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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
2:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Парма
0'
39' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
41' Желтая карточка
Гирингелли Лука
60' Желтая карточка
Капуано Марко
1:0
66' Гол
Соренсен Фредерик
70' Желтая карточка
Брунетта Хуан
75'
1
Яннарилли
Антони
23
Гирингелли
Лука
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
7
Фурлан
Федерико
80
Куцупиас
Илиас
8
Mattia
Proietti
I
17
Фалетти
Сезар
5
Палумбо
Антонио
99
Доннарумма
Альфредо
34
Коломби
Симоне
25
Коббо
Элиас
5
Данило
Ларанжера
8
Брунетта
Хуан
19
Зом
Симон
11
Юрич
Станко
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
77
Коррея
Фелиш
45
Инглезе
Роберто
28
Михэйлэ
Валентин
Тернана
4-5-1
Парма
3-4-3

Ход матча

39'
 
Дель Прато Энрико
41'
Гирингелли Лука
 
53'
 
Тутино Дженнаро
Коррея Фелиш
59'
Агацци Давиде
Куцупиас Илиас
 
60'
Капуано Марко
 
64'
Anthony Partipilo
Фурлан Федерико
 
64'
Дефенди Марино
Гирингелли Лука
 
66'
Соренсен Фредерик
(Anthony Partipilo)
1:0
69'
 
Буффон Джанлуиджи
Коломби Симоне
70'
 
Бенедычак Адриан
Инглезе Роберто
70'
 
Брунетта Хуан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доннарумма Альфредо 1 (1) 0.2
2. Соренсен Фредерик 1 0.2
3. Фалетти Сезар 1 0.2
4. Маццокки Симоне 1 0.2
5. Капоне Кристиан 1 0.2
6. Дефенди Марино 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 2 0.4
2. Михэйлэ Валентин 2 0.4
3. Васкес Франко 1 0.2
4. Инглезе Роберто 1 0.2
5. Юрич Станко 1 0.2
6. Тутино Дженнаро 1 0.2
7. Брунетта Хуан 0 0
8. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Тернана
# Игрок      
1. Агацци Давиде 1 1
2. Гирингелли Лука 2 0
3. Mattia Proietti I 0 1
4. Соренсен Фредерик 1 0
5. Капуано Марко 1 0
6. Фалетти Сезар 1 0
7. Бобен Матия 1 0
8. Капоне Кристиан 1 0
Парма
# Игрок      
1. Васкес Франко 1 1
2. Михэйлэ Валентин 2 0
3. Гальоло Риккардо 1 0
4. Брунетта Хуан 1 0
5. Ман Деннис 1 0
6. Дель Прато Энрико 1 0
7. Коррея Фелиш 1 0
8. Юрич Станко 1 0
9. Болог Ботонд 1 0
10. Daniele Iacoponi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тернана 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Парма 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Монца 1:1 Тернана Тернана 1:4 Пиза Сампдория 3:1 Тернана Реджина 3:2 Тернана
Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана Тернана 2:1 Бари
Парма Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Парма 1:2 Кремонезе Порденоне 0:4 Парма Парма 1:0 Беневенто Фрозиноне 2:2 Парма
Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло Бохум 1:0 Парма Сампдория 3:0 Парма Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома

Последние игры между собой

Тернана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Парма 2:0 Тернана Серия B Тернана 1:1 Парма Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Лечче 5 2 2 1 7 - 6 8
10. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
11. Парма 0:2 5 2 1 2 8 - 6 7
12. Козенца 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Тернана 2:0 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Кротоне 5 0 3 2 7 - 12 3
17. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Порденоне 5 0 1 4 1 - 12 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
4. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
7. Козенца 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Тернана 2:0 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Парма 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Парма 0:2 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Лечче 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2:0 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Гирингелли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Дель Прато Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Парма
3.27
3.28
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 2:0 Парма онлайн




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