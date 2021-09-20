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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Омония
2:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
15' Желтая карточка
Стилиану Мариос
21' Желтая карточка
Bojan Kovacevic
21' Желтая карточка
Садик Берат
53' Желтая карточка
Трайчевски Душко
62' Желтая карточка
Ционис Маринос
67' Желтая карточка
Шишковски Дамьян
70' Желтая карточка
Баширу Фуад
0:1
73' Гол
Эбралидзе Автандил
85' Красная карточка
Гомес Хорди
90' Вторая желтая карточка
Шишковски Дамьян
1:1
90' Пенальти
Дюриш Михал
2:1
90' Гол
Лекьякс Ян
90'+9
Омония
Докса Катокопия

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лекьякс Ян 1 0.5
2. Папулис Фотис 1 0.5
3. Дюриш Михал 1 (1) 0.5
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 3 (1) 1
2. Эбралидзе Автандил 1 0.33

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 1 1
2. Лекьякс Ян 1 0
3. Баширу Фуад 1 0
4. Ционис Маринос 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Меска 1 1
2. Шишковски Дамьян 1 1
3. Трайчевски Душко 2 0
4. Bojan Kovacevic 2 0
5. Балде Ромарио 0 1
6. Анаане Тиджани 0 1
7. Садик Берат 1 0
8. Адамович Марко 1 0
9. Стилиану Мариос 1 0
10. Лафранс Кевин 1 0
11. Benjamin Asamoah 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 0 0 0 0 0 100% (3)
 Докса Катокопия 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кайрат 0:0 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония Антверпен 2:0 Омония Омония 4:2 Антверпен
Флора Таллин 2:1 Омония Омония 1:0 Флора Таллин Омония 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Омония 1:1 Анортосис Омония 1:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:1 Омония Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:2 Омония Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Аполлон 1:0 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Омония Омония 0:1 АПОЭЛ Омония 0:0 Анортосис Олимпиакос Никосия 0:1 Омония
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Докса Катокопия 2:0 Анортосис АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эносис Неа Саламина 1:4 Докса Катокопия
Кармиотисса 0:5 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Пафос 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Докса Катокопия 6:1 Кармиотисса Эрмис Арадиппу 0:1 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Пафос Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 Омония

Последние игры между собой

Омония: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Докса Катокопия 0:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 4:1 Докса Катокопия Кубок
Омония 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 3 0 0 7 - 3 9
2. АЕК Ларнака 3 1 2 0 4 - 3 5
3. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 5 - 1 4
4. ПАЕЕК 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Докса Катокопия 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Пафос 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Арис Лимассол 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Анортосис 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11. АПОЭЛ 3 0 0 3 1 - 7 0
12. Этникос Ахна 0:2 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 6 - 3 6
2. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. АЕЛ Лимаcсол 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Анортосис 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Омония 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Докса Катокопия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. ПАЕЕК 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Арис Лимассол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Этникос Ахна 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Олимпиакос Никосия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АЕЛ Лимаcсол 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Докса Катокопия 2 0 1 1 2 - 3 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Анортосис 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Пафос 1 0 0 1 0 - 4 0
11. Этникос Ахна 0:2 2 0 0 2 2 - 6 0
12. АПОЭЛ 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
2. АЕК Ларнака Тричковски Иван 3 1 0
3. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
4. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
5. АЕЛ Лимаcсол Щепович Стефан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Омония Гомес Хорди 1 1
2. Анортосис Делетич Милош 1 1
3. Докса Катокопия Меска 1 1
4. Докса Катокопия Шишковски Дамьян 1 1
5. АЕК Ларнака Акоран Баррера 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Садик Берат получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Bojan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Стилиану Мариос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Омония 2:1 Докса Катокопия онлайн




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