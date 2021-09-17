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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:2
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
15' Гол
Гарритано Лука
0:2
31' Гол
Роден Маркус
44' Желтая карточка
Коттали Маттео
69' Желтая карточка
Трибуцци Алессио
73' Желтая карточка
Federico Gatti
81' Желтая карточка
Alessandro Gabrielloni
90'+5
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
24
Варньер
Марко
23
Скалья
Филиппо
44
Иоанну
Николас
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
18
Ismail
H'Maidat
7
Чаджиа
Мутир
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Federico
Gatti
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
27
Канотто
Луиджи
21
Болока
Даниэль
7
Роден
Маркус
24
Зербин
Алессио
28
Чано
Камилло
16
Гарритано
Лука
Комо
4-4-2
Фрозиноне
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Гарритано Лука
31'
0:2
Роден Маркус
(Гарритано Лука)
44'
 
Коттали Маттео
55'
Глиоцци Этторе
Ла Гумина Антонино
 
55'
Elvis Kabashi
Ismail H'Maidat
 
59'
 
Шарпантье Габриэль
Чано Камилло
60'
 
Трибуцци Алессио
Канотто Луиджи
64'
Лувумбо Зито
Чаджиа Мутир
 
64'
Париджини Витторио
Виньяли Лука
 
69'
 
Трибуцци Алессио
70'
 
Чичерелли Эмануэле
Зербин Алессио
70'
 
Риччи Матео
Болока Даниэль
73'
 
Federico Gatti
76'
Alessandro Gabrielloni
Черри Альберто
 
81'
Alessandro Gabrielloni
 
89'
 
Гори Мирко
Гарритано Лука

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Комо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alessio Iovine 1 0.25
2. Черри Альберто 1 0.25
3. Глиоцци Этторе 1 (1) 0.25
4. Чаджиа Мутир 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 1 0.25
2. Зербин Алессио 1 0.25
3. Чано Камилло 1 0.25
4. Роден Маркус 1 0.25
5. Шарпантье Габриэль 1 0.25
6. Майелло Раффаэле 1 (1) 0.25
7. Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Комо
# Игрок      
1. Скалья Филиппо 2 0
2. Ismail H'Maidat 2 0
3. Бертончини Давиде 1 0
4. Черри Альберто 1 0
5. Иоанну Николас 1 0
6. Тонинелли Дарио 1 0
7. Глиоцци Этторе 1 0
8. Варньер Марко 1 0
9. Alessandro Gabrielloni 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Federico Gatti 2 0
2. Майелло Раффаэле 1 0
3. Чано Камилло 1 0
4. Роден Маркус 1 0
5. Дзампано Франческо 1 0
6. Коттали Маттео 1 0
7. Зербин Алессио 1 0
8. Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Комо 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Фрозиноне 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Комо Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро
Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио Перджолеттезе 1:2 Комо
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Фрозиноне 0:0 Перуджа Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне
Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне

Последние игры между собой

Комо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фрозиноне 3:0 Комо Кубок Фрозиноне 0:0 Комо Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
7. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Реджина 3 1 2 0 4 - 3 5
10. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Козенца 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
15. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 5 0
18. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
19. Тернана 3 0 0 3 3 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
6. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
11. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
15. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Кремонезе Баэс Хайме 1 1
4. Перуджа Куан Кристиан 1 1
5. Реджина Хетемай Перпарим 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Коттали Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Роден Маркус бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гарритано Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Комо 0:2 Фрозиноне онлайн




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