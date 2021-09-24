Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Докса Катокопия
0:0
Конец матча
Этникос Ахна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Холл ТимЗащитник
- Защитник
-
20 Горупец ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
21 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ассубре ЖанНападающий
-
99 Элунду ШарльНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
Ход матча
68'
История личных встреч
Докса Катокопия
Этникос Ахна
21 матч
66.7%
33.3%
0%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
0%
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
0%
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 15 побед
Второй тайм
0%
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
36 матчей
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
36.1%
38.9%
25%
13 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3 (1)
|0.75
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.25
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолпрехт Зденек
|2
|0.5
|Толемесс Флориан
|1
|0.25
|Элиа Мариос
|1 (1)
|0.25
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меска
|1
|1
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Трайчевски Душко
|2
|0
|Bojan Kovacevic
|2
|0
|Балде Ромарио
|0
|1
|Анаане Тиджани
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Адамович Марко
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Лафранс Кевин
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|Тарасов Игорь
|1
|0
|Богатинов Мартин
|1
|0
|Горупец Тони
|1
|0
|Долежал Ян
|1
|0
|Янну Томас
|1
|0
|Marios Peratikos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Докса Катокопия
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Этникос Ахна
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Омония 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Анортосис АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эносис
Неа Саламина 1:4 Докса Катокопия Кармиотисса 0:5 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Пафос 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Докса Катокопия 6:1 Кармиотисса Эрмис Арадиппу 0:1 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина АПОЭЛ 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Пафос Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Анортосис 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:3 ПАЕЕК Аполлон 4:2 Этникос Ахна Пафос 1:2 Этникос Ахна
Этникос Ахна 5:0 Кармиотисса Этникос Ахна 2:0 Эрмис Арадиппу Эносис 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:2 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:2 Пафос Кармиотисса 2:4 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:0 Эносис Олимпиакос Никосия 1:0 Этникос Ахна Неа Саламина 0:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Докса Катокопия
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|3.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|ПАЕЕК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Пафос
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Арис Лимассол
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Анортосис
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Этникос Ахна
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ПАЕЕК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Арис Лимассол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Олимпиакос Никосия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|9.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
|2.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|3
|1
|0
|3.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|4.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|0
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|Щепович Стефан
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Омония
|Гомес Хорди
|1
|1
|2.
|Анортосис
|Делетич Милош
|1
|1
|3.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|4.
|Докса Катокопия
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|5.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0