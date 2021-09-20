Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Анортосис
2:1
Конец матча
Этникос Ахна
1:0
10' ГолАртиматас Костакис
14' Желтая карточкаФолпрехт Зденек
2:0
42' ПенальтиХристодулопулос Лазарос
80' Желтая карточкаНинуа Ника
2:1
90' ГолТолемесс Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Янну ТомасЗащитник
-
34 Холл ТимЗащитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Элунду ШарльНападающий
-
11 Ассубре ЖанНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
Ход матча
10'
14'
42'
80'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Артиматас Костакис
|1
|0.5
|2.
|Христодулопулос Лазарос
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолпрехт Зденек
|2
|0.67
|2.
|Толемесс Флориан
|1
|0.33
|3.
|Элиа Мариос
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делетич Милош
|1
|1
|2.
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|3.
|Артиматас Костакис
|1
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|1
|0
|5.
|Нинуа Ника
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|2.
|Тарасов Игорь
|1
|0
|3.
|Богатинов Мартин
|1
|0
|4.
|Горупец Тони
|1
|0
|5.
|Долежал Ян
|1
|0
|6.
|Янну Томас
|1
|0
|7.
|Marios Peratikos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анортосис
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Этникос Ахна
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +7 =3 -10Анортосис 0:2 Партизан Докса Катокопия 2:0 Анортосис Анортосис 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис
Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса Омония 0:0 Анортосис
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Этникос Ахна 1:3 ПАЕЕК Аполлон 4:2 Этникос Ахна Пафос 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 5:0 Кармиотисса
Этникос Ахна 2:0 Эрмис Арадиппу Эносис 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:2 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:2 Пафос Кармиотисса 2:4 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Эносис Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Неа Саламина 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Анортосис 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 5:1 Этникос Ахна Первый дивизион Анортосис 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 Анортосис Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|ПАЕЕК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Докса Катокопия
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Пафос
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Арис Лимассол
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Анортосис
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Этникос Ахна
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Докса Катокопия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|ПАЕЕК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Арис Лимассол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Олимпиакос Никосия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Этникос Ахна
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|12.
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
|2.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|3
|1
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|4.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|0
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|Щепович Стефан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Омония
|Гомес Хорди
|1
|1
|2.
|Анортосис
|Делетич Милош
|1
|1
|3.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|4.
|Докса Катокопия
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|5.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0