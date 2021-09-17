  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
1:0
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
6' Желтая карточка
Борячук Андрей
26' Желтая карточка
Федорчук Валерий
40' Желтая карточка
Жук Вадим
53' Желтая карточка
Притула Остап
55' Желтая карточка
Ковтун Алексей
88' Желтая карточка
Карасюк Роман
90' Желтая карточка
Сич Алексей
1:0
90' Гол
Тотовицкий Андрей
90' Желтая карточка
Мисак Роман
90'+4
21
Мисак
Роман
2
Жук
Вадим
4
Цымбалюк
Евгений
3
Сафронов
Александр
12
Картушов
Егор
8
Домбровский
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
11
Калитвинцев
Владислав
10
Тотовицкий
Андрей
7
Болбат
Сергей
20
Безбородько
Денис
79
Панькив
Юрий
2
Гагун
Роман
91
Карасюк
Роман
25
Белый
Максим
17
Мысык
Марьян
15
Мартынюк
Ярослав
5
Федорчук
Валерий
7
Климчук
Юрий
10
Притула
Остап
23
Бойчук
Богдан
45
Борячук
Андрей
Десна
Рух Львов

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 5 0.63
2. Калитвинцев Владислав 2 0.25
3. Завийский Тарас 2 0.25
4. Тотовицкий Андрей 1 0.13
5. Будковский Филипп 1 0.13
6. Волошин Викентий 1 0.13
7. Картушов Егор 0 0
Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борячук Андрей 3 0.38
2. Кузык Орест 1 0.13
3. Климчук Юрий 1 0.13
4. Федорчук Валерий 0 0
5. Мысык Марьян 0 0
6. Бойчук Богдан 0 0
7. Ореховский Павел 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 4 0
2. Завийский Тарас 3 0
3. Калитвинцев Владислав 2 0
4. Цымбалюк Евгений 2 0
5. Домбровский Андрей 2 0
6. Сафронов Александр 2 0
7. Картушов Егор 1 0
8. Мисак Роман 1 0
9. Арвеладзе Леван 1 0
10. Ковтун Алексей 1 0
11. Жук Вадим 1 0
12. Волошин Викентий 1 0
Рух Львов
# Игрок      
1. Федорчук Валерий 4 0
2. Белый Максим 3 0
3. Мартынюк Ярослав 3 0
4. Карасюк Роман 2 0
5. Борячук Андрей 2 0
6. Мысык Марьян 2 0
7. Кондраков Даниил 2 0
8. Дидик Роман 2 0
9. Карабин Ярослав 0 1
10. Панькив Юрий 1 0
11. Притула Остап 1 0
12. Сич Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 0 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 50% (6)
 Рух Львов 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ворскла 2:2 Десна Десна 0:4 Верес Динамо Киев 4:0 Десна Десна 2:1 Днепр-1
Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна
Рух Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рух Львов 1:1 Заря Рух Львов 1:0 Львов Днепр-1 2:0 Рух Львов Колос Ковалёвка 1:1 Рух Львов
Рух Львов 2:1 Верес Ворскла 2:0 Рух Львов Металлист-1925 2:1 Рух Львов Днепр-1 1:1 Рух Львов Рух Львов 3:0 Олимпик Донецк Рух Львов 2:1 Александрия Львов 1:1 Рух Львов Мариуполь 0:3 Рух Львов Ингулец 0:0 Рух Львов Рух Львов 2:0 Минай Рух Львов 0:2 Заря Динамо Киев 3:0 Рух Львов Рух Львов 0:4 Десна Колос Ковалёвка 1:2 Рух Львов Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Рух Львов 1:1 Ворскла

Последние игры между собой

Десна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Рух Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Рух Львов 0:4 Десна Премьер-лига Десна 3:1 Рух Львов Премьер-лига Рух Львов 2:1 Десна Первый дивизион Десна 3:0 Рух Львов Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 22 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Александрия Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
5. Днепр-1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Ворскла Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Ингулец Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
11. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
12. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Колос Ковалёвка Заявка 6 1 2 3 3 - 12 5
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 7 1 1 5 11 - 16 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Ворскла Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Днепр-1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ингулец Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
12. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 3 0 0 3 6 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Верес Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Минай Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
14. Колос Ковалёвка Заявка 2 0 1 1 0 - 7 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 5 0 1
2. Динамо Киев Цыганков Виктор 5 2 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
3. Заря Вернидуб Виталий 4 0
4. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
5. Десна Селин Евгений 4 0
Весь список
Прогнозы 142
Десна 84.5% (120)
X 9.9% (14)
Рух Львов 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Десна 1:0 Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Десна 1:0 Рух Львов

Исход игры
Десна
84.5% (120)
Ничья
9.9% (14)
Рух Львов
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
42.14% (59)
Нет
57.86% (81)
Популярный счёт
1:0 Десна
38% (54)
2:1 Десна
27.5% (39)
2:0 Десна
14.8% (21)
1:1 Ничья
7% (10)
1:2 Рух Львов
3.5% (5)
3:1 Десна
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 