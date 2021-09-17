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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
2:2
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
24' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
30' Желтая карточка
Матею Алеш
1:0
35' Гол
Лерис Мехди
45' Желтая карточка
Бенали Ахмед
2:0
68' Гол
Морео Стефано
2:1
71' Гол
Мулаттьери Самуэле
78' Желтая карточка
Могос Василе
2:2
83' Гол
Мулаттьери Самуэле
89' Желтая карточка
Донса Годфред
90'+5
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
11
Баич
Риад
27
Трамони
Маттео
1
Феста
Марко
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
32
Могос
Василе
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
24
Каргбо
Аугустус
10
Бенали
Ахмед
99
Марич
Мирко
Брешия
4-3-3
Кротоне
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ягелло Филип 2 0.5
2. Баич Риад 2 (1) 0.5
3. Лерис Мехди 2 0.5
4. Морео Стефано 2 0.5
5. Ван Де Лои Томми 2 0.5
6. Паласио Родриго 1 0.25
7. Трамони Маттео 1 0.25
8. Паяч Марко 0 0
9. Кавион Микеле 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мулаттьери Самуэле 5 1.25
2. Бенали Ахмед 1 0.25
3. Неделчару Ионуц 1 0.25
4. Марич Мирко 0 0
5. Могос Василе 0 0
6. Борелло Джузеппе 0 0
7. Вулич Милош 0 0
8. Каргбо Аугустус 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Паласио Родриго 1 0
2. Йоронен Йессе 1 0
3. Кистана Андреа 1 0
4. Матею Алеш 1 0
5. Мангравити Массимилиано 1 0
6. Лерис Мехди 1 0
7. Бертаньоли Массимо 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Вулич Милош 2 0
2. Висентин Сантьяго 2 0
3. Бенали Ахмед 1 0
4. Донса Годфред 1 0
5. Могос Василе 1 0
6. Молина Сальваторе 1 0
7. Неделчару Ионуц 1 0
8. Эстевес Науэль 1 0
9. Борелло Джузеппе 1 0
10. Davide Mondonico 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)
 Кротоне 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Алессандрия 1:3 Брешия Брешия 4:0 Венеция Брешия 5:1 Козенца Тернана 0:2 Брешия
Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Кротоне 1:1 Реджина Читтаделла 4:2 Кротоне Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия
Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри

Последние игры между собой

Брешия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Кротоне 2:2 Брешия Кубок Брешия 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:2 Брешия Серия B Брешия 3:0 Кротоне Серия B
Кротоне 1:1 Брешия Серия B Кротоне 2:1 Брешия Серия B Брешия 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Брешия Серия B Брешия 1:2 Кротоне Серия B Брешия 5:0 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Брешия Серия B Кротоне 4:1 Брешия Серия B Брешия 3:0 Кротоне Серия B Брешия 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
2. Пиза 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Асколи 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Парма 3 2 1 0 7 - 2 7
6. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 1 6
7. Читтаделла 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Монца 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Реджина 3 1 2 0 4 - 3 5
10. СПАЛ 2013 3 1 1 1 6 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Перуджа 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Козенца 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
15. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Лечче 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Виченца Виртус 3 0 0 3 1 - 5 0
18. Алессандрия 3 0 0 3 4 - 9 0
19. Тернана 3 0 0 3 3 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Читтаделла 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
4. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
5. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
6. Реджина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Монца 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Парма 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Асколи 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Лечче 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Перуджа 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Виченца Виртус 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Пиза 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
11. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Кремонезе 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Беневенто 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Тернана 1 0 0 1 2 - 3 0
15. СПАЛ 2013 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Порденоне 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Козенца 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 4 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Реджина Менез Жереми 1 1
2. Тернана Агацци Давиде 1 1
3. Кремонезе Баэс Хайме 1 1
4. Перуджа Куан Кристиан 1 1
5. Реджина Хетемай Перпарим 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Лерис Мехди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Матею Алеш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 2:2 Кротоне онлайн




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