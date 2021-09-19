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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
3:0
Конец матча

Стадион:
Черноморец Од
0'
1:0
2' Гол
Кабаев Владислав
12' Желтая карточка
Михайленко Николай
37' Желтая карточка
Фаворов Денис
2:0
45' Пенальти
Гладкий Александр
56' Желтая карточка
Кабаев Владислав
82' Желтая карточка
Авагимян Артур
3:0
88' Гол
Сайяд Аллахьяр
90'+3
53
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
4
Цвек
Ловро
10
Хомченовский
Дмитрий
29
Назарина
Егор
7
Кочергин
Владислав
23
Булеца
Сергей
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
11
Гладкий
Александр
12
Паламарчук
Алексей
9
Путря
Илья
37
Дубко
Валерий
6
Кадири
Мохаммед
47
Вантух
Роман
14
Кравченко
Сергей
91
Михайленко
Николай
45
Брагару
Максим
10
Авагимян
Артур
7
Цитаишвили
Георгий
74
Ванат
Владислав
Заря
Черноморец Од

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 3 0.38
2. Сайяд Аллахьяр 3 0.38
3. Овусу Раймонд 3 0.38
4. Захеди Шахаб 2 0.25
5. Гладкий Александр 2 (1) 0.25
6. Фагундес Кристиан 1 0.13
7. Назарина Егор 1 0.13
8. Кабаев Владислав 1 0.13
9. Громов Артём 0 0
10. Булеца Сергей 0 0
11. Вернидуб Виталий 0 0
12. Имереков Максим 0 0
13. Леовижилду 0 0
Черноморец Од
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авагимян Артур 3 0.38
2. Бугай Владислав 2 0.25
3. Ванат Владислав 2 0.25
4. Михайленко Николай 1 0.13
5. Путря Илья 1 (1) 0.13
6. Исаенко Евгений 0 0
7. Кузык Денис 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 4 0
2. Имереков Максим 3 0
3. Кабаев Владислав 3 0
4. Хомченовский Дмитрий 2 0
5. Цвек Ловро 2 0
6. Назарина Егор 2 0
7. Кочергин Владислав 2 0
8. Гладкий Александр 1 0
9. Фаворов Денис 1 0
10. Лунёв Максим 1 0
11. Мацапура Дмитрий 1 0
12. Леовижилду 1 0
13. Овусу Раймонд 1 0
Черноморец Од
# Игрок      
1. Белошевский Богдан 1 2
2. Ванат Владислав 3 0
3. Авагимян Артур 2 0
4. Михайленко Николай 2 0
5. Кравченко Сергей 1 0
6. Путря Илья 1 0
7. Вантух Роман 1 0
8. Цитаишвили Георгий 1 0
9. Сухоручко Даниил 1 0
10. Дубко Валерий 1 0
11. Брагару Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Черноморец Од 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Будё-Глимт 3:1 Заря Рух Львов 1:1 Заря Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена
Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря
Черноморец Од Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Минай 2:2 Черноморец Од Черноморец Од 2:2 Александрия Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 2:3 Черноморец Од
Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар

Последние игры между собой

Заря: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Черноморец Од 0:3 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Заря Премьер-лига Заря 5:0 Черноморец Од Премьер-лига
Черноморец Од 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Заря Премьер-лига Заря 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Заря 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Заря Премьер-лига Черноморец Од 2:3 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 7 1 0 23 - 2 22
2. Шахтёр Донецк Заявка 8 6 1 1 19 - 4 19
3. Десна Заявка 8 5 1 2 12 - 12 16
4. Днепр-1 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Ворскла Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
6. Александрия Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Заря Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
8. Верес Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
9. Рух Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
11. Металлист-1925 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
12. Ингулец Заявка 8 2 1 5 8 - 14 7
13. Минай Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
14. Черноморец Од Заявка 8 1 2 5 9 - 21 5
15. Мариуполь Заявка 8 1 1 6 11 - 21 4
16. Львов Заявка 8 0 3 5 4 - 13 3
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Десна Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Днепр-1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
9. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Минай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Колос Ковалёвка Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Александрия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Заря Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7. Мариуполь Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Верес Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ингулец Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
12. Ворскла Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
14. Металлист-1925 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
15. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Львов Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 6 3 1
2. Десна Безбородько Денис 5 0 1
3. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 0
5. Мариуполь Кулаков Андрей 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 3 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
4. Заря Вернидуб Виталий 4 0
5. Рух Львов Федорчук Валерий 4 0
Весь список
Прогнозы 141
Заря 91.5% (129)
X 5.7% (8)
Черноморец Од 2.8% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Заря 3:0 Черноморец Од онлайн


Прогнозы на матч Заря 3:0 Черноморец Од

Исход игры
Заря
91.5% (129)
Ничья
5.7% (8)
Черноморец Од
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.24% (74)
Меньше
46.76% (65)
Обе команды забьют
Да
56.12% (78)
Нет
43.88% (61)
Популярный счёт
2:1 Заря
42.6% (60)
2:0 Заря
21.3% (30)
1:0 Заря
19.9% (28)
1:1 Ничья
5% (7)
3:1 Заря
4.3% (6)
1:2 Черноморец Од
2.8% (4)
3:0 Заря
2.1% (3)
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