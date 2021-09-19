Украина: Премьер-лига 2021-2022
Ворскла
2:0
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Минай
1:0
37' ГолКане Ибрахим
40' Желтая карточкаЧелядин Артём
68' Желтая карточкаКныш Данило
72' Желтая карточкаСеменко Андрей
2:0
74' Гол в свои воротаЛиховидько Виктор
88' Желтая карточкаКоваленко Богдан
16
Тамм
Йоонас
28
Пуцлин
Давид
73
Рангел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
73 РангелПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Синегуб ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Матич МиславЗащитник
-
17 Кныш ДанилоЗащитник
- Защитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Байдал АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
20 Roman Bodnya
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
37'
1:0
40'
68'
72'
74'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|5
|0.63
|2.
|Тилль Оливье
|2 (1)
|0.25
|3.
|Чеснаков Владимир
|2
|0.25
|4.
|Кане Ибрахим
|2
|0.25
|5.
|Скляр Александр
|1
|0.13
|6.
|Пуцлин Давид
|1
|0.13
|7.
|Пердута Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вишневский Олег
|2
|0.29
|2.
|Ахмедзаде Рустам
|1
|0.14
|3.
|Горин Олег
|1
|0.14
|4.
|Байдал Антон
|1 (1)
|0.14
|5.
|Гончар Игорь
|0
|0
|6.
|Коваленко Богдан
|0
|0
|7.
|Хахлев Алексей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|3
|0
|2.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|3.
|Пердута Игорь
|2
|0
|4.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|5.
|Челядин Артём
|2
|0
|6.
|Яворский Сергей
|1
|0
|7.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|8.
|Пешич Иван
|1
|0
|9.
|Тилль Оливье
|1
|0
|10.
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|11.
|Кане Ибрахим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кулиев Эльдар
|2
|1
|2.
|Селезнёв Евгений
|3
|0
|3.
|Кныш Данило
|2
|0
|4.
|Багайоко Сиака
|2
|0
|5.
|Гончар Игорь
|1
|0
|6.
|Синегуб Олег
|1
|0
|7.
|Месхи Михаил
|1
|0
|8.
|Кучер Даниил
|1
|0
|9.
|Байдал Антон
|1
|0
|10.
|Кобак Эдвард
|1
|0
|11.
|Горин Олег
|1
|0
|12.
|Семенко Андрей
|1
|0
|13.
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|0
|Минай
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ворскла 2:2 Десна Заря 1:0 Ворскла Ворскла 2:0 Металлист-1925 Верес 1:1 Ворскла
Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1 КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия
Минай Последние 20 матчей: +3 =5 -12Минай 2:2 Черноморец Од Минай 1:1 Шахтёр Донецк Верес 1:0 Минай Заря 1:1 Минай
Динамо Киев 2:0 Минай Минай 1:0 Александрия Минай 1:2 Ворскла Минай 0:4 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Минай Днепр-1 3:0 Минай Львов 1:0 Минай Минай 3:1 Десна Рух Львов 2:0 Минай Минай 0:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Минай Минай 0:1 Ингулец Динамо Киев 3:0 Минай Минай 2:1 Олимпик Донецк Александрия 3:0 Минай Минай 1:2 Львов
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Минай: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|23 - 2
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|11 - 21
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|10.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Металлист-1925
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6
|3
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Ворскла 2:0 Минай
Исход игры
Ворскла
91.5% (129)
Ничья
7.8% (11)
Минай
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
30.22% (42)
Меньше
69.78% (97)
Обе команды забьют
Да
35.25% (49)
Нет
64.75% (90)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
33.3% (47)
2:0 Ворскла
27.7% (39)
2:1 Ворскла
27% (38)
1:1 Ничья
5.7% (8)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:1 Ворскла
1.4% (2)
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