перпарим
|2
|0