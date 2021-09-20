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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Брешия
0'
0:1
11' Гол
Бертаньоли Массимо
32'
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Federico
Gatti
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
16
Гарритано
Лука
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
8
Паласио
Родриго
Фрозиноне
4-4-2
Брешия
4-3-3

Ход матча

11'
0:1
Бертаньоли Массимо
(Лерис Мехди)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 1 0.2
2. Зербин Алессио 1 0.2
3. Чано Камилло 1 0.2
4. Роден Маркус 1 0.2
5. Шарпантье Габриэль 1 0.2
6. Майелло Раффаэле 1 (1) 0.2
7. Трибуцци Алессио 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ягелло Филип 2 0.4
2. Лерис Мехди 2 0.4
3. Баич Риад 2 (1) 0.4
4. Морео Стефано 2 0.4
5. Ван Де Лои Томми 2 0.4
6. Паласио Родриго 1 0.2
7. Трамони Маттео 1 0.2
8. Бертаньоли Массимо 1 0.2
9. Паяч Марко 0 0
10. Кавион Микеле 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Federico Gatti 2 0
2. Майелло Раффаэле 1 0
3. Чано Камилло 1 0
4. Роден Маркус 1 0
5. Дзампано Франческо 1 0
6. Коттали Маттео 1 0
7. Зербин Алессио 1 0
8. Трибуцци Алессио 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Паласио Родриго 1 0
2. Йоронен Йессе 1 0
3. Кистана Андреа 1 0
4. Матею Алеш 1 0
5. Мангравити Массимилиано 1 0
6. Лерис Мехди 1 0
7. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Брешия 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Комо 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Перуджа Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Парма
Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара
Брешия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Брешия 2:2 Кротоне Алессандрия 1:3 Брешия Брешия 4:0 Венеция Брешия 5:1 Козенца
Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Брешия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Фрозиноне 0:1 Брешия Серия B Брешия 1:2 Фрозиноне Серия B Брешия 3:2 Фрозиноне Товарищеские матчи Брешия 1:2 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:0 Брешия Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:0 Фрозиноне Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Фрозиноне 0:3 Брешия Серия B Брешия 2:1 Фрозиноне Серия B Брешия 2:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Пиза 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Читтаделла 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Фрозиноне 0:1 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
19. Виченца Виртус 4 0 0 4 2 - 8 0
20. Порденоне 4 0 0 4 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Брешия 1:0 2 1 1 0 7 - 3 4
6. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
8. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Фрозиноне 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Фрозиноне 0:1 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
5. Брешия Лерис Мехди 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Massimo Bertagnoli бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Брешия
4.15
3.55
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фрозиноне 0:1 Брешия онлайн




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