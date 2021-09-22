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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
0:2
Первый тайм: 42'

Стадион:
Перуджа
0'
5' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
0:1
14' Гол
Лизи Франческо
0:2
29' Гол
Gianmaria Zanandrea
31' Желтая карточка
Gianmaria Zanandrea
36' Желтая карточка
Лизи Франческо
38' Желтая карточка
Видо Лука
41' Вторая желтая карточка
Gianmaria Zanandrea
41' Вторая желтая карточка
Gianmaria Zanandrea
42'
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
6
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
21
Фаджоли
Николо
7
Баэс
Хайме
29
Ди
Кармине
Самуэль
18
Видо
Лука
22
Чичисола
Леандро
21
Курадо
Маркос
5
Анджелла
Габриэле
32
Gianmaria
Zanandrea
30
Феррарини
Габриэле
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
28
Куан
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
10
Матос
Ридер
Кремонезе
4-3-3
Перуджа
3-4-1-2

Ход матча

5'
Кастаньетти Микеле
 
14'
0:1
Лизи Франческо
(Де Лука Мануэль)
29'
0:2
Gianmaria Zanandrea
31'
 
Gianmaria Zanandrea
36'
 
Лизи Франческо
38'
Видо Лука
 
41'
 
Gianmaria Zanandrea
41'
 
Gianmaria Zanandrea

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 2
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 2 0.4
2. Видо Лука 2 0.4
3. Вальцания Лука 1 0.2
4. Фаджоли Николо 1 0.2
5. Валери Эмануэле 1 0.2
6. Ди Кармине Самуэль 0 0
7. Баэс Хайме 0 0
8. Гаэтано Джанлука 0 0
Перуджа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рози Алеандро 2 0.4
2. Лизи Франческо 1 0.2
3. Карретта Мирко 1 0.2
4. Мурано Джакопо 1 0.2
5. Буррай Сальваторе 0 0
6. Фальцерано Марчелло 0 0
7. Де Лука Мануэль 0 0
8. Simone Santoro 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 3 0
2. Баэс Хайме 1 1
3. Бьянкетти Маттео 1 0
4. Бартоломей Паоло 1 0
5. Вальцания Лука 1 0
6. Серникола Леонардо 1 0
7. Раванелли Лука 1 0
8. Околи Меме 1 0
9. Валери Эмануэле 1 0
Перуджа
# Игрок      
1. Лизи Франческо 3 0
2. Куан Кристиан 1 1
3. Рози Алеандро 2 0
4. Карретта Мирко 2 0
5. Фальцерано Марчелло 2 0
6. Simone Santoro 2 0
7. Буррай Сальваторе 1 0
8. Анджелла Габриэле 1 0
9. Дель Орко Кристиан 1 0
10. Сегре Джакопо 1 0
11. Бьянкимано Андреа 1 0
12. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0
 Перуджа 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Парма 1:2 Кремонезе Кремонезе 2:0 Читтаделла Сассуоло 0:2 Кремонезе Монца 1:0 Кремонезе
Кремонезе 3:0 Лечче Торино 0:0 Кремонезе СПАЛ 2013 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:0 Пескара Кьево 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 Реджина Монца 2:1 Кремонезе Кремонезе 2:2 Эмполи Кремонезе 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Кремонезе Асколи 0:0 Кремонезе Виртус Энтелла 0:2 Кремонезе Кремонезе 3:0 Реджана Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне
Перуджа Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Перуджа 1:1 Козенца Фрозиноне 0:0 Перуджа Перуджа 2:3 Асколи Порденоне 0:1 Перуджа
Дженоа 3:2 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Тернана 1:0 Перуджа Перуджа 2:1 Комо ФералпиСало 0:2 Перуджа Перуджа 2:0 Мателика Равенна 0:3 Перуджа Перуджа 2:1 Триестина Виртус Верона 0:3 Перуджа Фермана 1:1 Перуджа Имолезе 0:1 Перуджа Перуджа 1:0 Зюйдтироль Губбио 3:2 Перуджа Перуджа 2:0 Карпи ФК Чезена 1:1 Перуджа Падова 1:0 Перуджа

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Перуджа 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 4:0 Перуджа Серия B
Перуджа 1:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 3:3 Перуджа Серия B Кремонезе 1:0 Перуджа Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 0:2 5 3 0 2 7 - 4 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Перуджа 2:0 5 2 2 1 6 - 4 8
10. Лечче 5 2 2 1 7 - 6 8
11. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
12. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
13. Козенца 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Кротоне 5 0 3 2 7 - 12 3
17. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Порденоне 5 0 1 4 1 - 12 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
4. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Козенца 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Кремонезе 0:2 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2:0 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
18. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Перуджа 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
5. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
7. Лечче 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Gianmaria Zanandrea получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 41'
    Gianmaria Zanandrea получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    38'
    Видо Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Gianmaria Zanandrea получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Gianmaria Zanandrea бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Лизи Франческо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Перуджа
9.20
6.27
4.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 0:2 Перуджа онлайн




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