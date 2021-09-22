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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
3:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
39' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
41' Желтая карточка
Гирингелли Лука
59' Желтая карточка
Капуано Марко
1:0
66' Гол
Соренсен Фредерик
70' Желтая карточка
Брунетта Хуан
2:0
75' Гол
Дефенди Марино
2:1
76' Гол
Бенедычак Адриан
3:1
87' Гол
Фалетти Сезар
90'+7
1
Яннарилли
Антони
23
Гирингелли
Лука
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
7
Фурлан
Федерико
80
Куцупиас
Илиас
8
Mattia
Proietti
I
17
Фалетти
Сезар
5
Палумбо
Антонио
99
Доннарумма
Альфредо
34
Коломби
Симоне
25
Коббо
Элиас
5
Данило
Ларанжера
8
Брунетта
Хуан
19
Зом
Симон
11
Юрич
Станко
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
77
Коррея
Фелиш
45
Инглезе
Роберто
28
Михэйлэ
Валентин
Тернана
4-5-1
Парма
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фалетти Сезар 2 0.4
2. Доннарумма Альфредо 1 (1) 0.2
3. Дефенди Марино 1 0.2
4. Соренсен Фредерик 1 0.2
5. Маццокки Симоне 1 0.2
6. Капоне Кристиан 1 0.2
7. Anthony Partipilo 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 2 0.4
2. Михэйлэ Валентин 2 0.4
3. Васкес Франко 1 0.2
4. Инглезе Роберто 1 0.2
5. Юрич Станко 1 0.2
6. Тутино Дженнаро 1 0.2
7. Бенедычак Адриан 1 0.2
8. Брунетта Хуан 0 0
9. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Тернана
# Игрок      
1. Агацци Давиде 1 1
2. Гирингелли Лука 2 0
3. Mattia Proietti I 0 1
4. Соренсен Фредерик 1 0
5. Капуано Марко 1 0
6. Фалетти Сезар 1 0
7. Бобен Матия 1 0
8. Капоне Кристиан 1 0
Парма
# Игрок      
1. Васкес Франко 1 1
2. Михэйлэ Валентин 2 0
3. Гальоло Риккардо 1 0
4. Брунетта Хуан 1 0
5. Ман Деннис 1 0
6. Дель Прато Энрико 1 0
7. Коррея Фелиш 1 0
8. Юрич Станко 1 0
9. Болог Ботонд 1 0
10. Daniele Iacoponi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тернана 0 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3)
 Парма 0 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Тернана Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Монца 1:1 Тернана Тернана 1:4 Пиза Сампдория 3:1 Тернана Реджина 3:2 Тернана
Тернана 0:2 Брешия Болонья 4:5 Тернана Тернана 1:1 Авеллино Рома 2:0 Тернана Тернана 1:0 Перуджа Комо 0:3 Тернана Тернана 3:4 Юве Стабия Монополи 2:4 Тернана Туррис 0:1 Тернана Тернана 7:2 Кавезе Тернана 4:1 Авеллино Бишелье 1:2 Тернана Потенца 0:2 Тернана Тернана 1:0 Вибонезе Терамо 2:4 Тернана Тернана 2:1 Бари
Парма Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Парма 1:2 Кремонезе Порденоне 0:4 Парма Парма 1:0 Беневенто Фрозиноне 2:2 Парма
Парма 1:3 Лечче Парма 0:2 Интер Милан Парма 0:3 Сассуоло Бохум 1:0 Парма Сампдория 3:0 Парма Парма 1:3 Сассуоло Лацио 1:0 Парма Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома

Последние игры между собой

Тернана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Парма 2:0 Тернана Серия B Тернана 1:1 Парма Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 0:2 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Перуджа 2:0 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Лечче 5 2 2 1 7 - 6 8
11. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
12. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Козенца 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Кротоне 5 0 3 2 7 - 12 3
17. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Порденоне 5 0 1 4 1 - 12 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
4. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Козенца 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Кремонезе 0:2 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2:0 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Перуджа 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
5. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
7. Лечче 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Гирингелли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Дель Прато Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тернана 3:1 Парма онлайн




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