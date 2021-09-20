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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
2:2
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
0:1
11' Гол
Бертаньоли Массимо
35' Желтая карточка
Канотто Луиджи
1:1
38' Гол
Дзампано Франческо
2:1
43' Гол
Канотто Луиджи
70' Желтая карточка
Чано Камилло
70' Желтая карточка
Дзампано Франческо
76' Желтая карточка
Кистана Андреа
76' Желтая карточка
Шарпантье Габриэль
77' Желтая карточка
Коттали Маттео
78' Желтая карточка
Чансельор Джон
2:2
90' Гол
Морео Стефано
90'+6
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Federico
Gatti
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
16
Гарритано
Лука
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
8
Паласио
Родриго
Фрозиноне
4-4-2
Брешия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 1 0.2
2. Канотто Луиджи 1 0.2
3. Зербин Алессио 1 0.2
4. Чано Камилло 1 0.2
5. Роден Маркус 1 0.2
6. Дзампано Франческо 1 0.2
7. Шарпантье Габриэль 1 0.2
8. Майелло Раффаэле 1 (1) 0.2
9. Трибуцци Алессио 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морео Стефано 3 0.6
2. Ягелло Филип 2 0.4
3. Лерис Мехди 2 0.4
4. Баич Риад 2 (1) 0.4
5. Ван Де Лои Томми 2 0.4
6. Паласио Родриго 1 0.2
7. Трамони Маттео 1 0.2
8. Бертаньоли Массимо 1 0.2
9. Паяч Марко 0 0
10. Кавион Микеле 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Чано Камилло 2 0
2. Дзампано Франческо 2 0
3. Коттали Маттео 2 0
4. Federico Gatti 2 0
5. Майелло Раффаэле 1 0
6. Роден Маркус 1 0
7. Канотто Луиджи 1 0
8. Зербин Алессио 1 0
9. Шарпантье Габриэль 1 0
10. Трибуцци Алессио 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Кистана Андреа 2 0
2. Паласио Родриго 1 0
3. Чансельор Джон 1 0
4. Йоронен Йессе 1 0
5. Матею Алеш 1 0
6. Мангравити Массимилиано 1 0
7. Лерис Мехди 1 0
8. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Брешия 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Комо 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Перуджа Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Парма
Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара
Брешия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Брешия 2:2 Кротоне Алессандрия 1:3 Брешия Брешия 4:0 Венеция Брешия 5:1 Козенца
Тернана 0:2 Брешия Кротоне 2:2 Брешия Читтаделла 1:0 Брешия Монца 0:2 Брешия Брешия 4:3 Пиза Виченца Виртус 0:3 Брешия Брешия 3:1 СПАЛ 2013 Эмполи 4:2 Брешия Брешия 1:1 Пескара Реджана 2:2 Брешия Брешия 4:1 Порденоне Салернитана 1:0 Брешия Брешия 1:0 Реджина Фрозиноне 0:1 Брешия Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Брешия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Фрозиноне 0:1 Брешия Серия B Брешия 1:2 Фрозиноне Серия B Брешия 3:2 Фрозиноне Товарищеские матчи Брешия 1:2 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:0 Брешия Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 2:0 Фрозиноне Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Брешия 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:0 Брешия Серия B Фрозиноне 0:3 Брешия Серия B Брешия 2:1 Фрозиноне Серия B Брешия 2:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
3. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Читтаделла 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Асколи 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
7. Реджина 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Беневенто 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Монца 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Лечче 4 1 2 1 4 - 6 5
13. СПАЛ 2013 4 1 1 2 7 - 4 4
14. Козенца 4 1 1 2 4 - 8 4
15. Кротоне 4 0 3 1 7 - 9 3
16. Комо 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Алессандрия 4 0 0 4 6 - 12 0
19. Виченца Виртус 4 0 0 4 2 - 8 0
20. Порденоне 4 0 0 4 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Пиза 2 2 0 0 3 - 0 6
5. СПАЛ 2013 2 1 1 0 6 - 1 4
6. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
7. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Козенца 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Кротоне 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Алессандрия 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Порденоне 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Асколи 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Комо 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Монца 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Реджина 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Лечче 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 2 0
17. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
4. Брешия Морео Стефано 3 0 0
5. Брешия Ягелло Филип 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Асколи Дионизи Федерико 3 0
2. Асколи Бюхель Марсель 3 0
3. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
4. Перуджа Лизи Франческо 3 0
5. Беневенто Акампора Дженнаро 3 0
Весь список
Где смотреть матч Фрозиноне 2:2 Брешия онлайн




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