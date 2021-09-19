Украина: Премьер-лига 2021-2022
Заря
3:0
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Черноморец Од
1:0
2' ГолКабаев Владислав
12' Желтая карточкаМихайленко Николай
37' Желтая карточкаФаворов Денис
2:0
45' ПенальтиГладкий Александр
56' Желтая карточкаКабаев Владислав
82' Желтая карточкаАвагимян Артур
3:0
88' ГолСайяд Аллахьяр
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Юрий
Ход матча
2'
1:0
37'
45'
56'
82'
88'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|3
|0.38
|2.
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.38
|3.
|Овусу Раймонд
|3
|0.38
|4.
|Захеди Шахаб
|2
|0.25
|5.
|Гладкий Александр
|2 (1)
|0.25
|6.
|Фагундес Кристиан
|1
|0.13
|7.
|Назарина Егор
|1
|0.13
|8.
|Кабаев Владислав
|1
|0.13
|9.
|Громов Артём
|0
|0
|10.
|Булеца Сергей
|0
|0
|11.
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|12.
|Имереков Максим
|0
|0
|13.
|Леовижилду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авагимян Артур
|3
|0.38
|2.
|Бугай Владислав
|2
|0.25
|3.
|Ванат Владислав
|2
|0.25
|4.
|Михайленко Николай
|1
|0.13
|5.
|Путря Илья
|1 (1)
|0.13
|6.
|Исаенко Евгений
|0
|0
|7.
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|2.
|Имереков Максим
|3
|0
|3.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|4.
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|5.
|Цвек Ловро
|2
|0
|6.
|Назарина Егор
|2
|0
|7.
|Кочергин Владислав
|2
|0
|8.
|Гладкий Александр
|1
|0
|9.
|Фаворов Денис
|1
|0
|10.
|Лунёв Максим
|1
|0
|11.
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|12.
|Леовижилду
|1
|0
|13.
|Овусу Раймонд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Белошевский Богдан
|1
|2
|2.
|Ванат Владислав
|3
|0
|3.
|Авагимян Артур
|2
|0
|4.
|Михайленко Николай
|2
|0
|5.
|Кравченко Сергей
|1
|0
|6.
|Путря Илья
|1
|0
|7.
|Вантух Роман
|1
|0
|8.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|9.
|Сухоручко Даниил
|1
|0
|10.
|Дубко Валерий
|1
|0
|11.
|Брагару Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|Черноморец Од
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +10 =2 -8Будё-Глимт 3:1 Заря Рух Львов 1:1 Заря Заря 1:0 Ворскла Заря 2:3 Рапид Вена
Мариуполь 3:4 Заря Рапид Вена 3:0 Заря Заря 1:1 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Ингулец 1:5 Заря Заря 0:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Заря Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря
Черноморец Од Последние 20 матчей: +8 =5 -7Минай 2:2 Черноморец Од Черноморец Од 2:2 Александрия Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Мариуполь 2:3 Черноморец Од
Металлист-1925 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Десна 3:0 Черноморец Од Волынь 1:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:2 Альянс Металлист-1925 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 4:0 Кристалл Херсон Агробизнес 1:0 Черноморец Од Николаев 1:1 Черноморец Од Нива Тернополь 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:0 ВПК-Агро Кремень 1:1 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Полесье Черноморец Од 3:0 Прикарпатье Верес 4:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Оболонь-Бровар
Последние игры между собой
Заря: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Черноморец Од 0:1 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Заря Премьер-лига Заря 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Заря 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:2 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Заря Премьер-лига Черноморец Од 2:3 Заря Премьер-лига Заря 0:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|23 - 2
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 4
|19
|3.
|Десна
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 12
|16
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|Заря
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|8.
|Верес
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|12.
|Ингулец
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|13.
|Минай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|11 - 21
|4
|16.
|Львов
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Десна
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|14.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|15.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|6
|3
|1
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|3.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|0
|5.
|Мариуполь
|Кулаков Андрей
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|3
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|4.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|5.
|Рух Львов
|Федорчук Валерий
|4
|0
Прогнозы на матч Заря 3:0 Черноморец Од
Исход игры
Заря
91.5% (129)
Ничья
5.7% (8)
Черноморец Од
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.24% (74)
Меньше
46.76% (65)
Обе команды забьют
Да
56.12% (78)
Нет
43.88% (61)
Популярный счёт
2:1 Заря
42.6% (60)
2:0 Заря
21.3% (30)
1:0 Заря
19.9% (28)
1:1 Ничья
5% (7)
3:1 Заря
4.3% (6)
1:2 Черноморец Од
2.8% (4)
3:0 Заря
2.1% (3)
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