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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
1:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
3' Гол
Фаджоли Николо
16' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
0:2
34' Гол
Видо Лука
0:2
54' Не забитый пенальти
Ди Кармине Самуэль
65' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
67' Желтая карточка
Серникола Леонардо
1:2
69' Гол
Михэйлэ Валентин
72' Желтая карточка
Васкес Франко
72' Вторая желтая карточка
Васкес Франко
75' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
87' Желтая карточка
Daniele Iacoponi
90'+8
1
Буффон
Джанлуиджи
19
Зом
Симон
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
15
Дель
Прато
Энрико
11
Юрич
Станко
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
98
Ман
Деннис
45
Инглезе
Роберто
28
Михэйлэ
Валентин
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
55
Околи
Меме
15
Бьянкетти
Маттео
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
21
Фаджоли
Николо
70
Гаэтано
Джанлука
29
Ди
Кармине
Самуэль
18
Видо
Лука
Парма
4-3-3
Кремонезе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 2 0.5
2. Михэйлэ Валентин 2 0.5
3. Васкес Франко 1 0.25
4. Инглезе Роберто 1 0.25
5. Юрич Станко 1 0.25
6. Тутино Дженнаро 1 0.25
7. Брунетта Хуан 0 0
8. Коббо Элиас 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 2 0.5
2. Видо Лука 2 0.5
3. Вальцания Лука 1 0.25
4. Фаджоли Николо 1 0.25
5. Валери Эмануэле 1 0.25
6. Ди Кармине Самуэль 0 0
7. Баэс Хайме 0 0
8. Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Васкес Франко 1 1
2. Михэйлэ Валентин 2 0
3. Гальоло Риккардо 1 0
4. Ман Деннис 1 0
5. Коррея Фелиш 1 0
6. Юрич Станко 1 0
7. Болог Ботонд 1 0
8. Daniele Iacoponi 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Баэс Хайме 1 1
2. Кастаньетти Микеле 2 0
3. Бьянкетти Маттео 1 0
4. Бартоломей Паоло 1 0
5. Вальцания Лука 1 0
6. Серникола Леонардо 1 0
7. Раванелли Лука 1 0
8. Околи Меме 1 0
9. Валери Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Кремонезе 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Порденоне 0:4 Парма Парма 1:0 Беневенто Фрозиноне 2:2 Парма Парма 1:3 Лечче
Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло Бохум 1:0 Парма Сампдория 3:0 Парма Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кремонезе 2:0 Читтаделла Сассуоло 0:2 Кремонезе Монца 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Лечче
Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе

Последние игры между собой

Парма: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе 1:0 Парма Серия B Парма 1:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Брешия 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Читтаделла 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Фрозиноне 4 2 2 0 6 - 2 8
7. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
19. Виченца Виртус 4 0 0 4 2 - 8 0
20. Порденоне 4 0 0 4 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
5. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Фрозиноне 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брешия 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Баич Риад 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Видо Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Бьянкетти Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Фаджоли Николо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Парма 1:2 Кремонезе онлайн




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