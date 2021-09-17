Украина: Премьер-лига 2021-2022
Десна
1:0
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Рух Львов
6' Желтая карточкаБорячук Андрей
26' Желтая карточкаФедорчук Валерий
40' Желтая карточкаЖук Вадим
53' Желтая карточкаПритула Остап
55' Желтая карточкаКовтун Алексей
88' Желтая карточкаКарасюк Роман
90' Желтая карточкаСич Алексей
1:0
90' ГолТотовицкий Андрей
90' Желтая карточкаМисак Роман
21
Мисак
Роман
79
Панькив
Юрий
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Сич АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кучук Леонид
Ход матча
26'
40'
53'
55'
88'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|5
|0.63
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.25
|3.
|Завийский Тарас
|2
|0.25
|4.
|Тотовицкий Андрей
|1
|0.13
|5.
|Будковский Филипп
|1
|0.13
|6.
|Волошин Викентий
|1
|0.13
|7.
|Картушов Егор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борячук Андрей
|3
|0.38
|2.
|Кузык Орест
|1
|0.13
|3.
|Климчук Юрий
|1
|0.13
|4.
|Федорчук Валерий
|0
|0
|5.
|Мысык Марьян
|0
|0
|6.
|Бойчук Богдан
|0
|0
|7.
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|4
|0
|2.
|Завийский Тарас
|3
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|4.
|Цымбалюк Евгений
|2
|0
|5.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|6.
|Сафронов Александр
|2
|0
|7.
|Картушов Егор
|1
|0
|8.
|Мисак Роман
|1
|0
|9.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|10.
|Ковтун Алексей
|1
|0
|11.
|Жук Вадим
|1
|0
|12.
|Волошин Викентий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Федорчук Валерий
|4
|0
|2.
|Белый Максим
|3
|0
|3.
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|4.
|Карасюк Роман
|2
|0
|5.
|Борячук Андрей
|2
|0
|6.
|Мысык Марьян
|2
|0
|7.
|Кондраков Даниил
|2
|0
|8.
|Дидик Роман
|2
|0
|9.
|Карабин Ярослав
|0
|1
|10.
|Панькив Юрий
|1
|0
|11.
|Притула Остап
|1
|0
|12.
|Сич Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|50% (6)
|Рух Львов
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ворскла 2:2 Десна Десна 0:4 Верес Динамо Киев 4:0 Десна Десна 2:1 Днепр-1
Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рух Львов 1:1 Заря Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла
Последние игры между собой
Десна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Александрия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Ингулец
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 12
|5
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Верес
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Минай
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 7
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|2.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|5
|2
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|3.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|4.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
|5.
|Десна
|Селин Евгений
|4
|0
Прогнозы на матч Десна 1:0 Рух Львов
Исход игры
Десна
84.5% (120)
Ничья
9.9% (14)
Рух Львов
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
42.14% (59)
Нет
57.86% (81)
Популярный счёт
1:0 Десна
38% (54)
2:1 Десна
27.5% (39)
2:0 Десна
14.8% (21)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Рух Львов
3.5% (5)
3:1 Десна
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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