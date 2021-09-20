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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Анортосис
2:0
Второй тайм: 47'
Этникос Ахна

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Артиматас Костакис 1 0.5
2. Христодулопулос Лазарос 1 (1) 0.5
Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолпрехт Зденек 2 0.67
2. Элиа Мариос 1 (1) 0.33

Карточки

Анортосис
# Игрок      
1. Делетич Милош 1 1
2. Рушиас Онисифорос 1 0
3. Артиматас Костакис 1 0
4. Рисванис Спирос 1 0
Этникос Ахна
# Игрок      
1. Тарасов Игорь 1 0
2. Фолпрехт Зденек 1 0
3. Богатинов Мартин 1 0
4. Горупец Тони 1 0
5. Долежал Ян 1 0
6. Янну Томас 1 0
7. Marios Peratikos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анортосис 0 0 0 0 0 0
 Этникос Ахна 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Анортосис 0:2 Партизан Докса Катокопия 2:0 Анортосис Анортосис 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис
Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Этникос Ахна 1:3 ПАЕЕК Аполлон 4:2 Этникос Ахна Пафос 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Кармиотисса
Этникос Ахна 2:0 Эрмис Арадиппу Эносис 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:2 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:2 Пафос Кармиотисса 2:4 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Эносис Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Неа Саламина 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Анортосис 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 5:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Анортосис 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 3 0 0 7 - 3 9
2. АЕК Ларнака 3 1 2 0 4 - 3 5
3. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 5 - 1 4
4. ПАЕЕК 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Докса Катокопия 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Пафос 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Арис Лимассол 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Анортосис 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11. АПОЭЛ 3 0 0 3 1 - 7 0
12. Этникос Ахна 0:2 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 6 - 3 6
2. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. АЕЛ Лимаcсол 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Анортосис 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Омония 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Докса Катокопия 1 1 0 0 2 - 0 3
8. ПАЕЕК 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Арис Лимассол 1 0 0 1 0 - 1 0
11. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Этникос Ахна 0:2 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Олимпиакос Никосия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АЕЛ Лимаcсол 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Докса Катокопия 2 0 1 1 2 - 3 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Анортосис 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Пафос 1 0 0 1 0 - 4 0
11. Этникос Ахна 0:2 2 0 0 2 2 - 6 0
12. АПОЭЛ 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
2. АЕК Ларнака Тричковски Иван 3 1 0
3. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
4. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
5. АЕЛ Лимаcсол Щепович Стефан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Омония Гомес Хорди 1 1
2. Анортосис Делетич Милош 1 1
3. Докса Катокопия Меска 1 1
4. Докса Катокопия Шишковски Дамьян 1 1
5. АЕК Ларнака Акоран Баррера 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Этникос Ахна
1.38
5.80
7.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 2:0 Этникос Ахна онлайн




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