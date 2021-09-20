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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Омония
0:0
Второй тайм: 69'
Докса Катокопия
0'
0:1
17' Гол
Садик Берат
69'

Ход матча

17'
0:1
Садик Берат

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Папулис Фотис 1 0.5
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 4 (1) 1.33

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 1 0
2. Лекьякс Ян 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Меска 1 1
2. Балде Ромарио 0 1
3. Анаане Тиджани 0 1
4. Адамович Марко 1 0
5. Трайчевски Душко 1 0
6. Лафранс Кевин 1 0
7. Benjamin Asamoah 1 0
8. Bojan Kovacevic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 0 0 0 0 0 100% (1)
 Докса Катокопия 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кайрат 0:0 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен
Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Докса Катокопия 2:0 Анортосис АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эносис Неа Саламина 1:4 Докса Катокопия
Кармиотисса 0:5 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Пафос 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Докса Катокопия 6:1 Кармиотисса Эрмис Арадиппу 0:1 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Пафос Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 Омония

Последние игры между собой

Омония: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Докса Катокопия 0:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 4:1 Докса Катокопия Кубок
Омония 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Докса Катокопия 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
3. АЕК Ларнака 3 1 2 0 4 - 3 5
4. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 5 - 1 4
5. ПАЕЕК 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Пафос 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Арис Лимассол 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Омония 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Этникос Ахна 2 0 0 2 3 - 7 0
12. АПОЭЛ 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 6 - 3 6
2. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. АЕЛ Лимаcсол 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Докса Катокопия 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Омония 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ПАЕЕК 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Арис Лимассол 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Этникос Ахна 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Олимпиакос Никосия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Докса Катокопия 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. АЕЛ Лимаcсол 1 0 1 0 1 - 1 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Омония 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Этникос Ахна 1 0 0 1 2 - 4 0
10. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Пафос 1 0 0 1 0 - 4 0
12. АПОЭЛ 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Докса Катокопия Садик Берат 4 1 0
2. АЕК Ларнака Тричковски Иван 3 1 0
3. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
4. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
5. АЕЛ Лимаcсол Щепович Стефан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Анортосис Делетич Милош 1 1
2. Докса Катокопия Меска 1 1
3. АЕК Ларнака Акоран Баррера 2 0
4. Аполлон Жради Бассель 2 0
5. Арис Лимассол Яго Стив 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Докса Катокопия
2.05
4.90
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Омония 0:0 Докса Катокопия онлайн




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