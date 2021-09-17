Италия: Серия B 2021-2022
Брешия
2:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Кротоне
24' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
30' Желтая карточкаМатею Алеш
1:0
35' ГолЛерис Мехди
45' Желтая карточкаБенали Ахмед
2:0
68' ГолМорео Стефано
2:1
71' ГолМулаттьери Самуэле
78' Желтая карточкаМогос Василе
2:2
83' ГолМулаттьери Самуэле
89' Желтая карточкаДонса Годфред
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
10
Бенали
Ахмед
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Francesco Modesto
Ход матча
24'
30'
35'
1:0
45'
68'
2:0
71'
78'
83'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ягелло Филип
|2
|0.5
|2.
|Баич Риад
|2 (1)
|0.5
|3.
|Лерис Мехди
|2
|0.5
|4.
|Морео Стефано
|2
|0.5
|5.
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.5
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.25
|7.
|Трамони Маттео
|1
|0.25
|8.
|Паяч Марко
|0
|0
|9.
|Кавион Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мулаттьери Самуэле
|5
|1.25
|2.
|Бенали Ахмед
|1
|0.25
|3.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.25
|4.
|Марич Мирко
|0
|0
|5.
|Могос Василе
|0
|0
|6.
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|7.
|Вулич Милош
|0
|0
|8.
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паласио Родриго
|1
|0
|2.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|3.
|Кистана Андреа
|1
|0
|4.
|Матею Алеш
|1
|0
|5.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|6.
|Лерис Мехди
|1
|0
|7.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вулич Милош
|2
|0
|2.
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|3.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|4.
|Донса Годфред
|1
|0
|5.
|Могос Василе
|1
|0
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|7.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|8.
|Эстевес Науэль
|1
|0
|9.
|Борелло Джузеппе
|1
|0
|10.
|Davide Mondonico
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Кротоне
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Алессандрия 1:3 Брешия Брешия 4:0 Венеция Брешия 5:1 Козенца Тернана 0:2 Брешия
Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =4 -12Кротоне 1:1 Реджина Читтаделла 4:2 Кротоне Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия
Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри
Последние игры между собой
Брешия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Парма
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Читтаделла
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Монца
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Реджина
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|СПАЛ 2013
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Козенца
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|15.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|19.
|Тернана
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|5.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Реджина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Монца
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Парма
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Перуджа
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Виченца Виртус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Пиза
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|11.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Беневенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Тернана
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Порденоне
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Козенца
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|4
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Реджина
|Менез Жереми
|1
|1
|2.
|Тернана
|Агацци Давиде
|1
|1
|3.
|Кремонезе
|Баэс Хайме
|1
|1
|4.
|Перуджа
|Куан Кристиан
|1
|1
|5.
|Реджина
|Хетемай Перпарим
|2
|0