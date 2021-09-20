Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Омония
0:0
Второй тайм: 69'
Докса Катокопия
0:1
17' ГолСадик Берат
Ход матча
17'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Папулис Фотис
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Садик Берат
|4 (1)
|1.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0
|2.
|Лекьякс Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Меска
|1
|1
|2.
|Балде Ромарио
|0
|1
|3.
|Анаане Тиджани
|0
|1
|4.
|Адамович Марко
|1
|0
|5.
|Трайчевски Душко
|1
|0
|6.
|Лафранс Кевин
|1
|0
|7.
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|8.
|Bojan Kovacevic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Докса Катокопия
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кайрат 0:0 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен
Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Докса Катокопия 2:0 Анортосис АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эносис Неа Саламина 1:4 Докса Катокопия
Кармиотисса 0:5 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Пафос 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Докса Катокопия 6:1 Кармиотисса Эрмис Арадиппу 0:1 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Пафос Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 Омония
Последние игры между собой
Омония: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Омония 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Докса Катокопия
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|ПАЕЕК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Пафос
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Арис Лимассол
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Омония
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Докса Катокопия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Омония
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|ПАЕЕК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Арис Лимассол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Олимпиакос Никосия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Докса Катокопия
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Омония
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|10.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|4
|1
|0
|2.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|3
|1
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|4.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|0
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|Щепович Стефан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Анортосис
|Делетич Милош
|1
|1
|2.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|3.
|АЕК Ларнака
|Акоран Баррера
|2
|0
|4.
|Аполлон
|Жради Бассель
|2
|0
|5.
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|2
|0