Италия: Серия B 2021-2022
Кремонезе
0:2
Первый тайм: 42'
Стадион: Джованни Цини
Перуджа
5' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
0:1
14' ГолЛизи Франческо
0:2
29' ГолGianmaria Zanandrea
31' Желтая карточкаGianmaria Zanandrea
36' Желтая карточкаЛизи Франческо
38' Желтая карточкаВидо Лука
18
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
14'
29'
36'
38'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 2
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.4
|2.
|Видо Лука
|2
|0.4
|3.
|Вальцания Лука
|1
|0.2
|4.
|Фаджоли Николо
|1
|0.2
|5.
|Валери Эмануэле
|1
|0.2
|6.
|Ди Кармине Самуэль
|0
|0
|7.
|Баэс Хайме
|0
|0
|8.
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рози Алеандро
|2
|0.4
|2.
|Лизи Франческо
|1
|0.2
|3.
|Карретта Мирко
|1
|0.2
|4.
|Мурано Джакопо
|1
|0.2
|5.
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|6.
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|7.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|8.
|Simone Santoro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|2.
|Баэс Хайме
|1
|1
|3.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|4.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|5.
|Вальцания Лука
|1
|0
|6.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|7.
|Раванелли Лука
|1
|0
|8.
|Околи Меме
|1
|0
|9.
|Валери Эмануэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лизи Франческо
|3
|0
|2.
|Куан Кристиан
|1
|1
|3.
|Рози Алеандро
|2
|0
|4.
|Карретта Мирко
|2
|0
|5.
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|6.
|Simone Santoro
|2
|0
|7.
|Буррай Сальваторе
|1
|0
|8.
|Анджелла Габриэле
|1
|0
|9.
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|10.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|11.
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|12.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|Перуджа
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Парма 1:2 Кремонезе Кремонезе 2:0 Читтаделла Сассуоло 0:2 Кремонезе Монца 1:0 Кремонезе
Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне
Перуджа Последние 20 матчей: +11 =4 -5Перуджа 1:1 Козенца Фрозиноне 0:0 Перуджа Перуджа 2:3 Асколи Порденоне 0:1 Перуджа
Дженоа 3:2 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|0:2
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Перуджа
|2:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|11.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|12.
|Парма
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|13.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Кротоне
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|17.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Порденоне
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Кремонезе
|0:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|9.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|18.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Перуджа
|2:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|5.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|7.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кремонезе
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Козенца
|Гори Габриэле
|3
|0
|1
|5.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|3.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|4.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0