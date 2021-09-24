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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Докса Катокопия
0:0
Конец матча
Этникос Ахна
0' 90'+7
Докса Катокопия
Этникос Ахна

История личных встреч

Докса Катокопия
Этникос Ахна

21 матч

66.7%
33.3%
0%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

0%
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

0%
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 15 побед

Второй тайм

0%
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

36 матчей

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:4
ПД
4:2
ПД
0:4
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:5
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.75
Эбралидзе Автандил 1 0.25
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолпрехт Зденек 2 0.5
Толемесс Флориан 1 0.25
Элиа Мариос 1 (1) 0.25

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меска 1 1
Шишковски Дамьян 1 1
Трайчевски Душко 2 0
Bojan Kovacevic 2 0
Балде Ромарио 0 1
Анаане Тиджани 0 1
Садик Берат 1 0
Адамович Марко 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Лафранс Кевин 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолпрехт Зденек 2 0
Тарасов Игорь 1 0
Богатинов Мартин 1 0
Горупец Тони 1 0
Долежал Ян 1 0
Янну Томас 1 0
Marios Peratikos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Докса Катокопия 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Этникос Ахна 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Омония 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Анортосис АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эносис
Неа Саламина 1:4 Докса Катокопия Кармиотисса 0:5 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Пафос 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Докса Катокопия 6:1 Кармиотисса Эрмис Арадиппу 0:1 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Пафос Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анортосис 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 ПАЕЕК Аполлон 4:2 Этникос Ахна Пафос 1:2 Этникос Ахна
Этникос Ахна 5:0 Кармиотисса Этникос Ахна 2:0 Эрмис Арадиппу Эносис 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:2 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:2 Пафос Кармиотисса 2:4 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Эносис Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Неа Саламина 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Докса Катокопия 4 1 2 1 4 - 3 5
3. АЕК Ларнака 3 1 2 0 4 - 3 5
4. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 5 - 1 4
5. ПАЕЕК 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Пафос 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Арис Лимассол 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Анортосис 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Этникос Ахна 4 0 1 3 4 - 9 1
12. АПОЭЛ 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 0 4
4. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
5. АЕЛ Лимаcсол 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Омония 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ПАЕЕК 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
10. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Арис Лимассол 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Этникос Ахна 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Олимпиакос Никосия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АЕЛ Лимаcсол 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Докса Катокопия 2 0 1 1 2 - 3 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 6 1
9. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Пафос 1 0 0 1 0 - 4 0
12. АПОЭЛ 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
2. АЕК Ларнака Тричковски Иван 3 1 0
3. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
4. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
5. АЕЛ Лимаcсол Щепович Стефан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Омония Гомес Хорди 1 1
2. Анортосис Делетич Милош 1 1
3. Докса Катокопия Меска 1 1
4. Докса Катокопия Шишковски Дамьян 1 1
5. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Докса Катокопия 0:0 Этникос Ахна онлайн




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