Кипр: Первый дивизион 2021-2022
0:1
2' ГолКаро Андреас
1:1
8' ГолЖради Бассель
35' Желтая карточкаОкриашвили Торнике
42' Желтая карточкаЖради Бассель
2:1
45' Гол в свои воротаСоуза Лукас
84' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Штор ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
Ход матча
2'
0:1
8'
1:1
42'
45'
2:1
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|3 (1)
|1
|2.
|Жради Бассель
|2
|0.67
|3.
|Янга Рангело
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каро Андреас
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жради Бассель
|2
|0
|2.
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|3.
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|2.
|Окриашвили Торнике
|1
|0
|3.
|Соуза Лукас
|1
|0
|4.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|АПОЭЛ
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =8 -2Арис Лимассол 0:1 Аполлон Аполлон 4:2 Этникос Ахна Жилина 2:2 Аполлон Аполлон 1:3 Жилина
Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:2 Олимпиакос Никосия Аполлон 3:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Аполлон 1:1 Анортосис Аполлон 1:0 Омония Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон АЕК Ларнака 0:2 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:2 Аполлон Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =4 -6АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Пафос 4:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Эрмис Арадиппу Эносис 0:1 АПОЭЛ
АПОЭЛ 0:0 Неа Саламина Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Кармиотисса 1:6 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис Неа Саламина 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Кармиотисса Омония 0:1 АПОЭЛ Пафос 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:1 Омония
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АПОЭЛ: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Кубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Кубок Аполлон 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|ПАЕЕК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Пафос
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Арис Лимассол
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Докса Катокопия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|ПАЕЕК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Арис Лимассол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Олимпиакос Никосия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|10.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
|2.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|3
|1
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|4.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|0
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|Щепович Стефан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Анортосис
|Делетич Милош
|1
|1
|2.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|3.
|АЕК Ларнака
|Акоран Баррера
|2
|0
|4.
|Аполлон
|Жради Бассель
|2
|0
|5.
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|2
|0