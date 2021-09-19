Италия: Серия B 2021-2022
Парма
1:2
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Кремонезе
0:1
3' ГолФаджоли Николо
16' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
0:2
34' ГолВидо Лука
0:2
54' Не забитый пенальтиДи Кармине Самуэль
65' Желтая карточкаБартоломей Паоло
67' Желтая карточкаСерникола Леонардо
1:2
69' ГолМихэйлэ Валентин
72' Желтая карточкаВаскес Франко
72' Вторая желтая карточкаВаскес Франко
75' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
87' Желтая карточкаDaniele Iacoponi
19
Зом
Симон
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
55
Околи
Меме
18
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Зом СимонЗащитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Enzo Maresca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
3'
16'
34'
0:2
54'
65'
69'
72'
72'
75'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|2
|0.5
|2.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.5
|3.
|Васкес Франко
|1
|0.25
|4.
|Инглезе Роберто
|1
|0.25
|5.
|Юрич Станко
|1
|0.25
|6.
|Тутино Дженнаро
|1
|0.25
|7.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|8.
|Коббо Элиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.5
|2.
|Видо Лука
|2
|0.5
|3.
|Вальцания Лука
|1
|0.25
|4.
|Фаджоли Николо
|1
|0.25
|5.
|Валери Эмануэле
|1
|0.25
|6.
|Ди Кармине Самуэль
|0
|0
|7.
|Баэс Хайме
|0
|0
|8.
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васкес Франко
|1
|1
|2.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|3.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|4.
|Ман Деннис
|1
|0
|5.
|Коррея Фелиш
|1
|0
|6.
|Юрич Станко
|1
|0
|7.
|Болог Ботонд
|1
|0
|8.
|Daniele Iacoponi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баэс Хайме
|1
|1
|2.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|3.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|4.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|5.
|Вальцания Лука
|1
|0
|6.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|7.
|Раванелли Лука
|1
|0
|8.
|Околи Меме
|1
|0
|9.
|Валери Эмануэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Кремонезе
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +3 =3 -14Порденоне 0:4 Парма Парма 1:0 Беневенто Фрозиноне 2:2 Парма Парма 1:3 Лечче
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кремонезе 2:0 Читтаделла Сассуоло 0:2 Кремонезе Монца 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Лечче
Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе
Последние игры между собой
Парма: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Фрозиноне
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|7.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|20.
|Порденоне
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|7.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Фрозиноне
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брешия
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Баич Риад
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0