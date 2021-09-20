Италия: Серия B 2021-2022
Фрозиноне
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Бенито Стирпе
Брешия
0:1
11' ГолБертаньоли Массимо
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
11'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|1
|0.2
|2.
|Зербин Алессио
|1
|0.2
|3.
|Чано Камилло
|1
|0.2
|4.
|Роден Маркус
|1
|0.2
|5.
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.2
|6.
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.2
|7.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ягелло Филип
|2
|0.4
|2.
|Лерис Мехди
|2
|0.4
|3.
|Баич Риад
|2 (1)
|0.4
|4.
|Морео Стефано
|2
|0.4
|5.
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.4
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.2
|7.
|Трамони Маттео
|1
|0.2
|8.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.2
|9.
|Паяч Марко
|0
|0
|10.
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Federico Gatti
|2
|0
|2.
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|3.
|Чано Камилло
|1
|0
|4.
|Роден Маркус
|1
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0
|6.
|Коттали Маттео
|1
|0
|7.
|Зербин Алессио
|1
|0
|8.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паласио Родриго
|1
|0
|2.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|3.
|Кистана Андреа
|1
|0
|4.
|Матею Алеш
|1
|0
|5.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|6.
|Лерис Мехди
|1
|0
|7.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Брешия
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Комо 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Перуджа Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Парма
Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара
Брешия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Брешия 2:2 Кротоне Алессандрия 1:3 Брешия Брешия 4:0 Венеция Брешия 5:1 Козенца
Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Брешия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Фрозиноне 2:0 Брешия Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:0 Фрозиноне Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Фрозиноне 0:3 Брешия Серия B Брешия 2:1 Фрозиноне Серия B Брешия 2:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Брешия Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Пиза
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Фрозиноне
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Беневенто
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Монца
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|СПАЛ 2013
|4
|1
|1
|2
|7 - 4
|4
|14.
|Козенца
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Кротоне
|4
|0
|3
|1
|7 - 9
|3
|16.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Алессандрия
|4
|0
|0
|4
|6 - 12
|0
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|20.
|Порденоне
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Брешия
|1:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|СПАЛ 2013
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Козенца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Кротоне
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Фрозиноне
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Алессандрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Фрозиноне
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Асколи
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Комо
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Монца
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Реджина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Лечче
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|3
|0
|1
|4.
|Брешия
|Ягелло Филип
|2
|0
|2
|5.
|Брешия
|Лерис Мехди
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|2.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|3.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|4.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0
|5.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|3
|0