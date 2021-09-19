  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ворскла
2:0
Конец матча

Стадион:
Минай
0'
1:0
37' Гол
Кане Ибрахим
40' Желтая карточка
Челядин Артём
68' Желтая карточка
Кныш Данило
72' Желтая карточка
Семенко Андрей
2:0
74' Гол в свои ворота
Лиховидько Виктор
88' Желтая карточка
Коваленко Богдан
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
16
Тамм
Йоонас
13
Яворский
Сергей
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
38
Челядин
Артём
73
Рангел
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
1
Кучер
Даниил
25
Горин
Олег
19
Семенко
Андрей
13
Лиховидько
Виктор
33
Гончар
Игорь
6
Петрусенко
Aлександр
8
Хахлев
Алексей
89
Синегуб
Олег
7
Кулиев
Эльдар
9
Билоног
Дмитрий
11
Селезнёв
Евгений
Ворскла
Минай

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 5 0.63
2. Тилль Оливье 2 (1) 0.25
3. Чеснаков Владимир 2 0.25
4. Кане Ибрахим 2 0.25
5. Скляр Александр 1 0.13
6. Пуцлин Давид 1 0.13
7. Пердута Игорь 0 0
Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вишневский Олег 2 0.29
2. Ахмедзаде Рустам 1 0.14
3. Горин Олег 1 0.14
4. Байдал Антон 1 (1) 0.14
5. Гончар Игорь 0 0
6. Коваленко Богдан 0 0
7. Хахлев Алексей 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 3 0
2. Тамм Йоонас 2 0
3. Пердута Игорь 2 0
4. Якубу Наджиб 2 0
5. Челядин Артём 2 0
6. Яворский Сергей 1 0
7. Степанюк Руслан 1 0
8. Пешич Иван 1 0
9. Тилль Оливье 1 0
10. Бондаренко Валерий 1 0
11. Кане Ибрахим 1 0
Минай
# Игрок      
1. Кулиев Эльдар 2 1
2. Селезнёв Евгений 3 0
3. Кныш Данило 2 0
4. Багайоко Сиака 2 0
5. Гончар Игорь 1 0
6. Синегуб Олег 1 0
7. Месхи Михаил 1 0
8. Кучер Даниил 1 0
9. Байдал Антон 1 0
10. Кобак Эдвард 1 0
11. Горин Олег 1 0
12. Семенко Андрей 1 0
13. Петрусенко Aлександр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 36.36% (4) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 0
 Минай 0 0 20% (1) 40% (2) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ворскла 2:2 Десна Заря 1:0 Ворскла Ворскла 2:0 Металлист-1925 Верес 1:1 Ворскла
Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия
Минай Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Минай 2:2 Черноморец Од Минай 1:1 Шахтёр Донецк Верес 1:0 Минай Заря 1:1 Минай
Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Минай 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Минай Премьер-лига Ворскла 2:4 Минай Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 23 - 2 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Ворскла Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
6. Александрия Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Заря Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
12. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Металлист-1925 Заявка 7 2 0 5 6 - 12 6
14. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Мариуполь Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Заря Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Черноморец Од Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
8. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
10. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Металлист-1925 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Десна Безбородько Денис 5 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Челядин Артём получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Кане Ибрахим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 141
Ворскла 91.5% (129)
X 7.8% (11)
Минай 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ворскла 2:0 Минай онлайн


Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Минай

Исход игры
Ворскла
91.5% (129)
Ничья
7.8% (11)
Минай
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.22% (42)
Меньше
69.78% (97)
Обе команды забьют
Да
35.25% (49)
Нет
64.75% (90)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
33.3% (47)
2:0 Ворскла
27.7% (39)
2:1 Ворскла
27% (38)
1:1 Ничья
5.7% (8)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:1 Ворскла
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 