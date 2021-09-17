Украина: Премьер-лига 2021-2022
Десна
0:0
Перерыв
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Рух Львов
7' Желтая карточкаБорячук Андрей
26' Желтая карточкаФедорчук Валерий
40' Желтая карточкаЖук Вадим
21
Мисак
Роман
79
Панькив
Юрий
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кучук Леонид
Ход матча
26'
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|5
|0.63
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.25
|3.
|Завийский Тарас
|2
|0.25
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0.13
|5.
|Волошин Викентий
|1
|0.13
|6.
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|7.
|Картушов Егор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борячук Андрей
|3
|0.38
|2.
|Кузык Орест
|1
|0.13
|3.
|Климчук Юрий
|1
|0.13
|4.
|Федорчук Валерий
|0
|0
|5.
|Мысык Марьян
|0
|0
|6.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|7.
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|4
|0
|2.
|Завийский Тарас
|3
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|4.
|Цымбалюк Евгений
|2
|0
|5.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|6.
|Сафронов Александр
|2
|0
|7.
|Картушов Егор
|1
|0
|8.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|9.
|Жук Вадим
|1
|0
|10.
|Волошин Викентий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Федорчук Валерий
|4
|0
|2.
|Белый Максим
|3
|0
|3.
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|4.
|Борячук Андрей
|2
|0
|5.
|Мысык Марьян
|2
|0
|6.
|Кондраков Даниил
|2
|0
|7.
|Дидик Роман
|2
|0
|8.
|Карабин Ярослав
|0
|1
|9.
|Карасюк Роман
|1
|0
|10.
|Панькив Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|Рух Львов
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ворскла 2:2 Десна Десна 0:4 Верес Динамо Киев 4:0 Десна Десна 2:1 Днепр-1
Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рух Львов 1:1 Заря Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Десна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|4.
|Десна
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|10.
|Ингулец
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 12
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Десна
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Рух Львов
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|17.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|4.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
|5.
|Десна
|Селин Евгений
|4
|0
Прогнозы на матч Десна 0:0 Рух Львов
Исход игры
Десна
84.5% (120)
Ничья
9.9% (14)
Рух Львов
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
42.14% (59)
Нет
57.86% (81)
Популярный счёт
1:0 Десна
38% (54)
2:1 Десна
27.5% (39)
2:0 Десна
14.8% (21)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Рух Львов
3.5% (5)
3:1 Десна
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!