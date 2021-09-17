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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
0:0
Перерыв

Стадион:
Рух Львов
0'
7' Желтая карточка
Борячук Андрей
26' Желтая карточка
Федорчук Валерий
40' Желтая карточка
Жук Вадим
21
Мисак
Роман
2
Жук
Вадим
4
Цымбалюк
Евгений
3
Сафронов
Александр
12
Картушов
Егор
8
Домбровский
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
11
Калитвинцев
Владислав
10
Тотовицкий
Андрей
7
Болбат
Сергей
20
Безбородько
Денис
79
Панькив
Юрий
2
Гагун
Роман
91
Карасюк
Роман
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
15
Мартынюк
Ярослав
5
Федорчук
Валерий
7
Климчук
Юрий
10
Притула
Остап
23
Бойчук
Богдан
45
Борячук
Андрей
Десна
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 5 0.63
2. Калитвинцев Владислав 2 0.25
3. Завийский Тарас 2 0.25
4. Будковский Филипп 1 0.13
5. Волошин Викентий 1 0.13
6. Тотовицкий Андрей 0 0
7. Картушов Егор 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борячук Андрей 3 0.38
2. Кузык Орест 1 0.13
3. Климчук Юрий 1 0.13
4. Федорчук Валерий 0 0
5. Мысык Марьян 0 0
6. Бойчук Богдан 0 0
7. Ореховский Павел 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 4 0
2. Завийский Тарас 3 0
3. Калитвинцев Владислав 2 0
4. Цымбалюк Евгений 2 0
5. Домбровский Андрей 2 0
6. Сафронов Александр 2 0
7. Картушов Егор 1 0
8. Арвеладзе Леван 1 0
9. Жук Вадим 1 0
10. Волошин Викентий 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Федорчук Валерий 4 0
2. Белый Максим 3 0
3. Мартынюк Ярослав 3 0
4. Борячук Андрей 2 0
5. Мысык Марьян 2 0
6. Кондраков Даниил 2 0
7. Дидик Роман 2 0
8. Карабин Ярослав 0 1
9. Карасюк Роман 1 0
10. Панькив Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 45.45% (5)
 Рух Львов 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ворскла 2:2 Десна Десна 0:4 Верес Динамо Киев 4:0 Десна Десна 2:1 Днепр-1
Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рух Львов 1:1 Заря Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Десна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Рух Львов 0:4 Десна Премьер-лига Десна 3:1 Рух Львов Премьер-лига Рух Львов 2:1 Десна Первый дивизион Десна 3:0 Рух Львов Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Десна 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 12 14
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Рух Львов 0:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Колос Ковалёвка Заявка 6 1 2 3 3 - 12 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Десна 0:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Рух Львов 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Рух Львов 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
17. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
5. Десна Селин Евгений 4 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Прогнозы 142
Десна 84.5% (120)
X 9.9% (14)
Рух Львов 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Десна
Ничья
Рух Львов
1.93
3.86
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Десна 0:0 Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Десна 0:0 Рух Львов

Исход игры
Десна
84.5% (120)
Ничья
9.9% (14)
Рух Львов
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
42.14% (59)
Нет
57.86% (81)
Популярный счёт
1:0 Десна
38% (54)
2:1 Десна
27.5% (39)
2:0 Десна
14.8% (21)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Рух Львов
3.5% (5)
3:1 Десна
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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