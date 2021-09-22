Италия: Серия B 2021-2022
Тернана
2:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Либеро Либерати
Парма
39' Желтая карточкаДель Прато Энрико
41' Желтая карточкаГирингелли Лука
60' Желтая карточкаКапуано Марко
1:0
66' ГолСоренсен Фредерик
70' Желтая карточкаБрунетта Хуан
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
11
Юрич
Станко
77
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
5 ДанилоЗащитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Enzo Maresca
Ход матча
41'
60'
66'
70'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доннарумма Альфредо
|1 (1)
|0.2
|2.
|Соренсен Фредерик
|1
|0.2
|3.
|Фалетти Сезар
|1
|0.2
|4.
|Маццокки Симоне
|1
|0.2
|5.
|Капоне Кристиан
|1
|0.2
|6.
|Дефенди Марино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|2
|0.4
|2.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.4
|3.
|Васкес Франко
|1
|0.2
|4.
|Инглезе Роберто
|1
|0.2
|5.
|Юрич Станко
|1
|0.2
|6.
|Тутино Дженнаро
|1
|0.2
|7.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|8.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Агацци Давиде
|1
|1
|2.
|Гирингелли Лука
|2
|0
|3.
|Mattia Proietti I
|0
|1
|4.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|5.
|Капуано Марко
|1
|0
|6.
|Фалетти Сезар
|1
|0
|7.
|Бобен Матия
|1
|0
|8.
|Капоне Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васкес Франко
|1
|1
|2.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|3.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|4.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|5.
|Ман Деннис
|1
|0
|6.
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|7.
|Коррея Фелиш
|1
|0
|8.
|Юрич Станко
|1
|0
|9.
|Болог Ботонд
|1
|0
|10.
|Daniele Iacoponi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тернана
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Парма
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6Монца 1:1 Тернана Тернана 1:4 Пиза Сампдория 3:1 Тернана Реджина 3:2 Тернана
Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана Тернана 2:1 Бари
Парма Последние 20 матчей: +3 =2 -15Парма 1:2 Кремонезе Порденоне 0:4 Парма Парма 1:0 Беневенто Фрозиноне 2:2 Парма
Последние игры между собой
Тернана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|11.
|Парма
|0:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Тернана
|2:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Кротоне
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|17.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Порденоне
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|9.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Тернана
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Парма
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Парма
|0:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Козенца
|Гори Габриэле
|3
|0
|1
|5.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|3.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|4.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0