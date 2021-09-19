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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
2:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
2' Гол
Каро Андреас
1:1
8' Гол
Жради Бассель
35' Желтая карточка
Окриашвили Торнике
42' Желтая карточка
Жради Бассель
2:1
45' Гол в свои ворота
Соуза Лукас
84' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
90'+5
Аполлон
АПОЭЛ

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 3 (1) 1
2. Жради Бассель 2 0.67
3. Янга Рангело 1 0.33
АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каро Андреас 1 0.33

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Жради Бассель 2 0
2. Кириаку Хараламбос 0 1
3. Алеесами Хайтам 1 0
АПОЭЛ
# Игрок      
1. Даушвили Муртаз 1 0
2. Окриашвили Торнике 1 0
3. Соуза Лукас 1 0
4. Сантос Рафаэл II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 33.33% (2)
 АПОЭЛ 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Арис Лимассол 0:1 Аполлон Аполлон 4:2 Этникос Ахна Жилина 2:2 Аполлон Аполлон 1:3 Жилина
Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Аполлон 1:1 Анортосис Аполлон 1:0 Омония Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Пафос 4:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Эрмис Арадиппу Эносис 0:1 АПОЭЛ
АПОЭЛ 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Кармиотисса 1:6 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис Неа Саламина 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Кармиотисса Омония 0:1 АПОЭЛ Пафос 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:1 Омония

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АПОЭЛ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Товарищеские матчи
Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Кубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Кубок Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 3 0 0 7 - 3 9
2. АЕК Ларнака 3 1 2 0 4 - 3 5
3. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Докса Катокопия 2 1 1 0 3 - 1 4
5. ПАЕЕК 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Пафос 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Арис Лимассол 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Этникос Ахна 2 0 0 2 3 - 7 0
12. АПОЭЛ 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 6 - 3 6
2. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. АЕЛ Лимаcсол 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Докса Катокопия 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ПАЕЕК 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Арис Лимассол 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Этникос Ахна 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Олимпиакос Никосия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Докса Катокопия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕЛ Лимаcсол 1 0 1 0 1 - 1 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Этникос Ахна 1 0 0 1 2 - 4 0
10. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Пафос 1 0 0 1 0 - 4 0
12. АПОЭЛ 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
2. АЕК Ларнака Тричковски Иван 3 1 0
3. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
4. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
5. АЕЛ Лимаcсол Щепович Стефан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Анортосис Делетич Милош 1 1
2. Докса Катокопия Меска 1 1
3. АЕК Ларнака Акоран Баррера 2 0
4. Аполлон Жради Бассель 2 0
5. Арис Лимассол Яго Стив 2 0
Весь список
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